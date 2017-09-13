У Нікопольському районі поліцейські вилучили арсенал зброї у “копача” металу (фото)

Правоохоронці виявили майже 600 набоїв, більше 500 грам пороху, гранату Ф-1, тротил, п’ятизарядну гвинтівку та мінометну міну.
Отримавши інформацію про можливе зберігання зброї, поліцейські провели санкціонований обшук у мешканця села Лошкарівка Нікопольського району. У господарських спорудах його домоволодіння вони виявили арсенал зброї часів ІІ світової війни.
Правоохоронці встановили, що власник – 56-річний місцевий мешканець, раніше вже був засудженим за незаконне зберігання зброї. Зараз він ніде не працює, виховує шістьох дітей.
Чоловік пояснив поліцейським, що він постійно копає у лісосмугах та шукає металеві вироби, які здає на пункти прийому брухту. Всю знайдену зброю часів ІІ світової війни, він знайшов під час таких розкопок. Власник пояснив, що зброя йому сподобалась і він вирішив її зберегти як раритет.
Все вилучене правоохоронці направили на дослідження.
Наразі слідчим спільно з місцевою прокуратурою дії останнього кваліфіковано за ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 2-х до 5 років.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській облсті
09 вересня 2017 року о 13-00 год. на Європейській площі навпроти Нікопольської міської ради відбудеться почесне прийняття присяги на вірність народу України військовослужбовцями резервістами загону територіальної оборони м. Нікополя, які зараз беруть участь у військових зборах та проходять вишкіл щодо захисту нашого міста від можливих проявів агресору.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Шкода чоловіка! Він же не паркани та люки краде! Він то що в землі роками лежить знаходить.. Тим паче 6 дітей.. А зброєю ці раритети назвати тяжко! :) Хоча, маючи шістьох дітей, треба думати: чи зберігати дома міни та набої!!!! Могло бахнути та вбити..
О правовой стороне мероприятия можно спорить долго. Сколько юристов - столько будет и мнений. Розенблат с Поляковым и те вон доказывали не свою невиновность, а незаконность сбора доказательств. Глаза опускали и доказывали. Суд может принять справедливое решение если Филатов с Банковой как всегда не позвонит и не начнет диктовать решение по телефону. Но сейчас Порошенко не до того, чтобы отбивать своих мэров. Ему самому пора на выход готовиться. Насчет опасений жителей города оставлять паспортные данные в палатках. Несколько моих знакомых озвучили несколько аргументов. И это не об оформлении кредитов. 1. Месть действующего мэра и его команды. Мол, эти списки могут попасть к ним. 2. Использование этих данных для фальсификации предстоящих досрочных выборов мэра в пользу кандидата от организаторов сбора подписей. Мол, приходишь на участок, а за тебя уже проголосовали. Мне кажется что первый вариант вообще маловероятен т.к. нереально мстить такому количеству людей. Да и второй вариант по многим причинам невозможен. Выборы обычно фальсифицируют по другому. Я конечно за отставку мэру и досрочные выборы. Но вопрос, будет ли переизбран горсовет вместе с мэром? Если нет то это бессмысленно. Пустая трата бюджетных средств. Дальше, если действующий секретарь станет и.о. мэра то проезд в автобусах станет 5 грн. Что он еще сделает "полезного" - не представляю. Переписывание статута города - тоже, конечно, намного важнее ремонта дорог. А новый мэр какой бы он там не был из народа будет упираться чтобы это все не отменять. И что опять сносить? Кроме того я думаю что те, кто этот сбор подписей инициировали сделали это не от большой любви к жителям города, а чтобы дорваться до власти. Завод уже угробили, теперь очередь целого города. И самое опасное то что найдется много недалеких людей. которые опять наступят на грабли. Чем думали когда голосовали - не понятно. Да и рабские взгляды на жизнь рабочих одного завода никуда не делись. Им еще при зеке втюхивали что за ними скрытые камеры в кабинках следят. Вряд-ли что-то изменилось с тех пор. Помню как этот горе-директор приходил к нам в ВУЗ еще в далеком 2004-м и нес ахинею о тяжелых тупых предметах, которые с криками "Ющенко ТАК" бросили в Виктор Федорыча. Не нужен мне такой мэр! И его какая-нибудь марионетка тоже. И Фисак только занимает должность, а не руководит городом. Вот тут вопрос, что делать? Достойных кандидатов, которые не станут брать в команду Донца найдется достаточно. Но кто ж за них проголосует. На мудрость избирателей пока расчитывать не приходится.
