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Жизнь города / Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео) (Вчера, 22:15)

Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео)
Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео) 
Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео)
Никопольчане проголосовали ЗА сбор подписей об отставке городского головы Андрея Фисака. Не помогли даже "бюджетники" (полное видео)
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 423 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Вчера, 23:29 Александр Рыбаков, Комментариев: 2263, Новостей: 97 Пользователь offline
    Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....

    Об обращении В. Ю. Журавлева ; По пунктикам :
    Пунктик 1.Обвинение : А. Фисак сформировал исполком только из своих замов и там нет общественности.
    Ответ: Но формирование, то есть численный и персональный состав исполкома определят по закону исключительно городской голова . От общественности в состав исполкома входят представители НЗФ и предприятий трубной площадки.
    Пунктик 2. Обвинение : Разогнан Общественный Совет и мэр подписал незаконное решение о внесение изменений в положение о совете.
    Ответ : НО Решением и никопольского суда и апелляции действия мэра признаны правильными .
    Пуктик 3 . Обвинение : А Фисак не выполняет предвыборную программу.
    Ответ : Но ,учитывая, что до окончаний полномочий городского головы еще более трех лет, то говорить о том , что программа не выполнена, как минимум, преждевременно.

    Пуктик 4 . Обвинение : Городской голова не поддерживает и потерял связь с депутатом Верховной Рады и депутатами областной рады.
    Ответ : Говорить об этом , наверно должны САМИ депутат Верховной Рады и депутаты областной рады. Ну так далее и тому подобное.
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 00:42 Русскоязычный бандеровец, Комментариев: 1528, Новостей: 0 Пользователь offline
    Цитата: Александр Рыбаков
    Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....

    Какими методами власть угнетает народ такими же методами ее и снимать нужно. А то получается они по законам топчутся - им можно все, а общественность должна строго по букве закона и по справедливости - еще следить чтобы все желающие сторонники мэра смогли выступить? А зачем? Это было собрание противников мэра, а не бенефис его сторонников. Власть всегда вся одинаковая. И выгонять ее нужно не особо заморачиваясь процедурой как они не особо соблюдают формальности когда воруют.В 2012-м при зеке тоже на мажоритарных округах через колено всех ломали, били, выгоняли при подсчете голосов - и ничего, суды все признали. Зато когда зека выгнали то его окружение начало ныть что нужно соблюдать их права и ходить с пятью адвокатами на допросы. А наш мэр вместе со своей свитой недалеко в своих методах управления ушел от Токаря - теперь нечего и удивляться. Погостил - пора домой в Вишневое. Пусть там бардак наводит.
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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Палыч 18.08.2017
      Виктор Артеменко: Каким бы я х ... (17)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      Иногда поражает простота мышления Рыбакова, как все гениальное, мол, нет судебногоо опротестования по решениям депутатов и мэров--значит, решения блестящие, аж бальзам на душу! И кто видел эти решения, принимаемые втихаря на тайных вечерях? И где это вы видели, чтобы договарняки обнародовали? А если в решениях уголовщина заложена--так кто их посадит, они ж памятники! А то люди не знают нашу судебную систему--насквозь заказную.
      Но в логике Александра Михалыча четко просматривается мысль: все проблемные решения сливать ему, он их будет прокачивать с судьей (благо, далеко ходить не надо) и наутро, выйдя на площадь, оглашать вердикт, особо не тревожа громаду ненужными раздумьями. Представляете, какой громмадный экономический эффект получит бюджет, когда при этой схеме мы уже завтра всех этих депутатов и мэров сможем турнуть к хренам собачьим за ненадобностью?! Да на одних выборах можно будет миллиарды сэкономить! Так что флаг ему в руки!
    • Русскоязычный бандеровец 18.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....

