У період з 1 по 31 жовтня 2017 р. жителі м. Нікополя та Нікопольського району матимуть можливість добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, спеціальні засоби або зареєструвати їх в установленому Законом порядку. У період з 1 по 31 жовтня 2017 р. жителі м. Нікополя та Нікопольського району матимуть можливість добровільно здати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, спеціальні засоби або зареєструвати їх в установленому Законом порядку.





Місячник добровільної здачі зброї проводиться з метою захисту громадян від злочинних посягань із застосуванням зброї, попередження крадіжок вогнепальної зброї, та обліку незареєстрованої зброї, наведення відповідного порядку по забезпеченню надійного її зберігання, реєстрації тих видів зброї, яка за технічним станом придатна до використання, але на які немає відповідних документів.

Зважаючи на складну криміногенну обстановку, що зумовлена проведенням бойових дій на Сході країни, у зв’язку з чим в незаконному обігу перебуває значна кількість вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, які в подальшому можуть бути використані при вчиненні тяжких і особливо тяжких злочинів, поліція закликає добровільно здати незареєстровану зброю.

Незареєстрована зброя в руках громадян є не тільки прямим порушенням закону. Вона може стати предметом кримінального правопорушення, особливо у теперішній неспокійний час. Задля найшвидшої стабілізації ситуації в країні вся незареєстрована зброя має бути добровільно здана.

Громадяни, які добровільно здадуть в органи внутрішніх справ мисливську, вогнепальну, газову, холодну зброю, спецзасоби вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями, боєприпаси і вибухівку, що зберігаються у них незаконно, будуть звільнені від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Звертаємо увагу, що згідно ч.1. ст. 263 Кримінального кодексу України, носіння, зберігання, придбання, виготовлення, передача чи збування вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

У свою чергу, відповідно до ч. 3 статті 263 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Порядок здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин:

Громадяни, які зберігали або знайшли вогнепальну зброю, боєприпаси, вибухові речовини звертаються в Нікопольський ВП ГУНП з заявою про добровільну здачу вищевказаних предметів.

Після добровільної здачі вогнепальної зброї, громадянин отримує квитанцію про її прийом ГУНП, підписану посадовою особою та скріпленою гербовою печаткою.

Зброя, яка підлягає реєстрації в ГУНП (мисливська, нарізна, гладкоствольна, газова) після перевірки та відсутності даних про причетність до злочинів або приналежності може бути зареєстрована на громадянина України відповідно до чинного законодавства. Для цього необхідно звернутися з заявою в Нікопольський ВП ГУНП та мати при собі необхідні документи (паспорт, медичні довідки, фото та інші).

За більш докладнішою інформацією про порядок добровільної здачі зброї мешканці міста та району можуть звертатися у Нікопольський відділ поліції до дозвільної системи за адресою: м. Нікополь, вул. Микитинська, 5 або за телефоном: «102», 5-16-37.

Правоохоронці сподіваються на свідомість тих людей, котрі зберігають незареєстровану зброю і мають бажання її позбутися.

ПАМЯТАЙТЕ! Незареєстрована зброя – це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються з громадянами та з їх неповнолітніми дітьми.

Керівництво Нікопольського ВП ГУНП закликає до співпраці.

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