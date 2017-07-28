НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ РОЗШУКУЮТЬСЯ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИЙ Мельник Антон Олександрович

Цитата: Emelya

Цитата: Русскоязычный бандеровец появилась бы на карте Украинская империя

Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей. Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.

Да не в этом же дело. Чтобы кэривныкы не были барыгами или зеками не нужно за таких голосовать. Даже за гречку и за пакет с надписью "Солидарность" или "Партия рыгионов". Нужно думать. А что плохого было бы если бы сейчас вместо Российской империи была бы частичнго на тех территориях Украинская? А вот те все Бурятии, Татар-и прочие станы нам не нужны. были бы они независимыми и с нами точно бы не воевали. Так как глупо нападать на большего в 10 раз соседа да и нечего делить было бы. Да и такой ошибки природы как Советский Союз, где никто ни с кем не советовался не было бы точно. Это все кажется нереальным, но у России тоже раньше не было всех этих земель. Просто они в свое время воевали и доводили победы до конца, а не щелкали клювами и не праздновали поражения как наши тогдашние и нынешние руководители. Если бы мы довели до логического завершения две знаковые битвы против Речи Посполитой и Московии то история по другому развивалась бы. Мы могли быть сейчас могучей державой, а Россия была бы фактически в пределах Москвы и сраного Питера. А И нефти и газа бы у них не было потому что мы бы им не позволили завоевать те территории. Они были бы наши. Иногда минутная заторможенность и трусость одного человека, оказавшегося случайно при власти, может повлиять на судьбу целого народа на века вперед. Об этом нужно помнить и извлекать уроки из прошлых ошибок. А мы опять Вальцмана выбрали.