      Какими методами власть угнетает народ такими же методами ее и снимать нужно. А то получается они по законам топчутся - им можно все, а общественность должна строго по букве закона и по справедливости - еще следить чтобы все желающие сторонники мэра смогли выступить? А зачем? Это было собрание противников мэра, а не бенефис его сторонников. Власть всегда вся одинаковая. И выгонять ее нужно не особо заморачиваясь процедурой как они не особо соблюдают формальности когда воруют.В 2012-м при зеке тоже на мажоритарных округах через колено всех ломали, били, выгоняли при подсчете голосов - и ничего, суды все признали. Зато когда зека выгнали то его окружение начало ныть что нужно соблюдать их права и ходить с пятью адвокатами на допросы. А наш мэр вместе со своей свитой недалеко в своих методах управления ушел от Токаря - теперь нечего и удивляться. Погостил - пора домой в Вишневое. Пусть там бардак наводит.
    • Русскоязычный бандеровец 18.08.2017
      Виктор Артеменко: Каким бы я х ... (17)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Yurez
      Цитата: Копчик С.

      Так может пора снимать сериал " Никополь преступный" А чья зона ответственности , правопорядок в городе?

      За охрану правопорядка отвечает полиция. И городские власти улучшить работу полиции вопреки желаниям самой полиции не могут никак. Полиция городской власти не подчиняется.

      Так я и не спорю..Так и есть..

      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Во всяком случае городом перестанет управлять Донец.

      :) С чего Вы взяли! Сергей Михайлович пережил уже трех меров! :) Он от партии Видродження и как раз наоборот, он будет опять играть ключевую роль!
      Потому и надо переизбрать вместе с мэром и депутатов.
    • Александр Рыбаков 17.08.2017
      Никопольчане проголосовали ЗА ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Все в принципе " демократично". Написав в объявлении ; " придти 17 августа в 17-00 в КСК НЗФ, зарегистрироваться и принять участие в собрании избирателей" , не пустили в зал более 50 человек, пришедших еще до 17.00,, в том числе и депутатов городского совета. Люди написали и будут писать заявления в Полицию. Угрожали гражданам , и требовали покинуть зал и только вмешательство мое и депутата В. Колесника позволило им попасть на собрание. Конечно все зафиксировано , люди обратились в Полицию и соответствующие органы дадут правовую оценку. Мне , выступить , чтобы изложить позицию от имени присутствующих в зале депутатов городского совета по сути не дали , сначала прерывая выступления криками, а потом председательствующий вообще прекратил мое выступление , сказав что время исчерпано. Ну, тут кто платит , тот и музыку заказывает. Списки понятно были сформированы заранее и места проданы своим и там где нужно . Все первые ряды «случайно» оказались заняты противниками А. Фисака , а те кто не в списках, все оказались в основном сзади и на галерке. Шедевральное заявление П. Макарова о том, что А. Фисак раздавал георгиевские ленточки врагов Украины.в 20010 году !!!! и поэтому его нужно снять. Счетная комиссия своя, считали лихо . Ровно 200 поддержали обращение В. Ю Журавлева . Хотя я насчитал менее 100. Мое предложение поставить на голосование вопрос :" Кто против принятия обращения , председатель собрание сказал: " хорошо" , но выносить не стал...Ну примерно так....Хотя много еще чего было ...но это оставим на десерт....

      Об обращении В. Ю. Журавлева ; По пунктикам :
      Пунктик 1.Обвинение : А. Фисак сформировал исполком только из своих замов и там нет общественности.
      Ответ: Но формирование, то есть численный и персональный состав исполкома определят по закону исключительно городской голова . От общественности в состав исполкома входят представители НЗФ и предприятий трубной площадки.
      Пунктик 2. Обвинение : Разогнан Общественный Совет и мэр подписал незаконное решение о внесение изменений в положение о совете.
      Ответ : НО Решением и никопольского суда и апелляции действия мэра признаны правильными .
      Пуктик 3 . Обвинение : А Фисак не выполняет предвыборную программу.
      Ответ : Но ,учитывая, что до окончаний полномочий городского головы еще более трех лет, то говорить о том , что программа не выполнена, как минимум, преждевременно.

