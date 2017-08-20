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Никополь, палата №7 / Випуск програми Нікополь сьогодні за 19 серпня 2017 року (Вчера, 22:04)

Випуск програми Нікополь сьогодні за 19 серпня 2017 року
 
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Никополь, палата №7 » Просмотров: 266 » Комментариев:3

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    • Hаписал: Вчера, 22:41 Александр Рыбаков, Комментариев: 2277, Новостей: 97 Пользователь offline
    С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....


    Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов, Если в Капуловке , женщины избили Сашка и он обратился за медицинской помощью, то тут уже Сашко решил видимо, за тот случай отыграться и избил молодую женщину , которая абсолютно справедливо сделала ему замечание . Свидетельница этой истории Татьяна Ивановна , окрестила активиста - попугаем... Вот такие они " активисты " они же организаторы собраний они же начальники юридических управлений , они же корреспонденты..
    • 0

    Hаписал: Вчера, 23:10 Виктор Артеменко, Комментариев: 1685, Новостей: 4884 Пользователь Онлайн
    Цитата: Александр Рыбаков
    С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....
    Жалко я не видел. Бабушки уж очень напоминают Марущаковский ансамбль. Не от туда?

    Цитата: Александр Рыбаков
    Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов
    Обидно вся слава Кирилову а про меня не слова, я там тоже был. Как только ушел на Кирилова, говорят люди которых нет в кадре, начали нападать пуще прежнего и была какая то возня. Но что б драка??? Как то девушка путается в показаниях - средней тяжести и один день провела в больнице. Средняя тяжесть подразумевает, как я помню, нарушение косных тканей и не менее 21 дня госпитализации. Говорит что он журналистом не назывался, а на моем видео другое.

    К слову, в материалах "Никополь Сегодня" используют мои видео без ссылок и без согласования. Наверное от скуки и недостатка славы в суд подам. Ну то ладно, женщин бить не хорошо (если действительно бил).

    К стати Александр, может не в тему, я как бы просто не помню Вашей реакции как человека, и как депутата, когда пару лет назад Ваш однопартиец (тогда еще ПартииРегионов), тоже депутат женщине газовым ключом голову раскоил, вот та действительно еле из реанимации вылезла. Наши городские СМИ и депутаты - молчали. А сейчас пол программы про Кирилова (это я от зависти).

    На самом деле к чему сюжет? Пусть правоохранительные органы занимаются, если бил пусть накажут. А если нет? В сюжете будут извинения? И почему тогда Никополь Сегодня упускают десятки других бытовых случаев которые происходят в городе, поселитесь в травмпункте и не такого насобираете за день. Или Кирилов особенный?

    Вообще не боролись бы вы с мельницами, а занимались городом. Кирилову медаль надо от лица представителей городской власти дать, вон как мэр сайгачит по объектам. Кто б его еще заставил


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • 0

    Hаписал: Вчера, 23:58 Александр Рыбаков, Комментариев: 2277, Новостей: 97 Пользователь offline
    Реакция была и я это комментировал, потому что нет того чего я не комментировал
    и осуждал, написав , как и Вы сегодня , "если это действительно было". Не указывая, что кто- то из побитых в показаниях путается и что повреждения не той тяжести что заявляют женщины. . А по моему однопартийцу из тогда еще Партии Регионов , были доказательства и был сюжет с извинениями ? Ух ты круто тогда. Я пропустил сюжет или было доказано ?

    Кирилов не особенный , но он представляется начальником юридического управления серьезной организации и журналистом , а не просто шел мимо с камерой .

    Я не знаю откуда бабушки, нужно журналистское расследование провести, это будет очень важно понять откуда именно эти женщины и в какую церковь ходят..может подождать до Пасхи и всех кто придет снять, там их немного будет......

    нарушений не только Вы не видели , но, может действительно всех пустили желающих , и организатор извинился от фонаря , за то что не всех пустили...А раз пустили , то чего извинялся , а раз не пустили , то не нарушения....И эти все люди выдумали все ..может нужно было Кирилова позвать , он бы порешал....

    Да и по погребам приговора не было ...то так выдумки.....

