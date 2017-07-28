 СЕРГЕЙ ОРЛОВ: Я УДИВЛЁН МЕДЛИТЕЛЬНОСТИ НИНОПОЛЬСКИХ ЧИНОВНИКОВ

Сейчас много разговоров о тяжёлых временах, о кризисе и «денег нет, но вы держитесь». На самом деле, как писал классик. «разруха в головах».





Можно находить миллион причин, почему тот или иной объект в Никопопе до сих пор не построен, не реконструирован, не отремонтировано.

А можно упорно работать, и тогда, проверено, результат будет совершенно иным.





Но самая большая беда — это когда что-то делали, да недоделали. Или делают настолько медленно, что непонятно, что получится в итоге, и получится ли вообще.

И вот конкретный пример из жизни города Никополь.





В принципе, Никополю повезло, и в составе действующего областного совета за город борются опытные, ответственные, энергичные, а главное — результативные депутаты.

Например, мы смогли убедить весь областной совет и, только по линии Управления капитального строительства областной администрации, на объекты в Никополе из областного бюджета выделено более 36 млн. грн.

И эта сумма может быть ещё больше, но при одном условии:

- деньги нужно эффективно тратить.





Что же мы видим в действительности? То ли неповоротливость, то ли саботаж никопольских чиновников. По ряду объектов таких как:





- строительство спортионо-оздоровительного комплекса в парке Победы (10,1 млн грн);





- реконструкция стадиона «Металлург» (472 тыс. грн);





- строительство двух детских садиков на ул. Первомайской и ул. И. Куценко (400 тыс, грн).





ДО СИХ ПОР не решены вопросы по отводу земли. Деньги выделены. Работы не начинаются. Всё, что нужно — правильно оформить бумаги и вынести вопрос на сессию Никопольского горсовета.

Но этого почему-то не происходит.





Ещё один объект: строительство амбулатории по ул. Чалого. На минуточку, 4 млн грн из областного бюджета. Работы начнутся, в лучшем случае, в августе. Притом, что вопрос финансирования решён в области ещё в декабре прошлого года!





Я на самом деле обеспокоен скоростью работы городских чиновников. Посмотрите на календарь, полгода прошло, а стройка даже не начиналась.

Это — не по-хозяйски‚ Это — не по-никопольски. Это удивляет и настораживает одновременно,





Ведь если выделенные из областного бюджета деньги Никополь не пустит дело в этом финансовом году, по закону они вернутся в общий областной бюджет.

И вся работа областных депутатов будет насмарку. И начинай по новой. Вот только охотно ли область выделит ещё раз деньги городу, который их и вложить-то толком не в состоянии?

Тем более.что в прошлом году в Никопопе уже была подобная ситуация, когда в государственный бюджет вернулись не использованные никопопьскими чиновниками 5 млн грн. предназначавшиеся на реконструкцию детского диагностического отделения.

Депутат облсовета Сергей Орлов

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