Финансы
ШИЛА в мешке не утаишь. И снова о ситуации с тендерными закупками в Отделе образования
Никопольчане, после обнародования фактов систематических злоупотреблений при проведении тендерных закупок в Отделе образования и науки, власть начала судорожно и неуклюже зачищать ситуацию.
С 21-го по 26-ое сентября в электронную систему «ПРОЗОРРО» была ЭКСТРЕННО внесена информация о закупках товаров и услуг, СПРЯТАННЫХ от общественности и проведенных БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. Всего я обнаружил 8 таких новых записей, которые отражают УЖЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ несколько месяцев назад закупки.
Привожу таблицу по этим ПРОЯВИВШИМСЯ договорам закупок, заключенным с нарушением Закона «Про публічні закупівлі», общая сумма – более 5 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН.
В чем же заключаются нарушения при проведении и оформлении этих закупок?
1. В соответствии с Законом Украины «Про публічні закупівлі» Заказчик имеет право заключить прямой договор на закупку БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, если стоимость товара составляет менее 200 000 гривен, а стоимость работ – менее 1,5 миллиона гривен. Но даже в этом случае существует обязанность Заказчика в течении 2 дней опубликовать в системе электронных закупок СКАН заключенного договора и отчет о его содержании.
2. Наш городской голова Андрей Фисак публично заявлял, что он дал команду проводить ВСЕ закупки через систему «ПРОЗОРРО». Видимо, есть в Никополе ДЕПУТАТЫ и чиновники, которым глубоко безразлична фигура нашего городского головы. Они сами «рулят» городом. Нормальные такие ребята – ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ без тендерной процедуры распределили и всё у них хорошо… Или же Андрей Петрович находится внутри этой «СХЕМЫ».
3. КАПИТАЛЬНЫЕ ремонты школ и детских садиков сплошь и рядом проводят разные мелкие ФОПы. Это – отдельная тема для исследования, о результатах которого я проинформирую участников группы чуть позднее. Речь здесь может идти о жизни и здоровье наших детей, и соответствующие запросы мною уже направлены.
Кто же будет отвечать за эти БЕЗОБРАЗИЯ? Привожу выдержку из Закона «Про публічні закупівлі»:
"Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю
…
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи)".
Приедет в Никополь проверка, и будут наши горе-руководители суматошно бегать и пытаться спрятать все следы от своих махинаций. Многим никопольчанам ситуация абсолютно понятна – в городе уже всё ГОРИТ под ногами Фисака и его команды.
Андрей Петрович должен наконец-то сообразить, что он и его кукловоды довели Никополь до пожарной ситуации.
Пришло время тушить.
С 21-го по 26-ое сентября в электронную систему «ПРОЗОРРО» была ЭКСТРЕННО внесена информация о закупках товаров и услуг, СПРЯТАННЫХ от общественности и проведенных БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. Всего я обнаружил 8 таких новых записей, которые отражают УЖЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ несколько месяцев назад закупки.
Привожу таблицу по этим ПРОЯВИВШИМСЯ договорам закупок, заключенным с нарушением Закона «Про публічні закупівлі», общая сумма – более 5 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН.
В чем же заключаются нарушения при проведении и оформлении этих закупок?
1. В соответствии с Законом Украины «Про публічні закупівлі» Заказчик имеет право заключить прямой договор на закупку БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, если стоимость товара составляет менее 200 000 гривен, а стоимость работ – менее 1,5 миллиона гривен. Но даже в этом случае существует обязанность Заказчика в течении 2 дней опубликовать в системе электронных закупок СКАН заключенного договора и отчет о его содержании.
2. Наш городской голова Андрей Фисак публично заявлял, что он дал команду проводить ВСЕ закупки через систему «ПРОЗОРРО». Видимо, есть в Никополе ДЕПУТАТЫ и чиновники, которым глубоко безразлична фигура нашего городского головы. Они сами «рулят» городом. Нормальные такие ребята – ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ без тендерной процедуры распределили и всё у них хорошо… Или же Андрей Петрович находится внутри этой «СХЕМЫ».
3. КАПИТАЛЬНЫЕ ремонты школ и детских садиков сплошь и рядом проводят разные мелкие ФОПы. Это – отдельная тема для исследования, о результатах которого я проинформирую участников группы чуть позднее. Речь здесь может идти о жизни и здоровье наших детей, и соответствующие запросы мною уже направлены.
Кто же будет отвечать за эти БЕЗОБРАЗИЯ? Привожу выдержку из Закона «Про публічні закупівлі»:
"Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю
…
Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи)".
Приедет в Никополь проверка, и будут наши горе-руководители суматошно бегать и пытаться спрятать все следы от своих махинаций. Многим никопольчанам ситуация абсолютно понятна – в городе уже всё ГОРИТ под ногами Фисака и его команды.
Андрей Петрович должен наконец-то сообразить, что он и его кукловоды довели Никополь до пожарной ситуации.
Пришло время тушить.
Виталий Журавлёв
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.