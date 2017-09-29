|
В Украине / Суд по "делу ПриватБанка" арестовал заводы Коломойского и Боголюбова (Сегодня, 13:41)
Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из ПриватБанка арестовал имущество ряда заводов. Об этом свидетельствует решение суда от 14 сентября 2017 года, внесенное в Единый реестр судебных решений.
Так, арест наложен на имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкого горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота". Имуществом этих заводов запрещено распоряжаться, также его нельзя продать.
Согласно материалам суда, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры (ГПУ), которая расследует дело ПриватБанка. Судебное производство началось еще три года назад. Должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладению 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.
"Следствие установило, что должностные лица ПриватБанка в течение длительного времени под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн долларов США выдали кредиты предприятиям, подконтрольным последним, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов. Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены", – отмечается в документе.
Также в документе указано, что таким образом должностные лица ПАО КБ "Приватбанк" не обеспечили возмещение возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.
Как известно, бенефициарными собственниками ПриватБанка до его национализации являлись бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Они же являются конечными бенефициарами ряда арестованных заводов.
Напомним, летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата" против Коломойского и Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.
Источник: СЕГОДНЯ
twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 0 » Комментариев:0
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
|
• Личный кабинет
• Новости по разделам
• Мы в соцсетях
• Популярное
• Обзоры
В период с 23-00 часов 29 сентября 2017 года до 14-00 часов 01 октября 2017 года КП «Никопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
Всего на сайте: 53
Пользователей: 0
Гостей: 53
|
На правах рекламмы Полезно
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
влажность:
давление:
ветер:
Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
Copyright © WEBoss.Net & Delphi
События Все события в городе и не только
Нагородження волонтерів в Нікополі (повне відео)
Спорт Живая лента всего мира
Паралимпийская сборная Украины по футболу стала победителем чемпионата мира, который состоялся в Аргентине
В решающем поединке наша команда одолела иранцев - 1: 0 Единственный мяч забил Артем Шеремет.
Отметим, что Украина достаточно уверенно преодолела всю турнирную дистанцию: 25 забитых голов на 2 пропущенных. Такой результат наша команда смогла достичь благодаря уверенной игре вратаря сборной, ведущего спортсмена СК "Электрометаллург", никопольчанина Константина Симашко.
Показать все теги