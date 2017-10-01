ШИЛА в мешке не утаишь. И снова о ситуации с тендерными закупками в Отделе образования

Виталий Журавлёв

Никопольчане, после обнародования фактов систематических злоупотреблений при проведении тендерных закупок в Отделе образования и науки, власть начала судорожно и неуклюже зачищать ситуацию.С 21-го по 26-ое сентября в электронную систему «ПРОЗОРРО» была ЭКСТРЕННО внесена информация о закупках товаров и услуг, СПРЯТАННЫХ от общественности и проведенных БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ. Всего я обнаружил 8 таких новых записей, которые отражают УЖЕ ЗАВЕРШЕННЫЕ несколько месяцев назад закупки.Привожу таблицу по этим ПРОЯВИВШИМСЯ договорам закупок, заключенным с нарушением Закона «Про публічні закупівлі», общая сумма – более 5 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН.В чем же заключаются нарушения при проведении и оформлении этих закупок?В соответствии с Законом Украины «Про публічні закупівлі» Заказчик имеет право заключить прямой договор на закупку БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ, если стоимость товара составляет менее 200 000 гривен, а стоимость работ – менее 1,5 миллиона гривен. Но даже в этом случае существует обязанность Заказчика в течении 2 дней опубликовать в системе электронных закупок СКАН заключенного договора и отчет о его содержании.Наш городской голова Андрей Фисак публично заявлял, что он дал команду проводить ВСЕ закупки через систему «ПРОЗОРРО». Видимо, есть в Никополе ДЕПУТАТЫ и чиновники, которым глубоко безразлична фигура нашего городского головы. Они сами «рулят» городом. Нормальные такие ребята – ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ без тендерной процедуры распределили и всё у них хорошо… Или же Андрей Петрович находится внутри этой «СХЕМЫ».КАПИТАЛЬНЫЕ ремонты школ и детских садиков сплошь и рядом проводят разные мелкие ФОПы. Это – отдельная тема для исследования, о результатах которого я проинформирую участников группы чуть позднее. Речь здесь может идти о жизни и здоровье наших детей, и соответствующие запросы мною уже направлены.Кто же будет отвечать за эти БЕЗОБРАЗИЯ? Привожу выдержку из Закона «Про публічні закупівлі»:"Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлюВідповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або уповноважена особа (особи)".Приедет в Никополь проверка, и будут наши горе-руководители суматошно бегать и пытаться спрятать все следы от своих махинаций. Многим никопольчанам ситуация абсолютно понятна – в городе уже всё ГОРИТ под ногами Фисака и его команды.Андрей Петрович должен наконец-то сообразить, что он и его кукловоды довели Никополь до пожарной ситуации.Пришло время тушить.