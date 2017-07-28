Нікопольський об’єднаний міський військовий комісаріат інформує, що з 11 по 20 вересня 2017 року відбудуться навчальні збори з військовозобов’язаними призначеними до складу загону оборони міста Нікополь.
Высокое качество поставляемой продукции достигается за счет использования метода гиперфильтрации (баромембранный процесс), который признан наиболее эффективным и используется при производстве своей продукции ведущими производителями.
Рассказывают что 30 % получают всего лишь с бюджета. Как считают? Информация секретная, выделяет горсовет ежемесячно деньги перевозчикам, а додатки к решению не публикуют, в котором суммы указаны. Подайте в суд и показывайте сколько чел-в льготников вы перевезли.
Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.
Да не в этом же дело. Чтобы кэривныкы не были барыгами или зеками не нужно за таких голосовать. Даже за гречку и за пакет с надписью "Солидарность" или "Партия рыгионов". Нужно думать. А что плохого было бы если бы сейчас вместо Российской империи была бы частично на тех территориях Украинская? А вот те все Бурятии, Татар-и прочие станы нам не нужны. были бы они независимыми и с нами точно бы не воевали. Так как глупо нападать на большего в 10 раз соседа да и нечего делить было бы. Да и такой ошибки природы как Советский Союз, где никто ни с кем не советовался не было бы точно. Это все кажется нереальным, но у России тоже раньше не было всех этих земель. Просто они в свое время воевали и доводили победы до конца, а не щелкали клювами и не праздновали поражения как наши тогдашние и нынешние руководители. Если бы мы довели до логического завершения две знаковые битвы против Речи Посполитой и Московии то история по другому развивалась бы. Мы могли быть сейчас могучей державой, а Россия была бы фактически в пределах Москвы и сраного Питера. А нефти и газа бы у них не было потому что мы бы им не позволили завоевать те территории. Они были бы наши. Иногда минутная заторможенность и трусость одного человека, оказавшегося случайно при власти, может повлиять на судьбу целого народа на века вперед. Об этом нужно помнить и извлекать уроки из прошлых ошибок. А мы опять Вальцмана выбрали.
Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.
Снарядов и патронов хватает и их производство не так сложно наладить.
Ну если наладить, если савецких запасов хватает, не смотря на то, что их столько лет продавали, взрывали, стреляли, если не отсырел порох в их пороховницах, тогда я спокоен. А завод, на строительство которого пару недель назад верховный главнокомандующий решил выделить 1,4млрд. грн., может производить боеприпасы по стандартам НАТО, в НАТО их продавать и приносить прибыль оставшемуся на второй срок.
Мне как-то по фигу что думают о нас поляки. Волынская резня им не понравилась? А нам операция "Висла" не по душе и те несколько веков что нас Речь Посполитая гнобила и с грязью смешивала безуспешно пытаясь искоренить в нас все украинское. Им наш Бандера не нравится? А нам их Пилсудский. Сколько людей столько и мнений. Но лично для меня Польша такой же враг как и Россия. Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году. А несколькими годами позже и Московии не стало бы. Но наши подходили под стены, ныли что чужого нам не надо только нас не трогайте, подписывали мир и уходили. А через год-два отгребали по полной от одних и от других. Если бы не тупость казацкой старшины, а также рабское мышление и ограниченность гетманов Хмельницкого и Выговского то появилась бы на карте Украинская империя. Но мы себе что тогда не тех лидеров выбирали что сейчас. Вот и сидим у разбитого корыта.
Ежегодно День Металлурга Украины празднуется в третье воскресенье июля. И в 2017 году этот получается 16 июля. Металлург – это очень тяжелая и мужественная профессия, поэтому подобный праздник очень важен для всех людей, которые работают в этой сфере.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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