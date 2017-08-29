А в сессионном зале: Друзьям - землю, врагам - закон. Марущак отпевал и НАШИХ воинов (видео)

Запрошуємо всіх небайдужих до долі України прийти у понеділок, 28 серпня 2017р. о 10.00 год. до Нікопольської міської ради та підтримати вимогу заборонити надання земельної ділянки церкві Московського Патріархату в центрі нашого міста.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики.
Ну что Вы, Александр Михайлович! Никто так не говорил! Не надо из крайности в крайность! Вы много знаете и опыт у Вас ест, но есть момент: это не повод других делать дураками. Вот и все.. А вообще, надо чаще встречаться депутатам с громадой.. Устав города и Законодательство позволяет это делать регулярно и на депутатском дне тоже.. Конечно, надо убирать эмоции и стараться слышать друг- друга.. Но пока это лишь пожелания :)
Я понял , что я тут самый безграмотный в вопросах земельного законодательства да ещё и чью то сторону поддерживаю.А остальные все дипломированные юристы и земельщики. Чтобы снять все вопросы от громады , о предвзятости, буду теперь воздерживаться в голосовании по всем земельным проектам решений . И все у всех получится.
А вообще, сплошные двойные стандарты и дворцовые игры сегодня в Горсовете! На 11 минуте видео, Олександр Михайлович Рыбаков заявил, что любой желающий может написать заявление, что хочет построить дом на месте Горисполкома и этот вопрос обязательно должна рассмотреть сессия! Предлагаю флешмоб: всем написать заявления на участки на Европейской площади! Я хочу видеть как эти вопросы будет рассматривать сессия! :) В попытке обелить братьев по залу и ошибки чиновников, Олександр Михайлович нес эту чушь. Хотя по данному проекту, он действительно не причастен и уверен проголосует за снятие с повестки дня. Но все же, надо при водить реальные аргументы. Никто никогда не вынесет вопросы по земле на сессию, если: нет полного пакета документов, если это противоречит Законодательству Украины и если противоречит Градостоительной документации. Вот по этим причинам и отказывают многим! И начинают гонять по всем инстанциям за согласованиями, хотя это как раз и противоречит иногда законодательству! Хотя по земельным участкам для семей погибших по ул.Каштановой вполне решаемый вопрос при желании. И масса других вопросов. Но лобби денег или влиятельных особ нет! Так зачем было противозаконный проект да ещё и от МП ...выносить на сессию! Зачем тратить время и нервы не безразличных никопольчан?! Кому надо создать напряженную ситуацию в Никополе?! Много вопросов, а ответов мало! Все дворцовые игры, а про людей и город забыли! Но они могут напомнить!
Вірменська, Грузинська ............ чиїх патріархатів мають бути? Католицькі храми???
Мають хто хоче, але: 1. Ми воюємо з Москвою! Тому розповсюдження МП в Україні це дико! 2. І Римо католики і Греко католики і УПЦ КП намагаються діяти згідно Законів України. А Миколай Марущак як представник УПЦ МП діє в супереч закону: займає зем.ділянки та будує церкви. 3. А вимогати ділянку під Торгову будівлю від релегійної громади - це велике нахабство та порушення закону. 4. Ще більше нахабство не побачити в міської влади ( частини керівників ), в цьому нічого не звичайного та винести це питання на сесію!
Непотрібно політику змішувати з церквою, це навіть гірше ніж бруд. В Україні є багато інших конфесій інших держав, які взагалі вважаються мало не сектантами, і що? де мітинги? Ваших дітей опоюють кожен день, на кожному кроці наливайки різного роду, які знищують людяність у їхніх душах, і що? де мітинги. Релігія, це окрема мова, служба має вестись Старослов'янською, а не Українською чи Російською мовами.
Щодо встановленого хреста, точно пам'ятаю як за участі міської влади той хрест ставився, не пам'ятаю лише хто був мером на той час.
Если кому интересно лично мое мнение: К христианской вере отношусь не более как к общепринятому ритуалу. Считаю, что в христианской, а чуть позже в православной, вере напрочь утрачено (если оно было) понимание Правь - Славь, а в случае с Московским патриархатом еще и Явь (осталась только ...? Навь?). Особенно подчеркивает потерю с реальностью даже сама просьба о выделении им земли, под что бы то ни было. Украинской земли - Московскому патриархату. Мне лично напоминает термин- Подводный космос.
Любой человек, любой народ не достоин уважения если сам себя гнобит. Уважаемые Украинцы, уже все знают что Русь крестил КИЕВСКИЙ князь, о каком Московском патриархате в Украине может вообще идти речь? Киевский в Москве - Да, с разрешения. Но Московского в Украине - Нет, не под каким соусом. Сами себя давайте научимся уважать, для начала. И это не учитывая войны с иХтаМнЕтами, сейчас вообще разговора быть не может.
Марущаку, тот который сегодня заявил что отпевал и НАШИХ воинов, хочу сказать что если б он был настоящим священником даже Московского патриархата в Украине, то как только грязный сапог агрессора ступил на землю Украины, он должен был бы собрать себе в дорогу лукошек и пешком пойти к своему Гундяеву, дабы не сеять в Украине более смуту. Но настоящие только в книжках священных, а на яву барыги меркантильные (и не только в Никополе или Украине). Еще раз подчеркну, что это все го лишь мое личное мнение
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