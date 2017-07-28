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Поиск людей / НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ РОЗШУКУЮТЬСЯ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИЙ Мельник Антон Олександрович (Вчера, 17:00)

НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ РОЗШУКУЮТЬСЯ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИЙ Мельник Антон Олександрович, 02.06.1989  Р.Н., ЯКИЙ 19.07.2017 РОКУ ВИЙШОВ ЗІ СВОГО МІСЦЯ МЕШКАННЯ І ДО ТЕПЕРІШНЬОГО ЧАСУ НЕ ПОВЕРНУВСЯ.

НІКОПОЛЬСЬКИМ ВІДДІЛОМ ПОЛІЦІЇ РОЗШУКУЮТЬСЯ БЕЗВІСНО ЗНИКЛИЙ Мельник Антон Олександрович

БУВ ОДЯГНЕНИЙ В: ТАПОЧКИ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, СПОРТИВНІ ШТАНИ ТЕМНОГО КОЛЬОРУ, ПО БОКАМ СМУГИ БІЛОГО КОЛЬОРУ, ЖИЛЕТКА БЕЗ РУКАВІВ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ІЗ БЛИСКАВКОЮ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ, ХРЕСТИК ДЕРЕВЯНИЙ НА МОТУЗЦІ, НА ПРАВІЙ РУЦІ КІЛЬЦЕ ЗІ СРІБЛА З НАПИСОМ «СПАСИ И СОХРАНИ»

ПРИКМЕТИ: 
Мельник А.О. - ЗРІСТ 190СМ, СЕРЕДНЬОЇ СТАТУРИ, ВОЛОССЯ ТЕМНЕ, КОРОТКЕ, ОЧІ КАРІ, ОБЛИЧЧЯ ОВАЛЬНЕ, НІС ПРЯМИЙ, НА ГОЛОВІ ІЗ ЛІВОЇ СТОРОНИ ШРАМ, НА ТІЛІ ІЗ ЛІВОЇ СТОРОНИ ШРАМ, 
ПРОШУ: НА РОЗШУК ВИЩЕВКАЗАНОЇ ОСІБИ ОРІЄНТУВАТИ ОСОБОВИЙ СКЛАД ВВІРЕНИХ ВАМ ПІДРОЗДІЛІВ, ПІДРОЗДІЛИ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОЛІЦІЇ, ДІЛЬНИЧИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЛІЦІЇ.
   
У РАЗІ ОТРИМАННЯ  БУДЬ – ЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІДНОСНО  ЗНИКЛОЇ ОСОБИ ПРОШУ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ ДО ЧЕРГОВОЇ ЧАСТИНИ НІКОПОЛЬСЬКОГО ВП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСТІ .


КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ: (05662) 68-00-02, 095-075-07-90.

З повагою
Начальник Нікопольського ВП
ГУНП в Дніпропетровській області
полковник поліції Є.В.Кравцов

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Поиск людей » Просмотров: 1008 » Комментариев:0

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    • Русскоязычный бандеровец 28.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (21)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Emelya
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.

