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Жизнь города / Никополь - город "НОВЫХ технологий"! Ложат всё и на всех, а не только бордюры (видео) (Вчера, 21:51)

Никополь - город "НОВЫХ технологий"! Ложат всё и на всех, а не только бордюры (видео) 
Вот перерыл весь Интернет но не нашел такого метода укладки.
Может кто подскажет? Может не там искал, или сего то не понимаю

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 308 » Комментариев:0

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    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Василий 21.07.2017
      Были ли основания для проведен ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Якої партії чоловік?
    • Гранила70 21.07.2017
      Виновен ли водитель? (видео с ... (2)
      Гранила70-С„РѕС‚Рѕ
      В данном случае виноват не ребенок, а его родители которые не объяснили ему элементарные правила поведения на улице.[/quote]

      Только это доказывай годами в суде,а без записи регистратора-однозначно водителя засудят..
    • Vail 21.07.2017
      Никопольчанки против закрытия ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      В этом детском филиале при открытии больничного родителю ребенка необходимо было ехать в тот же день в поликлинику на рынке. И это когда ребенок больной и больничный береться для того чтобы быть с ним дома, а не мотаться по городу. И подобную практику врачи филиала не могли изменить годами. Так лучше сразу в поликлинику ехать на прием.
    • Иван Скиф 20.07.2017
      Кто учит детей ПЕРЕБЕГАТЬ пеше ... (1)
      Иван Скиф-С„РѕС‚Рѕ
      Это второй репортаж за два дня,очень плохой сигнал того что детей в школе и дома взрослые не научили как правильно переходить проезжую часть,очень хотелось что бы этот материал посмотрели родители детей которых отпускают гулять на улицу и не провели ликбез о том как правильно переходить дорогу.
      P.S.Уважаемые депутаты Никопольского горсовета я думаю для Вас не составит большого труда сделать предупреждения на банерах по городу как для родителей так и для детей которых не научили как правильно переходить пешеходный переход а если и подключите нац полицию цены Вам не будет.
    • Мартин 20.07.2017
      Можливо це буде цікаво для отр ... (1)
      Мартин-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: німецька газета dw.com
      Соціальну допомогу в Україні роздаватимуть за реєстром
      Україна пообіцяла МВФ створити єдину базу одержувачів соціальної допомоги. Це дозволить виявити шахраїв і тих, хто насправді не потребує підтримки держави. Для бюджету це означатиме мільярдні заощадження.

      Цитата: dw.com
      "За фактами незаконного оформлення документів та соціальних виплат слідчими органами внесена значна кількість кримінальних проваджень, деякі вже засуджені до позбавлення волі", - повідомили DW в СБУ.

      Висловлюють сподівання, що створення єдиного реєстру громадян, які справді потребують допомоги з боку держави, дозволить припинити незаконні виплати. "Реєстр має допомогти припинити виплати "мертвим душам", людям, котрі отримують допомогу неправомірно. В ньому має бути чітко вказано, хто і що отримує", - говорить DW заступник голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Павло Кухта.

      Джерело: dw.com/uk/соціальну-допомогу-в-україні-роздаватимуть-за-реєстром/a-38401194
    • medveditca 19.07.2017
      Никопольчанки против закрытия ... (2)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
      Нескончаемый креатив от никопольских мед. реформаторов. Когда же он уже прекратиться???
      Приплели сюда и ещё недоделанную детскую больницу, как будто она является решением в вопросе закрытия филиала поликлиники…
      Латентный геноцид! Для взрослых нет работы, для детей и стариков нет медицинского обслуживания. Горько смотреть на этот упадок.
    • Александр Петрович 19.07.2017
      Виновен ли водитель? (видео с ... (2)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      ПДД Украины
      § 4.Обязанности и права пешеходов
      4.14.
      Пешеходам запрещается:
      б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

