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Жизнь города / ІЛОВАЙСЬК: ТРИ РОКИ БОЛЮ. ПАМ'ЯТІ ЗАГИБЛИХ НІКОПОЛЬЦІВ (Сегодня, 11:51)

Сьогодні, 29 серпня минають треті роковини іловайської трагедії. Три роки тому назва Іловайськ, яка до цього більшості українців ні про що не говорила, стала синонімом смерті, горя й болю.
 
ІЛОВАЙСЬК: ТРИ РОКИ БОЛЮ. ПАМ'ЯТІ ЗАГИБЛИХ НІКОПОЛЬЦІВ 

На жаль, Іловайська трагедія торкнулася і нікопольців. 
 
Серед загиблих наші герої:

- солдат Денис Остроушко 
- солдат Максим Троценко 
- прапорщик Геннадій Бережний 
- солдат Руслан Безрідний 
- старший солдат Вадим Лубінець 
- солдат Василь Логвиненко
 
Вічна пам'ять героям!!!
 
ГС «Асоціація учасників бойових дій Нікопольщини» запрошує всіх нікопольців відвідати фотовиставку митця Дмитра Муравського «Шляхами війни» , щоб побачити, за допомогою дуже реалістичних фотографій, моменти цієї жахливої війни. Збір 29 серпня о 16 годині у виставковому залі НКДЦ (ГДК по вул. В.Усова).
 
О 17.00 годині відбудеться панахида за загиблими воїнами біля пам'ятника «Захисник України», яку проведе капелан отець Тимофій та відбудеться покладання квітів.

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Копчик С. 29.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.

      Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все..
      А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)
    • Александр Рыбаков 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики. Чтобы снять все вопросы от громады , о предвзятости, буду теперь воздерживаться в голосовании по всем земельным проектам решений . И все у всех получится.
    • Виктор Артеменко 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Мер Нікополя, Фісак А.П., після звинувачення у посібництві державі агрессору, втік!

      https://youtu.be/1bCwtLEk8Mk

      На самом деле не думаю что он пособник, он пох##ст - любит только деньги и беспокоиться только о них.

      Справедливости ради отмечу что действительно Андрей Петрович, особенно в начале войны, Украинской армии помогал. Через меня передавали Целокс и др. Как минимум одну жизнь спас - факт.

      Может быть тогда был еще другой Фисак? Не совсем испорчен схемами, деньгами, воровством, коррупцией, новыми друзьями и т.п.

      А что сейчас происходит в мою голову не укладывается, действительно как сказал в начале: "он пох##ст - любит только деньги и беспокоиться только о них"

      А то что убежал - ПОЗОР такому руководителю, не думаю что мы такого заслуживаем
    • Копчик С. 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      А вообще, сплошные двойные стандарты и дворцовые игры сегодня в Горсовете! На 11 минуте видео, Олександр Михайлович Рыбаков заявил, что любой желающий может написать заявление, что хочет построить дом на месте Горисполкома и этот вопрос обязательно должна рассмотреть сессия!
      Предлагаю флешмоб: всем написать заявления на участки на Европейской площади! Я хочу видеть как эти вопросы будет рассматривать сессия! :)
      В попытке обелить братьев по залу и ошибки чиновников, Олександр Михайлович нес эту чушь. Хотя по данному проекту, он действительно не причастен и уверен проголосует за снятие с повестки дня. Но все же, надо при водить реальные аргументы.
      Никто никогда не вынесет вопросы по земле на сессию, если: нет полного пакета документов, если это противоречит Законодательству Украины и если противоречит Градостоительной документации. Вот по этим причинам и отказывают многим! И начинают гонять по всем инстанциям за согласованиями, хотя это как раз и противоречит иногда законодательству! Хотя по земельным участкам для семей погибших по ул.Каштановой вполне решаемый вопрос при желании. И масса других вопросов. Но лобби денег или влиятельных особ нет!
      Так зачем было противозаконный проект да ещё и от МП ...выносить на сессию! Зачем тратить время и нервы не безразличных никопольчан?! Кому надо создать напряженную ситуацию в Никополе?! Много вопросов, а ответов мало! Все дворцовые игры, а про людей и город забыли! Но они могут напомнить!
    • Копчик С. 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Вірменська, Грузинська ............ чиїх патріархатів мають бути? Католицькі храми???

