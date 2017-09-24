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Криминал / Нікопольські поліцейські затримали крадія телефонного кабелю (фото) (Сегодня, 09:34)
В Нікополі співробітники карного розшуку спільно із співробітниками СБУ затримали місцевого ранішезасудженого мешканця, який умисно пошкодив лінії зв'язку і вкрав майже 1,5 км телефонного кабелю, більше ніж на 100 000 грн який належить приватному акціонерному товариству "Укртелеком”.
Чоловік своєї провини не заперечує, і розповів як він скоював злочини. Він завжди носив з собою ніж, викрутку та інші інструменти. Крадіжки скоював лише вночі з підвалів будинків, з опор, з металевих шаф, скрізь де можна було зрізати кабель. Ножем він різав кабель, потім обпалював його, знімав ізоляцію, а метал продавав людям на ринку поблизу автовокзалу. Поліцейські нарахували 31 факт крадіжок. Йому вдалося пошкодити важливу лінію зв'язку і залишити держоргани і 88 абонентів без мережі.
Сам 34-річний зловмисник мешканець с.Червоногригорівка, раніше засуджений за корисні злочини, приїджав у місто Нікополь і скоював крадіжки.
Наразі слідчим спільно з місцевою прокуратурою зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ч.3 ст.185 КК України – таємне викрадення чужого майна (крадіжка),санкція якої передбачає позбавлення волі строком до 6 років. Зловмиснику обрано запобіжний захід -тримання під вартою.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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