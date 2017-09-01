У Зеленодольську поліцейські затримали вбивцю, який спочатку згвалтував та потім вбив жінку

Під час гасіння пожежі у квартирі працівниками МНС виявлено труп жінки. Працівниками поліції проведено огляд місця події, в ході якого виявлено, що в жінки зв'язані руки та на тілі є численні тілесні ушкодження.









Досудовим розслідуванням встановлено, що власник квартири із потерпілою спільно вживали алкогольні напої у парковій зоні міста. Після чого він запропонував продовжити вживання алкоголю в нього в квартирі, на що жінка погодилася. Перебуваючи в квартирі зловмисника, останній запропонував їй вступити з ним в статеві зносини. Отримавши відмову від жінки, чоловік зв’язав та зґвалтував її. Потім наніс їй удари та тілесні ушкодження ножем та пилкою. Переконавшись у тому, що жінка жива він намагався електрострумом позбавити жінку життя. Далі, злочинець підпалив квартиру, в якій перебувала потерпіла та втік з місця вчинення злочину. За висновками судово-медичного експерта смерть останньої настала від масивної крововтрати.

Спільними діями правоохоронних органів встановлено та затримано злочинця, ним виявився 25-річний раніше засуджений чоловік.

Слідчим за погодженням із Нікопольською місцевою прокуратурою останньому повідомлено про підозру за ч.2 п.4,9,10 ст.115 (умисне вбивство), ч.4 ст.152 (зґвалтування), ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом) та ч.2 ст.194 (умисне пошкодження майна шляхом підпала) ч.2 ст.186 (пограбування) КК України, за вчинення даних злочинів законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Наразі останньому обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.





Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області

за матеріалами Нікопольського ВП





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