    Виктор Анатольевич , вспомните сюжеты по подобным случаям по избиениям женщин , то есть там все тоже липа была , раз не доказали , что не бил , снятые и прокомментированные вами раньше, год два назад...Что- то поменялось ?

    В показаниях путаются все свидетели, которые видели все своими глазами и на камеру об этом говорят ....Заговор , короче...

    И какой мере я не занимаюсь городом как депутат , на своем избирательном округе , на котором меня избрали и ТОЛЬКО ТАМ И ТЕМ жителям я подотчетен по закону ? . Городом заниматься должны те, кого город выбрал, я меня выбрали жители трех улиц и то не всех домов. Жалоб не было , в понедельник прием , может действительно я перестал заниматься ОКРУГОМ ...посмотрим.
    • 0

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      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      К. ворог Нікополя.
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      Йому вже давно пора.
    • Довбуш 20.08.2017
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    • Русскоязычный бандеровец 20.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (8)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Василий
      Цитата: Алексей Сергеевич
      , что Куцин сделал для Никополя значимое???

      Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства

      Только 2/3 зарплаты. А себе-то и замам еще лет 5-7 назад платил по несколько сотен тысяч в месяц. А сейчас даже не берусь предполагать насколько выросли их зарплаты. Завод скоро может прекратить существование под руководством такого "эффективного" менеджера. Про Фисака-то все верно, но чья бы корова мычала... Мэра менять нужно, но точно не на Куцина или какую-то его марионетку из "Выродження". Хватит нам проводить эксперименты над своим городом.
    • Александр Рыбаков 19.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Реакция была и я это комментировал, потому что нет того чего я не комментировал
      и осуждал, написав , как и Вы сегодня , "если это действительно было". Не указывая, что кто- то из побитых в показаниях путается и что повреждения не той тяжести что заявляют женщины. . А по моему однопартийцу из тогда еще Партии Регионов , были доказательства и был сюжет с извинениями ? Ух ты круто тогда. Я пропустил сюжет или было доказано ?

      Кирилов не особенный , но он представляется начальником юридического управления серьезной организации и журналистом , а не просто шел мимо с камерой .

      Я не знаю откуда бабушки, нужно журналистское расследование провести, это будет очень важно понять откуда именно эти женщины и в какую церковь ходят..может подождать до Пасхи и всех кто придет снять, там их немного будет......

      нарушений не только Вы не видели , но, может действительно всех пустили желающих , и организатор извинился от фонаря , за то что не всех пустили...А раз пустили , то чего извинялся , а раз не пустили , то не нарушения....И эти все люди выдумали все ..может нужно было Кирилова позвать , он бы порешал....

      Да и по погребам приговора не было ...то так выдумки.....

      Виктор Анатольевич , вспомните сюжеты по подобным случаям по избиениям женщин , то есть там все тоже липа была , раз не доказали , что не бил , снятые и прокомментированные вами раньше, год два назад...Что- то поменялось ?

      В показаниях путаются все свидетели, которые видели все своими глазами и на камеру об этом говорят ....Заговор , короче...

      И какой мере я не занимаюсь городом как депутат , на своем избирательном округе , на котором меня избрали и ТОЛЬКО ТАМ И ТЕМ жителям я подотчетен по закону ? . Городом заниматься должны те, кого город выбрал, я меня выбрали жители трех улиц и то не всех домов. Жалоб не было , в понедельник прием , может действительно я перестал заниматься ОКРУГОМ ...посмотрим.
    • Василий 19.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (8)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Сергеевич
      , что Куцин сделал для Никополя значимое???

      Він платить зарплату працівникам містоутворюючого підприємства
    • Виктор Артеменко 19.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (3)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....
      Жалко я не видел. Бабушки уж очень напоминают Марущаковский ансамбль. Не от туда?

      Цитата: Александр Рыбаков
      Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов
      Обидно вся слава Кирилову а про меня не слова, я там тоже был. Как только ушел на Кирилова, говорят люди которых нет в кадре, начали нападать пуще прежнего и была какая то возня. Но что б драка??? Как то девушка путается в показаниях - средней тяжести и один день провела в больнице. Средняя тяжесть подразумевает, как я помню, нарушение косных тканей и не менее 21 дня госпитализации. Говорит что он журналистом не назывался, а на моем видео другое.