      В данном случае виноват не ребенок, а его родители которые не объяснили ему элементарные правила поведения на улице.
    • Русскоязычный бандеровец 17.07.2017
      Пренеприятнейшее награждение и ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, я думаю что тот подставной согласился принять чужую награду не по своей воле. А не сказал при вручении правду потому что не хотел иметь проблемы на работе. Добровольно-принудительно пришел как обычно бюджетники на митинги за власть приходят. И я не верю что родственники того, кого не отпустили с работы не знали что он не придет. Не каменный век. Наверняка он им позвонил и сказал. А может и заранее их предупредили что так будет. А мы народ терпеливый. Мычим как всегда до последнего чтобы работу не потерять, стабильность, мир мнимый не нарушить в стране пока не доведут до ручки тарифами и хамским отношением. А потом революции... Но поскольку и на это ума не хватает у нас, у народа то мы и власть смещаем так что на смену приходят другие уроды еще похуже. А работодатели-помещики вообще те же остаются. Потому что народ готов валить власть, но не готов брать ее в свои руки, многие не готовы не то что убить урода, своровавшего миллионы, а и пнуть его ногой какая-то внезапно просыпающаяся дебильная христианская мораль не позволяет. Мол, мы ж не такие как они, надо по закону, а то Бог накажет и т.д. Не каждый ведь даже на Майдане смог себя пересилить и ударить беркутовца. Не говоря уже о том, чтобы после Майдана прийти на родной завод зайти в родной горгаз и немножко спустить на землю тех, кто считает себя белыми людьми, а нас всех быдлом. Потому и засели там наверху порошенки(вальцманы), геращенки, аваковы и кононенки. Эти христианские нормы морали были нам вбиты в голову еще при царе для покорности что любая власть от Бога, а холопы должны работать и не ныть. А при совке этот идиотизм набрал больших масштабов только Бога заменили Партией. Когда боялись сказать слово поперек даже самому мелкому чиновнику, начальнику тем более. А если человек в форме, пусть даже несчастный железнодорожник(в фильме "Вокзал для двоих" это четко высмеяно)то надо обязательно перед ним пресмыкаться. Он же в форме, неважно в какой. А сейчас наша власть снова поменяла акценты. Теперь мы не должны ее скидывать потому что мы ж сердобольные патриоты, мы ж не хотим устроить бардак и спровоцировать Путина. Поэтому мы должны терпеть и смотреть на рожи самодовольные розенблатов, игрушечных комбатов-контрабандистов дейдеев и придурков-голодранцев вроде Ляшка и Лозового, которые благодаря популизму на крови народа из дерьма поднялись и стали миллионерами. А если градус недовольства накаляется то Вальцман периодически созванивается с Путиным и они договариваются что нужно усилить немножко обстрел украинских позиций. Потом выходит Турчинов, надувает щеки и говорит что нужно срочно всем залезть под одеяло и не выходить на акции протеста. А то Хуйло уже войска стягивает. А народ мычит, платит по новым тарифам и смотрит дальше NewsOne и 112-й, которые по темникам работают. Ну, и награды вместо себя позволяет получать чтобы с работы не уволили. А по морде начальство бить нельзя, полиция арестует. А нападать на полицию - значить идти против существующего порядка, власти. А власть - она ж от Бога. К тому же если власть свергнуть - путин зайдет. Замкнутый круг... Только они обречены жить всегда хорошо, мы мы всегда паршиво пока не отбросим глупую мораль и внутренние запреты.
      P.S. Это многие хотели бы сказать, но боятся показаться дураками или боятся осуждения. А мне по фигу.
    • Илья Варабьев 15.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Только что узнал. Почему госпадин Кириллов не полную версию видео предоставил? Почему не показали как вламываются к председателю домой и доводят до приступа престарелого отца? Или у Кириллова

      Или у Кириллов своя правда?
    • Илья Варабьев 15.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Только узнал, что гр. Кириллов предоставил не полное видео. А где же как Кириллов показывает всем "корочку антикорупционного комитета"? А где же как пять разъяренных баб во главе с Кирилловым вламываются в дом к председателю,в её отсутствие и доводят доприступа 80летнего отца? Или у гр. Кириллов однобокая правда?
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