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Криминал / Никополь должен знать своих «героев»: СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ С ЗАКУПКАМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИКОПОЛЯ (Сегодня, 08:49)

Никопольчане, с каждым днём всё больше убеждаюсь, что наша городская власть состоит из немалого количества не осознающих своей ответственности чиновников, которые ещё не сталкивались с правоохранительными структурами. И возглавляет эту весёлую коррумпированную бригаду не кто иной, как Андрей Петрович Фисак.
 
Посудите сами: в прошлом году были выявлены серьёзные нарушения в организации школьного питания. Антимонопольный комитет Украины отменил ТРИ тендера по ТРЁМ школам – есть соответствующее Решение. Рабочая группа Общественного наблюдательного совета обращалась к городскому голове с требованием НАВЕСТИ ПОРЯДОК, ведь речь идет о наших ДЕТЯХ!
 
В июне 2016 года родился приказ о наказании руководителей Отдела образования и науки и об отстранении Некрасовой Г.В. от исполнения обязанностей председателя тендерного комитета. Но никто не направил информацию о выявленных нарушениях в Госфининспекцию для привлечения членов тендерного комитета к административной ответственности.
 
Более того, осенью 2016 года госпожа Некрасова снова становится ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ТЕНДЕРНОГО КОМИТЕТА!
Видимо, она является ценным работником – для организации «левых тендеров».
В начале 2017 года весь этот комитет во главе с Некрасовой Г.В. «отличился» во время организации тендерных процедур по закупке продуктов питания в детские дошкольные учреждения Никополя.
 
Внимательно изучив целую серию этих «шедевров» тендерного искусства, прихожу к однозначному выводу: ДВАДЦАТЬ ТЕНДЕРНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ЗАКУПКЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ – ЗАРАНЕЕ СПЛАНИРОВАННАЯ КОРРУМПИРОВАННАЯ СХЕМА.
 
Возьмём для примера ПЯТЬ тендеров: закупка картофеля, масла, молока, яиц и овощей.
Во всех этих тендерных процедурах участвовали ДВЕ фирмы: ФОП «Игнатьева Е.В.» и ООО «МК-ТАКА». При этом претендент, выходивший на тендер с изначально(и заведомо!!!) заниженной ценой, после проведения тендера отказывался от подписания договора, мотивируя своё решение весьма ГЛУПЫМИ ПРИЧИНАМИ.
 
Соответственно, решение принималось в пользу «конкурента», который предлагал заведомо ЗАВЫШЕННУЮ цену (а это означало, что дети получат МЕНЬШЕ продуктов).
 
Привожу для ознакомления СВОДНУЮ таблицу по этим пяти тендерам. Пожалуйста, посмотрите, как обкрадывают наших детей.
Абсолютно вопиющими являются имеющиеся факты нарушений в тендерной документации ФОП «Игнатьевой Е.В.» и ООО «МК-ТАКА».
Начнем с того, что это ДВЕ СВЯЗАННЫЕ между собой фирмы и их предложения должны быть отклонены изначально. В частности, директор ООО «МК-ТАКА» Бабак Алексей Сергеевич является также ФЛП «БАБАК А.С.», где в регистрационных документах указывает один и тот же адрес проживания, что и мать Е.В.Игнатьевой – Игнатьева Вера Николаевна (учредитель ООО «Никмаркет Стандарт».
Эта фирма занимается организацией питания в школах и многими связывается с депутатом городского совета А.М.Рыбаковым).
 
Далее, Е.В.Игнатьева является директором ООО «ЭЛКОР ЛТД». Именно эта фирма якобы предоставила ООО «МК-ТАКА» в аренду материально-техническую базу, которая НЕОБХОДИМА для участия в тендерной процедуре.
 
Как уши у зайца торчат наружу многочисленные подделки в оформлении тендерной документации. Например, директор ООО «МК-ТАКА» Бабак в качестве подтверждения наличия обязательного опыта в поставках продуктов питания ОФИЦИАЛЬНО направляет в тендерный комитет договор с ООО «ЭЛКОР ЛТД» от 1 мая 2015 года. На этом договоре стоит печать «ЭЛКОРА» с надписью «Никополь».
 
Но на тот период времени «ЭЛКОР» была ЗАПОРОЖСКОЙ фирмой. Игнатьева купила её только в июле 2016 года!!!
 
Дальше – ещё круче! Бабак А.С. предоставляет ОТЗЫВ о сотрудничестве с «ЭЛКОРОМ», подписанный директором «ЭЛКОРА» гражданином ЗДОР С.В. аж 19 декабря 2016 года – через полгода после того, как он сложил с себя полномочия директора этой фирмы. 
Эта «липа» имеет логичное объяснение – не мог БАБАК открыто засветить фамилию «Игнатьева», как действующего директора «ЭЛКОРА». Иначе - сразу же стает понятно, что две фирмы вышли на тендер в СГОВОРЕ!!!
 
Уверен, что все члены тендерного комитета видели эту и другие подтасовки в тендерной документации. Но команда была получена – и коррупционная схема была реализована в этом и в других аналогичных тендерах. ЗА СЧЁТ НАШИХ ДЕТЕЙ.
Члены тендерного комитета взяли «под козырёк».

 Никополь должен знать своих «героев»: СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ С ЗАКУПКАМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИКОПОЛЯ
Никополь должен знать своих «героев»: СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ С ЗАКУПКАМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИКОПОЛЯ
Никополь должен знать своих «героев»: СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ С ЗАКУПКАМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИКОПОЛЯ
Никополь должен знать своих «героев»: СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ С ЗАКУПКАМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИКОПОЛЯ
Никополь должен знать своих «героев»: СХЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ С ЗАКУПКАМИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИКОПОЛЯ

Вот их имена:
Председатель тендерного комитета,
Главный специалист отдела НЕКРАСОВА Г.В.
Секретарь тендерного комитета,
Экономист централизованной бухгалтерии ЛЮБАРСКИЙ Д.Г.
Зам. Председателя тендерного комитета
Зам главного бухгалтера отдела образования ГАСАНОВА Я.С.
Член тендерного комитета,
Зав. методкабинетом отдела образования ЛИХОВИЦКАЯ А.В.
 
Никополь должен знать своих «героев». Хотя, за их спинами стоят те, кто заработал сотни тысяч гривен на здоровье наших детей. 
 
И ещё за их спиной стоит и улыбается АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ФИСАК, наш городской голова. Он-то точно знает, кто именно зарабатывает на школьном и детсадовском питании. И он был первым противником того, чтобы члены Общественного наблюдательного совета вошли в состав городских тендерных комитетов.
 
Продолжение следует.
Виталий Журавлёв
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 3 » Комментариев:0

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      Цитата: medveditca
      Можно дать больше конкретики?

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      Они и будут все отрицать. Когда на фронте по 5 убитых в день и по 20 раненых, нам лапшу олигархические сми по темникам правящего режима на уши вешают про двух раненых и одного травмированного(наверное использовать этот термин Лысенко-брехуну пришел в голову). А в это время по В Днепре и Харькове десятки раненых не успевают развозить по больницам. Вертолеты, конечно, границу пересекают не в первый раз. Просто утечка информации в этот раз произошла. А не сбили по тем же причинам, по которым позволяют Рашке добывать наш газ в Черном море - обосрались. Удивляться нечему. Это нормальное состояние нашей власти, которая не способна защитить территориальную целостность и суверенитет нашего государства, а способна только торговать с агрессором и поднимать тарифы населению.
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      Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/war/2131026-v-vsu-prokommentirovali-soobscheniya-o-prolet
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