К Саакашвили есть вопросы, к тому же я как человек с националистическими взглядами не вижу его кандидатом в президенты Украины. И дело даже не в Конституции. В случае революции ее действие как и действие многих законов все равно придется приостанавливать иначе порядок не навести и страну из дерьма не вытащить. Просто президентом должен быть наконец-то украинец. К тому же известно о возможном союзе Саакашвили с Коломойским. Если это так то тем более незачем менять одного олигарха у корыта на другого. Власть в стране должен взять народ. И возьмет. А олигархов быть вообще не должно. Саакашвили же(без Коломойского) мог бы получить неплохую должность в правительстве или даже стать спикером Рады. Его опыт бы пригодился. А Тимошенко, которая хотела сдать Рашке 9 областей в 2014 году и Наливайченко, который вместе с Аваковым выпустил зека из Крыма, завез оружие в Луганское СБУ и потом сдал все сепарам должны сидеть в тюрьме вместе с тем же Аваковым, Турчиновым, Пашинским и пр. господами, но никак не примазываться к Саакашвили. И реакция львовян -"ЮЛЯ -ГЕТЬ!"- на однообразное на нытьё Йульки показала истинное отношение народа без всяких дутых сосопросов к этой подружке Хуйла. К Саакашвили же по сравнению с Йулькой народ во Львове отнесся более, чем лояльно, через границу его чуть ли не внесли на руках, призывали идти на Киев. Это все преждевременно, но приятно видеть такой эмоциональный подъем народа после трех лет спячки. И дело тут не в Саакашвили. Гарант наш так всех достал что люди готовы пойти за первым, кто их поведет. И что бы там не лаяли сегодня с утра Луцик и Аваков, достаточно было посмотреть сегодня на опухшую физиономию Вальцмана, который обгадился и от безысходности, видимо, квасил всю ночь позабыв о диабете. Это ж каким нужно быть дураком чтобы пойти на поводу у безграмотного Авакова и дать ход сценарию с якобы заминорованным КПП Шегени! Кто и как бы его заминировал? Для этого всем пограничникам оттуда надо было уйти в лес бухать вместе с тем генералом, которого Вальцман туда прислал. Весь мир смотрел этот цирк с поездом и заминированным пунктом пропуска. И ржали с нашего президента. Понятно что Что джавелены после такого никто не даст. Но не потому что на западе был прорыв границы. Это был не прорыв. Это народ воспитывал своего недалекого президента, потерявшего связь с реальностью. Просто таким дыбилам-барыгам как Вальцман джавелины не дают. Он их путину отдаст на следующий день ка отдал за Рошены три радара в Дебальцево. И денег ему тоже больше не дадут. Поэтому нужно поскорее менять власть, которая сама позорится и всю страну позорит.
Думаю, что автор говорит откровенно. Но с чем я как депутат и житель Никополя согласен , а с чем нет ? Согласен с тем, что недостатков в работе исполнительной власти немало. Согласен с тем , что городскому голове нужно самому ездить , смотреть и разговаривать с жителями. Да мэр общается с никопольчанами на своих приемах , встречах с квартальными и так далее. Но я бы хотел ,,чтобы он в выходной день взял с собой пару тройку замов и приехал на мой округ ; со мной или без меня , не важно и поговорил с людьми. Никороль небольшой городок и здесь важен личный контакт с жителями . Да , где-то придётся и послушать жёсткое. Но ничего военного. Согласен , что ( но это не мне а ему решать) некоторые кадровые назначения вызывают вопросы. Есть и другие моменты , по которым у меня другое мнение ,. Но А. Фисак -избранный на выборах городской голова Никополя. Ни В.Артеменко , ни В. Журавлев, ни А. Сиротенко , ни я , а А. Фисак. Будут Выборы , все желающие попробуют поплавать ... А так , не получится , уж поверьте ...