      Да не в этом же дело. Чтобы кэривныкы не были барыгами или зеками не нужно за таких голосовать. Даже за гречку и за пакет с надписью "Солидарность" или "Партия рыгионов". Нужно думать. А что плохого было бы если бы сейчас вместо Российской империи была бы частичнго на тех территориях Украинская? А вот те все Бурятии, Татар-и прочие станы нам не нужны. были бы они независимыми и с нами точно бы не воевали. Так как глупо нападать на большего в 10 раз соседа да и нечего делить было бы. Да и такой ошибки природы как Советский Союз, где никто ни с кем не советовался не было бы точно. Это все кажется нереальным, но у России тоже раньше не было всех этих земель. Просто они в свое время воевали и доводили победы до конца, а не щелкали клювами и не праздновали поражения как наши тогдашние и нынешние руководители. Если бы мы довели до логического завершения две знаковые битвы против Речи Посполитой и Московии то история по другому развивалась бы. Мы могли быть сейчас могучей державой, а Россия была бы фактически в пределах Москвы и сраного Питера. А И нефти и газа бы у них не было потому что мы бы им не позволили завоевать те территории. Они были бы наши. Иногда минутная заторможенность и трусость одного человека, оказавшегося случайно при власти, может повлиять на судьбу целого народа на века вперед. Об этом нужно помнить и извлекать уроки из прошлых ошибок. А мы опять Вальцмана выбрали.
    • Иван Скиф 27.07.2017
      Аби не позбавити пасажирів кон ... (1)
      Иван Скиф-С„РѕС‚Рѕ
      Решили поднять стоимость проезда и пошли по гнилому пути надавили на льготников?И скажите НЕТ тем идолам которым мзду носите тогда точно на все хватит и даже обновите автопарк.
    • Emelya 27.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (21)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      Что хорошего в империи? Даже если б она не развалилась, как остальные, так-же и были бы в ней кэривныкы, барыги и те кто для них пашет. Чтоб народу жилось нормально в стране, ей не обязательно быть империей.
    • Emelya 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (5)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Рыбаков
      Снарядов и патронов хватает и их производство не так сложно наладить.

      Ну если наладить, если савецких запасов хватает, не смотря на то, что их столько лет продавали, взрывали, стреляли, если не отсырел порох в их пороховницах, тогда я спокоен. А завод, на строительство которого пару недель назад верховный главнокомандующий решил выделить 1,4млрд. грн., может производить боеприпасы по стандартам НАТО, в НАТО их продавать и приносить прибыль оставшемуся на второй срок.
    • Русскоязычный бандеровец 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (21)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году.

      Да, безусловно 1648 год. Стыдно даже случайно такие описки допускать.

      Цитата: Emelya
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      А себя мы видим особой, приближённой к императору или хотя-бы паном, но никак не холопом, крипаком. Я тоже иногда думкой богатею.

      Ну, вообще-то я тогда еще не родился и не мог быть никем из вышеперечисленных персонажей.
    • Александр Рыбаков 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (5)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Снарядов и патронов хватает и их производство не так сложно наладить. А вот то , что возобновить производство ракетных систем аналогичных С 400 , будет очень сложно -это так. Но возможно.
    • Emelya 26.07.2017
      Виктор Артеменко: Ответ, работ ... (1)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Можно таких "работников" по старинке называть погаными ментами?
    • Emelya 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (21)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      появилась бы на карте Украинская империя

      А себя мы видим особой, приближённой к императору или хотя-бы паном, но никак не холопом, крипаком. Я тоже иногда думкой богатею.
    • Русскоязычный бандеровец 26.07.2017
      Виктор Артеменко: У нас больше ... (21)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      А бендеровец - это мерзко
      Цитата: Виктор Артеменко
      Я бы так не расставлял акценты.

      Мерзко или нет, спросите у поляков.

      Мне как-то по фигу что думают о нас поляки. Волынская резня им не понравилась? А нам операция "Висла" не по душе и те несколько веков что нас Речь Посполитая гнобила и с грязью смешивала безуспешно пытаясь искоренить в нас все украинское. Им наш Бандера не нравится? А нам их Пилсудский. Сколько людей столько и мнений. Но лично для меня Польша такой же враг как и Россия. Если бы не тупость бездарного реестрового полководца Б.Хмельницкого то никакой Речи Посполитой бы не было уже в 1848 году. А несколькими годами позже и Московии не стало бы. Но наши подходили под стены, ныли что чужого нам не надо только нас не трогайте, подписывали мир и уходили. А через год-два отгребали по полной от одних и от других. Если бы не тупость казацкой старшины, а также рабское мышление и ограниченность гетманов Хмельницкого и Выговского то появилась бы на карте Украинская империя. Но мы себе что тогда не тех лидеров выбирали что сейчас. Вот и сидим у разбитого корыта.
    • Emelya 26.07.2017
      С-400 СНОВА ОБЛАЖАЛСЯ (ВИДЕО) (5)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      к сожалению, возможно фейк
      Сожаление может вызвать то, что в Украине не производят не только подобное С-400, но даже снаряды и патроны.
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