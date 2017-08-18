Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео) 

Уважаемые читатели! Приглашаю в не так давно созданную в ФБ группу под названием "Хвостатые и четвероногие, Никопольчане". Название говорит само за себя и рад буду видеть в ней всех любителей животных.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Иногда поражает простота мышления Рыбакова, как все гениальное, мол, нет судебногоо опротестования по решениям депутатов и мэров--значит, решения блестящие, аж бальзам на душу! И кто видел эти решения, принимаемые втихаря на тайных вечерях? И где это вы видели, чтобы договарняки обнародовали? А если в решениях уголовщина заложена--так кто их посадит, они ж памятники! А то люди не знают нашу судебную систему--насквозь заказную. Но в логике Александра Михалыча четко просматривается мысль: все проблемные решения сливать ему, он их будет прокачивать с судьей (благо, далеко ходить не надо) и наутро, выйдя на площадь, оглашать вердикт, особо не тревожа громаду ненужными раздумьями. Представляете, какой громмадный экономический эффект получит бюджет, когда при этой схеме мы уже завтра всех этих депутатов и мэров сможем турнуть к хренам собачьим за ненадобностью?! Да на одних выборах можно будет миллиарды сэкономить! Так что флаг ему в руки!
Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....
Какими методами власть угнетает народ такими же методами ее и снимать нужно. А то получается они по законам топчутся - им можно все, а общественность должна строго по букве закона и по справедливости - еще следить чтобы все желающие сторонники мэра смогли выступить? А зачем? Это было собрание противников мэра, а не бенефис его сторонников. Власть всегда вся одинаковая. И выгонять ее нужно не особо заморачиваясь процедурой как они не особо соблюдают формальности когда воруют.В 2012-м при зеке тоже на мажоритарных округах через колено всех ломали, били, выгоняли при подсчете голосов - и ничего, суды все признали. Зато когда зека выгнали то его окружение начало ныть что нужно соблюдать их права и ходить с пятью адвокатами на допросы. А наш мэр вместе со своей свитой недалеко в своих методах управления ушел от Токаря - теперь нечего и удивляться. Погостил - пора домой в Вишневое. Пусть там бардак наводит.
Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....
Об обращении В. Ю. Журавлева ; По пунктикам : Пунктик 1.Обвинение : А. Фисак сформировал исполком только из своих замов и там нет общественности. Ответ: Но формирование, то есть численный и персональный состав исполкома определят по закону исключительно городской голова . От общественности в состав исполкома входят представители НЗФ и предприятий трубной площадки. Пунктик 2. Обвинение : Разогнан Общественный Совет и мэр подписал незаконное решение о внесение изменений в положение о совете. Ответ : НО Решением и никопольского суда и апелляции действия мэра признаны правильными . Пуктик 3 . Обвинение : А Фисак не выполняет предвыборную программу. Ответ : Но ,учитывая, что до окончаний полномочий городского головы еще более трех лет, то говорить о том , что программа не выполнена, как минимум, преждевременно.
Пуктик 4 . Обвинение : Городской голова не поддерживает и потерял связь с депутатом Верховной Рады и депутатами областной рады. Ответ : Говорить об этом , наверно должны САМИ депутат Верховной Рады и депутаты областной рады. Ну так далее и тому подобное.
Надо запретить любое сообщение с Россией. Вплоть до высшей меры. Нужно запретить использование русского языка на укр.сайтах в СМИ, в школах. Нарушил - месяц общест.работ. За коррупцию во власти - виселица на вородском майдане или расстрел. В кажд.городе должна быть виселица. Пока мдёт война.
Александр, хочу заметить по вопросу съемок. Вы все правильно приводите выдержки из законов и т.д. но в данной ситуации нужно учитывать что съемка проводилась в частном дворе квартальной, а девушке которая интересовалась кто и почему ее снимают нужно было задать этот вопрос ХОЗЯЙКЕ дома. А так получается к примеру Вас пригасили в гости, и Вы цепляетесь к другим гостям Кто он такой?, Да что он тут делает? Ни кто из под земли не вылез, и на парашюте не спустился все были пригашены во двор. А мое мнение, если хотите, девушка просто была ... не в настроении
Русскоязычный бандеровец Неплохо бы и и горсовет переизбрать, убрать оттуда эту РЫГовскую партию "Выродження"
Да как же ты её оттуда уберёшь, если это Бенины птенчики? Вот и закручивается эта кутерьма. У Бени только бизнес и ничего личного. А где сейчас можно заработать? Правильно. И никопольский миллиард попилить ему в самый раз. А Фисак - Петин кадр. Пока побеждает Беня. Но Петя тоже хытрый лыс, и ещё не всё сказал. И чем битва Бени с Петей кончится, вот вопрос? Но ничем хорошим для нас, это точно.
потому что только в Никополе , жгут дорожную технику подрядчиков, только в Никополе поджигают детскую больницу , только в Никополе ломают кувалдами бордюры и так далее.....
Очень хорошо показывает настроения в обществе. А такие как Фисак только увеличивают социальную напряженность. Кстати Виктор удачно помянул Митченко и обходы-обьезды, сам не раз наблюдал в молодости идущего пешком Митченко и маршрут помню, а из окна машины много ли увидело? А куда ходит Фисак? Самый длинный маршрут до остановки исполкомовской и обратно в прохладу кондиционера? Видимо ему не интересно что там дальше? А ещё хуже, если он знает что там дальше :)
Урочистості з нагоди другої річниці заснування Національної поліції відбулися 4 серпня у міському відділі поліції.
Зі святом працівників правоохоронних органів привітали: нікопольський міський голова Андрій Фісак, помічник народного депутата України Андрія Шипка - Тетяна Мороз, керівництво Нікопольського району, голова міського відділу поліції Євген Кравцов, голова спілки ветеранів МВС Нікополя Яків Дрозд, духовенство міста.
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