 Суд по "делу ПриватБанка" арестовал заводы Коломойского и Боголюбова

Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из ПриватБанка арестовал имущество ряда заводов. Об этом свидетельствует решение суда от 14 сентября 2017 года, внесенное в Единый реестр судебных решений.









Так, арест наложен на имущество "Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината", "Никопольского завода ферросплавов", "Марганецкого горно-обогатительного комбината" и "Днепроазота". Имуществом этих заводов запрещено распоряжаться, также его нельзя продать.

Согласно материалам суда, арест наложен по ходатайству Генеральной прокуратуры (ГПУ), которая расследует дело ПриватБанка. Судебное производство началось еще три года назад. Должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладению 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.

"Следствие установило, что должностные лица ПриватБанка в течение длительного времени под залог имущественных прав на товар в суммах от 18 до 73 млн долларов США выдали кредиты предприятиям, подконтрольным последним, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов. Однако поставка товаров не состоялась, денежные средства до настоящего времени не возвращены", – отмечается в документе.

Также в документе указано, что таким образом должностные лица ПАО КБ "Приватбанк" не обеспечили возмещение возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.

Как известно, бенефициарными собственниками ПриватБанка до его национализации являлись бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Они же являются конечными бенефициарами ряда арестованных заводов.

Напомним, летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата" против Коломойского и Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов банка, прописанных в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

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