      Мають хто хоче, але:
      1. Ми воюємо з Москвою! Тому розповсюдження МП в Україні це дико!
      2. І Римо католики і Греко католики і УПЦ КП намагаються діяти згідно Законів України. А Миколай Марущак як представник УПЦ МП діє в супереч закону: займає зем.ділянки та будує церкви.
      3. А вимогати ділянку під Торгову будівлю від релегійної громади - це велике нахабство та порушення закону.
      4. Ще більше нахабство не побачити в міської влади ( частини керівників ), в цьому нічого не звичайного та винести це питання на сесію!
    • Махновец 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Щодо встановленого хреста, точно пам'ятаю як за участі міської влади той хрест ставився, не пам'ятаю лише хто був мером на той час

      Городским головой на то время был Руслан Бакланович...
      А депутат Верховной Рады от Никополя неизменен с тех пор...
    • Василий 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Правильно Василий
      Цитата: Василий
      Непотрібно політику змішувати з церквою
      потому в Украине должен быть Киевский патриархат, а НА России - Московский. И все

      Вірменська, Грузинська ............ чиїх патріархатів мають бути? Католицькі храми???
    • Виктор Артеменко 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Правильно Василий
      Цитата: Василий
      Непотрібно політику змішувати з церквою
      потому в Украине должен быть Киевский патриархат, а НА России - Московский. И все
    • Василий 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Непотрібно політику змішувати з церквою, це навіть гірше ніж бруд. В Україні є багато інших конфесій інших держав, які взагалі вважаються мало не сектантами, і що? де мітинги? Ваших дітей опоюють кожен день, на кожному кроці наливайки різного роду, які знищують людяність у їхніх душах, і що? де мітинги.
      Релігія, це окрема мова, служба має вестись Старослов'янською, а не Українською чи Російською мовами.

      Щодо встановленого хреста, точно пам'ятаю як за участі міської влади той хрест ставився, не пам'ятаю лише хто був мером на той час.
    • Виктор Артеменко 28.08.2017
      А в сессионном зале: Друзьям - ... (10)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Если кому интересно лично мое мнение: К христианской вере отношусь не более как к общепринятому ритуалу. Считаю, что в христианской, а чуть позже в православной, вере напрочь утрачено (если оно было) понимание Правь - Славь, а в случае с Московским патриархатом еще и Явь (осталась только ...? Навь?). Особенно подчеркивает потерю с реальностью даже сама просьба о выделении им земли, под что бы то ни было. Украинской земли - Московскому патриархату. Мне лично напоминает термин- Подводный космос.

      Любой человек, любой народ не достоин уважения если сам себя гнобит. Уважаемые Украинцы, уже все знают что Русь крестил КИЕВСКИЙ князь, о каком Московском патриархате в Украине может вообще идти речь? Киевский в Москве - Да, с разрешения. Но Московского в Украине - Нет, не под каким соусом. Сами себя давайте научимся уважать, для начала. И это не учитывая войны с иХтаМнЕтами, сейчас вообще разговора быть не может.

      Марущаку, тот который сегодня заявил что отпевал и НАШИХ воинов, хочу сказать что если б он был настоящим священником даже Московского патриархата в Украине, то как только грязный сапог агрессора ступил на землю Украины, он должен был бы собрать себе в дорогу лукошек и пешком пойти к своему Гундяеву, дабы не сеять в Украине более смуту. Но настоящие только в книжках священных, а на яву барыги меркантильные (и не только в Никополе или Украине).
      Еще раз подчеркну, что это все го лишь мое личное мнение
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