      К слову, в материалах "Никополь Сегодня" используют мои видео без ссылок и без согласования. Наверное от скуки и недостатка славы в суд подам. Ну то ладно, женщин бить не хорошо (если действительно бил).

      К стати Александр, может не в тему, я как бы просто не помню Вашей реакции как человека, и как депутата, когда пару лет назад Ваш однопартиец (тогда еще ПартииРегионов), тоже депутат женщине газовым ключом голову раскоил, вот та действительно еле из реанимации вылезла. Наши городские СМИ и депутаты - молчали. А сейчас пол программы про Кирилова (это я от зависти).

      На самом деле к чему сюжет? Пусть правоохранительные органы занимаются, если бил пусть накажут. А если нет? В сюжете будут извинения? И почему тогда Никополь Сегодня упускают десятки других бытовых случаев которые происходят в городе, поселитесь в травмпункте и не такого насобираете за день. Или Кирилов особенный?

      Вообще не боролись бы вы с мельницами, а занимались городом. Кирилову медаль надо от лица представителей городской власти дать, вон как мэр сайгачит по объектам. Кто б его еще заставил
    • Александр Рыбаков 19.08.2017
      Випуск програми Нікополь сього ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      С 1ой по 5-ую минуту , показана часть тех нарушений на собрании , о которых я ранее писал....


      Ну а с 10-ой по 15 минуту, снова боец с женщинами и пенсионерками Сашко Кирилов, Если в Капуловке , женщины избили Сашка и он обратился за медицинской помощью, то тут уже Сашко решил видимо, за тот случай отыграться и избил молодую женщину , которая абсолютно справедливо сделала ему замечание . Свидетельница этой истории Татьяна Ивановна , окрестила активиста - попугаем... Вот такие они " активисты " они же организаторы собраний они же начальники юридических управлений , они же корреспонденты..
    • Алексей Сергеевич 19.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (8)
      Алексей Сергеевич-С„РѕС‚Рѕ
      Куцин обвиняет всех, он знает все то что написал Александр Михалович Рыбаков, думаю тут заговор против мэра, Вам так не кажется? У Куцина берет интервью такой же стыдо- депутат как он говорит)))) и давайте не будем рассказывать как звали все и всем бесплатно делает)) на стадионе родители платят за автобус чтоб детей на соревнование отвезти, такое было с подавно, и задают то на форму то на мячи для футбола, и это факт, спросите у любого родителя, что Куцин сделал для Никополя значимое??? Я не знаю, может я не вкурсе?, приведите пример
    • Александр Рыбаков 19.08.2017
      Актуальное интервью Куцин В.С. ... (8)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Александр Рыбаков
      А есть ВООБЩЕ понимание в том, кто заказывает проекты , кто отвечает за проведение экспертизы , кто проводит тендеры , кто определяет победителей, кто осуществляет технадзор , Кто подписывае акты приёмки и кто производит оплату , ЕСЛИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЁННЫХ РАБОТ ДЕНЬГИ ВЫДЕЛЕНЫ ОБЛАСТЬЮ ?

      Вот, Александр Михайлович.даже согласен с Вами! :) Есть такие моменты.. Но по факту, для простого никопольчанина нет реконструкции парка, нет бассейна и.т.д. И вот Куцин В.С в своей программе обозначил проблемы и ответственных. Пресс служба имеет программу Новости Никополя и что мы там видим? Как советская программа "Время" все чудесно, все решается..
      Так если бы мер и другие ответственные лица говорил открыто: есть проблема, не решена..Почему..Кто виноват...Как пытаемся исправить и.т.д.
      Может и ситуация в городе была иной. Нет открытого диалога с людьми,тогда будут всегда подковерные игры.. И всегда страдает город в целом!


      Сергей Петрович, наконец-то я вам не возражаю.Я сто биллионов раз говорил руководителю, когда он спрашивал мое мнение , о состоянии в городе и настроениях людей, что нужно раз в неделю пресс конференцию делать, с открытым телефоном. ! Ничего военного . Люди звонят , вы отвечаете , как есть . Все ! Вопрос открытости снят. И тогда все, кто хочет в чем-то обвинить, уже позади.... Тут возражений нет . Вообще нет. Думаю, поправит он это дело... По другому не получится.
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