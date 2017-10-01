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13 жовтня - Громадські слухання з обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Нікополя у новій редакції
З метою забезпечення гласності, врахування думок та інтересів місцевої громади у м. Нікополь, враховуючи пропозиції від інститутів громадськості щодо проведення консультацій з громадськістю, відповідно до розпорядження Нікопольського голови від 28.09.2017 № 223-р ВИРІШЕНО - провести консультації з громадськістю у формі публічного обговорення з проведенням публічного заходу громадських слухань (далі – громадські слухання) з обговорення проекту Статуту територіальної громади міста Нікополя у новій редакції.
Громадські слухання відбудуться 13 жовтня 2017 року о 12.00 год за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України, 94 в приміщенні комунального закладу «Нікопольський культурно-дозвіллєвий центр».
Реєстрація учасників громадських слухань з 11.00 до 11.45 год.
Для участі у громадських слуханнях запрошуються мешканці міста Нікополя, депутати Нікопольської міської ради, посадові особи виконавчих органів міської ради, представники громадських організацій та місцевих осередків партійних організацій, підприємств, установ та організацій.
З проектом Статуту територіальної громади міста Нікополя у новій редакції можна ознайомитися на офіційній сторінці Нікопольської міської ради (http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/publichna-informatsiia/spetsialna-postiina-nahliadova-komisiia-nmr).
(або скачати тут: )
Олександр Саюк, секретар міської ради
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