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Политика / Пресс - конференция о работе Никопольской исполнительной власти (полное видео) (Сегодня, 23:11)

Пресс - конференция о работе Никопольской исполнительной власти (полное видео)
Пресс - конференция о работе Никопольской исполнительной власти (полное видео) 
 
Пресс - конференция о работе Никопольской исполнительной власти
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Политика » Просмотров: 1 » Комментариев:0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Василий 01.09.2017
      С. Тыхенко и В.Заграничный "О ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Наглядову раду розігнали, активістів розженемо - ото заживемо!
      поганому танцівнику знаєте що заважає? правильно! те що на пасху фарбують.
    • наталя 31.08.2017
      Я думал ДНО уже пробито (3)
      наталя-С„РѕС‚Рѕ
      Мабуть за те, що ставить на директорів шкіл людей без досвіду роботи.Це такий його *особистий внесок*.
    • 555 31.08.2017
      Я думал ДНО уже пробито (3)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Он наверное разработал уникальную программу обучения детей))) Но наверное за какой то подарок из бюджета...
    • kam4ekoid 31.08.2017
      Я думал ДНО уже пробито (3)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      а в чем этот внесок заключается ? хотелось бы узнать.
    • 555 30.08.2017
      Завтра планирую поездку в Покр ... (3)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      С вечера 29 августа на Жучке (Княжке) из системы газопостачання идет грязный газ! Сразу все конфорки коптят желтым цветом! Что то химичат .Это отравленый воздух в квартире и подкопченные кастрпюли с намотанными кубами какойто гадости .
    • 555 30.08.2017
      Найдены брошенные домашние кот ... (1)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Кошка бросила)Это естественная для них среда обитания. Не нужно крайностей.
    • Алексей Вайс 29.08.2017
      Завтра планирую поездку в Покр ... (3)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Равняться надо на вершины, а не на овраги.
      Выбрали пример. Орджоникидзе...
      Нашли центр цивилизации.
      А не откроется ли завтра что нибудь такое, чем вы так восхищаетесь сегодня?
      Так вот что я вам скажу, хреновые патриоты своего города:
      Никополь - столица мира.
      А если смотреть вокруг как на помойку, так всю жизнь в дерьме и проживёшь.
      Не смотря на клумбы (при Токаре клумбы цвели пышным цветом), як лилась купа лайна на наше місто, так вона л"ється і сьогодні.
    • Максим Костенко 29.08.2017
      Завтра планирую поездку в Покр ... (3)
      Максим Костенко-С„РѕС‚Рѕ
      Покров - специфический городок, с одной стороны - в десятке «непрозрачных» городов Украины, с другой - внешне развивающийся. Виктор, можно обратить внимание на уже ставший знаменитым,общественный туалет, в каком состоянии он сейчас ?(на его восстановление потрачено 1 500 000 грн), на тротуарные дорожки - за последний месяц, ну ооочень большой обьём работ сделан, на детские площадки в парке, на высаженные хвойные(!) деревья и цветы в сквериках, хорошие дороги... вообщем внешне - всё красиво, Никополь намного отстаёт в этом плане...
    • Копчик С. 29.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.

      Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все..
      А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)
    • Александр Рыбаков 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики. Чтобы снять все вопросы от громады , о предвзятости, буду теперь воздерживаться в голосовании по всем земельным проектам решений . И все у всех получится.
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