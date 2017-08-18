Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео) 

Цитата: Александр Рыбаков

Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....



Какими методами власть угнетает народ такими же методами ее и снимать нужно. А то получается они по законам топчутся - им можно все, а общественность должна строго по букве закона и по справедливости - еще следить чтобы все желающие сторонники мэра смогли выступить? А зачем? Это было собрание противников мэра, а не бенефис его сторонников. Власть всегда вся одинаковая. И выгонять ее нужно не особо заморачиваясь процедурой как они не особо соблюдают формальности когда воруют.В 2012-м при зеке тоже на мажоритарных округах через колено всех ломали, били, выгоняли при подсчете голосов - и ничего, суды все признали. Зато когда зека выгнали то его окружение начало ныть что нужно соблюдать их права и ходить с пятью адвокатами на допросы. А наш мэр вместе со своей свитой недалеко в своих методах управления ушел от Токаря - теперь нечего и удивляться. Погостил - пора домой в Вишневое. Пусть там бардак наводит.