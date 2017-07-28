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Другие СМИ пишут / СЕРГЕЙ ОРЛОВ: Я УДИВЛЁН МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ НИНОПОЛЬСКИХ ЧИНОВНИКОВ (Вчера, 15:08)
Сейчас много разговоров о тяжёлых временах, о кризисе и «денег нет, но вы держитесь». На самом деле, как писал классик. «разруха в головах».
Можно находить миллион причин, почему тот или иной объект в Никопопе до сих пор не построен, не реконструирован, не отремонтировано.
А можно упорно работать, и тогда, проверено, результат будет совершенно иным.
Но самая большая беда — это когда что-то делали, да недоделали. Или делают настолько медленно, что непонятно, что получится в итоге, и получится ли вообще.
И вот конкретный пример из жизни города Никополь.
В принципе, Никополю повезло, и в составе действующего областного совета за город борются опытные, ответственные, энергичные, а главное — результативные депутаты.
Например, мы смогли убедить весь областной совет и, только по линии Управления капитального строительства областной администрации, на объекты в Никополе из областного бюджета выделено более 36 млн. грн.
И эта сумма может быть ещё больше, но при одном условии:
- деньги нужно эффективно тратить.
Что же мы видим в действительности? То ли неповоротливость, то ли саботаж никопольских чиновников. По ряду объектов таких как:
- строительство спортионо-оздоровительного комплекса в парке Победы (10,1 млн грн);
- реконструкция стадиона «Металлург» (472 тыс. грн);
- строительство двух детских садиков на ул. Первомайской и ул. И. Куценко (400 тыс, грн).
ДО СИХ ПОР не решены вопросы по отводу земли. Деньги выделены. Работы не начинаются. Всё, что нужно — правильно оформить бумаги и вынести вопрос на сессию Никопольского горсовета.
Но этого почему-то не происходит.
Ещё один объект: строительство амбулатории по ул. Чалого. На минуточку, 4 млн грн из областного бюджета. Работы начнутся, в лучшем случае, в августе. Притом, что вопрос финансирования решён в области ещё в декабре прошлого года!
Я на самом деле обеспокоен скоростью работы городских чиновников. Посмотрите на календарь, полгода прошло, а стройка даже не начиналась.
Это — не по-хозяйски‚ Это — не по-никопольски. Это удивляет и настораживает одновременно,
Ведь если выделенные из областного бюджета деньги Никополь не пустит дело в этом финансовом году, по закону они вернутся в общий областной бюджет.
И вся работа областных депутатов будет насмарку. И начинай по новой. Вот только охотно ли область выделит ещё раз деньги городу, который их и вложить-то толком не в состоянии?
Тем более.что в прошлом году в Никопопе уже была подобная ситуация, когда в государственный бюджет вернулись не использованные никопопьскими чиновниками 5 млн грн. предназначавшиеся на реконструкцию детского диагностического отделения.
Депутат облсовета Сергей Орлов
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 684 » Комментариев:0
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