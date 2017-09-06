Пресс конференция по вопросам  водоснабжения Никополя (полное видео) 

Что б заснять все как есть и уже не случайно на мобильный. Анонсирую для того что б вы, уважаемые читатели, могли высказать свои пожелания - чему уделить больше внимания, что б не ни чего не пропустить.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Хотів би почути про його мотиви! Ладно би пацан 16 років, хотів похизуватись чи з дурості, а в 31 рік треба відповідати за свої вчинки! Як що це зроблено з метою приниження захисників України, то треба йому дати максимум. Учасники АТО можуть взяти його на виховання на 15 діб! Буде саперною лопатою окопи для танка рити!
Ох как страшно. Хочу посмотреть как меня заставят ... вспомнить ..Прислушаюсь я только к людям или от них .. Да и с людьми я в хороших. А контролируется через депутатские запросы и обращение. Сравнение депутатов ВРУ и городского совета не корректно. Депутаты ВРУ относятся к одной из ветвей власти в Украине , а депутаты Горсовета нет.
Это как через депутатов? Они все, независимо от своей принадлежности к партиям, творят что хотят и о громаде вспоминают только перед выборами. Депутаты сами по себе, народ сам по себе. Единственный способ заставить депутатов(что городского совета что Верховной Рады) вспомнить что их выбрала громада - прийти к месту их "заседания" во время сессии. Вот когда так случается то народные избранники вспоминают как туда попали. И иногда, если люди демонстрируют готовность к решительный действиям, депутаты способны в виде исключения сделать что-то полезное отвлекаясь от терок и откатов. Но и в этот момент ими движет исключительно инстинкт самосохранения.
Ради справедливости внесу поправку, слова про святого покровителя Никиту была и раньше в Уставе, но только в 4 статтье "
Стаття 4. Символіка та пам’ятні дати міста Нікополя
Місто Нікополь має свою символіку — герб (додаток 1), прапор (додаток 2), гімн , логотипи,булаву і знак Нікопольського міського голови, а також пам’ятні дати – дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста — св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. Символіка міста Нікополя, а також зміни у окремих символах приймаються рішеннями Нікопольської міської ради. Порядок офіційного та комерційного використання герба, прапора і гімну міста Нікополя визначається рішеннями Нікопольської міської ради, яка здійснює контроль за їх виконанням. День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів..." Теперь это в первой статье в такой редакции: "Стаття 1. Місто Нікополь, його статус та ознаки 10. Місто Нікополь має пам’ятні дати : дату заснування міста – 1639 рік., дати вшанування святих покровителів міста — св. Микити – 28 вересня, Покрови Пресвятої Богородиці – 14 жовтня. День міста Нікополя відзначається 28 вересня. Порядок проведення та організації офіційних і святкових заходів та відповідні витрати з міського бюджету визначаються Нікопольською міською радою за поданням виконавчих органів..." Однозначно надо убирать всех надзирателей и покровителей из Устава. Больше всего мне нравится фраза: "5. Місто Нікополь має населення, яке складає міську громаду (спільноту). Як суб’єкт міського самоврядування громада Нікополя обирає, формує і контролює міську владу..." Вопрос: Как мы её контролируем? :)
Согласен. Этому бездарному мэру-туристу пора бы чемоданы паковать и готовиться к отъезду домой, а он решил тут еще и статут под себя подкорректировать. Видно далеко идущие планы. Прям как у Токаря... были. Что дальше? Может еще горсовет в другое здание перенесут чтобы хоть чем-то запомниться? Если уж не войти в историю так хотя бы вляпаться в нее. А мог бы начать с малого - хотя бы забор убрать напротив исполкома, который там стоит непонятно зачем. Мог бы с дорогами что-то сделать, по которым не то что ездить, а ходить невозможно. А ведь на дорогах он себе предвыборную кампанию сделал. Многие клюнули и проголосовали. Не знаю как кого, а лично меня как рыбака интересует, когда наконец-то городская власть расторгнет договор с бесполезной и никому не нужной организацией под названием Никопольский рыболовный клуб, которая давно не выполняет свои обязательства, даже кусты косить не хочет. На дамбе срачЪ полный. Заросло все. Дно никто не чистит. Не пойму, какова роль этих клоунов и зачем им отдали весь берег? Ходят эти феодалы-самозванцы и тошнят что это их территория до самой Новопавловки и надо им бабки за что-то платить. Устал уже их нах посылать и не только я. Освещение в городе работает как-то странно. Ни с того ни с сего может погаснуть целая улица на несколько минут. Потом включается. И все с определенной периодичностью. А то что в этом момент может авария произойти никого не волнует. Они или что-то там экономят или просто из ума выжили. Но есть в городе, оказывается, только одна проблема - устав, который власти надо подогнать под себя. И тогда заживем!
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