      Пуктик 4 . Обвинение : Городской голова не поддерживает и потерял связь с депутатом Верховной Рады и депутатами областной рады.
      Ответ : Говорить об этом , наверно должны САМИ депутат Верховной Рады и депутаты областной рады. Ну так далее и тому подобное.
    • Копчик С. 17.08.2017
      Виктор Артеменко: Каким бы я х ... (17)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Yurez
      Цитата: Копчик С.

      Так может пора снимать сериал " Никополь преступный" А чья зона ответственности , правопорядок в городе?

      За охрану правопорядка отвечает полиция. И городские власти улучшить работу полиции вопреки желаниям самой полиции не могут никак. Полиция городской власти не подчиняется.

      Так я и не спорю..Так и есть..

      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Во всяком случае городом перестанет управлять Донец.

      :) С чего Вы взяли! Сергей Михайлович пережил уже трех меров! :) Он от партии Видродження и как раз наоборот, он будет опять играть ключевую роль!
    • Кон 17.08.2017
      Виктор Залевский: Поездки в мо ... (3)
      Кон-С„РѕС‚Рѕ
      Надо запретить любое сообщение с Россией. Вплоть до высшей меры. Нужно запретить использование русского языка на укр.сайтах в СМИ, в школах. Нарушил - месяц общест.работ. За коррупцию во власти - виселица на вородском майдане или расстрел. В кажд.городе должна быть виселица. Пока мдёт война.
    • Кон 17.08.2017
      Виктор Артеменко: Каким бы я х ... (17)
      Кон-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Алексей Вайс

      Неплохо бы и и горсовет переизбрать, убрать оттуда эту РЫГовскую партию "Выродження"


      В горсовет - радикально правых националистов и атошников!
    • Виктор Артеменко 17.08.2017
      Куда уходят областные деньги? ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Александр, хочу заметить по вопросу съемок. Вы все правильно приводите выдержки из законов и т.д. но в данной ситуации нужно учитывать что съемка проводилась в частном дворе квартальной, а девушке которая интересовалась кто и почему ее снимают нужно было задать этот вопрос ХОЗЯЙКЕ дома. А так получается к примеру Вас пригасили в гости, и Вы цепляетесь к другим гостям Кто он такой?, Да что он тут делает? Ни кто из под земли не вылез, и на парашюте не спустился все были пригашены во двор. А мое мнение, если хотите, девушка просто была ... не в настроении
    • Алексей Вайс 17.08.2017
      Виктор Артеменко: Каким бы я х ... (17)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      Русскоязычный бандеровец
      Неплохо бы и и горсовет переизбрать, убрать оттуда эту РЫГовскую партию "Выродження"

      Да как же ты её оттуда уберёшь, если это Бенины птенчики?
      Вот и закручивается эта кутерьма.
      У Бени только бизнес и ничего личного.
      А где сейчас можно заработать?
      Правильно.
      И никопольский миллиард попилить ему в самый раз.
      А Фисак - Петин кадр.
      Пока побеждает Беня.
      Но Петя тоже хытрый лыс, и ещё не всё сказал.
      И чем битва Бени с Петей кончится, вот вопрос?
      Но ничем хорошим для нас, это точно.
    • Globator 17.08.2017
      Виктор Артеменко: Каким бы я х ... (17)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      потому что только в Никополе , жгут дорожную технику подрядчиков, только в Никополе поджигают детскую больницу , только в Никополе ломают кувалдами бордюры и так далее.....

      Очень хорошо показывает настроения в обществе. А такие как Фисак только увеличивают социальную напряженность. Кстати Виктор удачно помянул Митченко и обходы-обьезды, сам не раз наблюдал в молодости идущего пешком Митченко и маршрут помню, а из окна машины много ли увидело? А куда ходит Фисак? Самый длинный маршрут до остановки исполкомовской и обратно в прохладу кондиционера? Видимо ему не интересно что там дальше? А ещё хуже, если он знает что там дальше :)
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