Попереджувальна акція проти будівництва храму Московського Патріархату в Нікополі (фото, відео) 

Если кому интересно лично мое мнение: К христианской вере отношусь не более как к общепринятому ритуалу. Считаю, что в христианской, а чуть позже в православной, вере напрочь утрачено (если оно было) понимание Правь - Славь, а в случае с Московским патриархатом еще и Явь (осталась только ...? Навь?). Особенно подчеркивает потерю с реальностью даже сама просьба о выделении им земли, под что бы то ни было. Украинской земли - Московскому патриархату. Мне лично напоминает термин- Подводный космос.



Любой человек, любой народ не достоин уважения если сам себя гнобит. Уважаемые Украинцы, уже все знают что Русь крестил КИЕВСКИЙ князь, о каком Московском патриархате в Украине может вообще идти речь? Киевский в Москве - Да, с разрешения. Но Московского в Украине - Нет, не под каким соусом. Сами себя давайте научимся уважать, для начала. И это не учитывая войны с иХтаМнЕтами, сейчас вообще разговора быть не может.



Марущаку, тот который сегодня заявил что отпевал и НАШИХ воинов, хочу сказать что если б он был настоящим священником даже Московского патриархата в Украине, то как только грязный сапог агрессора ступил на землю Украины, он должен был бы собрать себе в дорогу лукошек и пешком пойти к своему Гундяеву, дабы не сеять в Украине более смуту. Но настоящие только в книжках священных, а на яву барыги меркантильные (и не только в Никополе или Украине).

Еще раз подчеркну, что это все го лишь мое личное мнение