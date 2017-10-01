Изменения на сайте газеты ГОРОД Никополь (быстрая авторизация через facebook)

В данное время на сайте газеты ГОРОД Никополь проведены следующие работы:- Изменен дизайн, обновлена система управления- Быстрая авторизация через facebookВсе материалы за несколько лет сохранены и остаются в свободном доступе. Все ранее зарегистрированные пользователи так же могут входить под своим логином и паролем.В тестовом режиме авторизация через facebook проходила успешно, хочу заметить что если у Вас есть аккаунт непосредственно на сайте но Вы хотите входить через facebook оба аккаунта будут автоматически объединены после подтверждения по почте (быстро).Сайт и авторизацию тестировал несколько дней, но не судите строго, допускаю появление багов и т.п. О которых прошу сообщать мне. Думаю еще несколько дней сайт будет работать, можно сказать, в тестовом режиме.Так же жду Ваших замечаний и пожеланий в комментариях