С чем я не согласен . Не согласен с тем , как организовано мероприятие по отстранению городского головы по народной инициативе с точки зрения соблюдения законов Украины. Не согласен с тем , что в этом участвует одно из предприятий и молчаливой реакцией областных депутатов , которых я не видел не разу , ни на сессиях ни на округе, кроме В. С. Куцина по ТВ. Не согласен, что СМИ не поднимают вопросы и не проводят никаких журналистских расследований по поводу противодействия областным подрядчиков . Не согласен со многим.
Но есть разные мнения и каждый , в соответствии с Конституцией имеет право.
Только это право нужно использовать законно.
Есть депутаты городского совета , которые избранны людьми и они также имеют своё мнение ориентированное на мнение своих избирателей. Город маленький и все видно .
К тем трём палаткам подходит и подписывает по десять человек в день к палатке. А то и меньше. Ходоки ходют и ходют , но намного больше нет , чем да. . Это я говорю по району где живу и где избран депутатом. Я умею считать и умею анализировать. На мой взгляд на сегодня собрано правдами и неправдами 6500-7000 подписей за отставку. Протестный электорат на этой цифре закончился. Могу конечно ошибаться, хотя в математике я не ошибаюсь почти никогда.
Оце відповідальність, дуже страшно... Потрібно вже нашим правоохоронцям набратись мужності та перестати складати адміністративні протоколи, а порушувати кримінальні провадження за ст.296 ч.1 КК України, а якщо двое і більше осіб то за ст.296 ч.2. Ось як звучить дана стаття: 1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом,- карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі дії, вчинені групою осіб,- караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. У коментарі до цієї статті сказано: Основний безпосередній об'єкт хуліганства - громадський порядок. Його додатковим факультативним об'єктом можуть виступати здоров'я особи, авторитет органів державної влади, громадська безпека. Кримінальний кодекс не пов'язує наявність хуліганства з його вчиненням у громадських місцях. Таким чином, громадський порядок може бути порушений і за відсутності сторонніх осіб чи у присутності лише потерпілого (вночі, у безлюдному місці, в квартирі). Отже, виникає питання чому не притягують затриманого до кримінальної відповідальності? Нехай навіть присудять найлегший вид покарання - штраф 50 нмдг, це приблизно 850 грн.. Інші після цього задумаються і зрозуміють, що за такі дії можна отримати реальний строк, а так і надалі "сепари" і любителі "рашки" будуть себе почувати безкарно, або хтось з АТОшників не витримає і ногу у кращьому випадку простреле чи голову проломе, а тоді порядна людина ще у в'язницю потрапить.
Цитата: Копчик С.
Буде саперною лопатою окопи для танка рити!
Та ні, краще переодіти у форму з відзнаками "Правого сектора", дати в руки навчальний автомат і відправити через окопи до "своїх".
А деньги с бюджета для чего выделяются? К тому же крупами кормить собак и кошек не рекомендуется. Их пищеварительная система предназначена для переваривания сырого мяса. А от круп, хлеба, борща и пр. человеческой пищи этом случае им грозит и сокращение продолжительности жизни на треть и даже цирроз печени. Мне в общем-то все равно. Чем меньше будет хищников на улицах нашего города тем лучше. Пусть их в приюте травят человеческой едой если хотят. Меньше придется выпускать и меньше людей эти "уже не агрессивные" на улицах потом перегрызут, меньше заразы разнесут. Но главный вопрос все же КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ С БЮДЖЕТА, которые выделяются на этот приют?
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