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Другие СМИ пишут / Військові суди: анахронізм, чи виклик часу? (Сегодня, 08:58)

Сьогодні ми маємо ситуацію, коли, незважаючи на всю ефективність військових прокуратур, ті хто підриває обороноздатність країни, часто залишаються не покараними. У чому причина неспроможності судів загальної юрисдикції ефективно розглядати справи стосовно військових?
 Причин, насправді, є низка.
Військові суди: анахронізм, чи виклик часу?
1. Головна причина – у самих суддях. Вони справжні професіонали, які самовіддано і професійно виконують свої обов'язки, однак більшість з них ніколи не мали жодного відношення до армії та ніколи не брали участі у бойових діях. Цивільні судді обмежені в можливості ефективно та швидко розглянути справу, оскільки не знайомі зі специфікою всіх обставин, які мають значення для її розгляду – а, значить, розгляд справи затягується.
 
Так, окрім норм Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу, при розгляді справ відносно військових, судді повинні керуватись і нормами дисциплінарних статутів, з якими могли раніше ніколи і не стикатись. Знову ж таки, за інформацією Головного військового прокурора, наразі військовою прокуратурою розслідуються тисячі кримінальних проваджень за фактами дезертирства та ухилення від проходження військової служби.
 
У цивільному житті, стан афекту – чиста абстракція. Якщо звичайний злочинець заявить судді, що він не розумів своїх дій, його і слухати ніхто не буде. Однак, зовсім інша справа військові: людина, яка вперше пережила обстріл з "Граду", може дійсно не усвідомлювати своїх дій якийсь час після цього.
 
Також не варто забувати, що окрім справ, що стосуються військових злочинів, суддями судів загальної юрисдикції розглядаються й інші справи.
Відповідно до статистичної інформації, лише у провадженні суддів Шевченківського районного суду Києва, одного з найбільших судів України, за 2014 рік перебувало 18.299 кримінальних справ та проваджень, 15.497 цивільних справ, 7.918 справ про адміністративні правопорушення – у середньому, в одного судді цього суду протягом року знаходилось в провадженні 1.015 справ.
 
Про яку безперервність розгляду справи можна говорити при таких показниках? Така кількість справ у провадженні ставить хрест на надії на швидкий розгляд будь яких справ.
 
Але якщо для господарських, а подекуди навіть і для кримінальних справ, швидкість розгляду, яка подеколи дорівнює кільком рокам, не є критичною – то для військових злочинів в особливий період, від терміну, протягом якого військовий перебуває під судом, прямо залежить боєздатність його військової частини та бойовий дух особового складу.
 
Тому суддя, в системі судів загальної юрисдикції, розглянути такі справи терміново, нажаль, не зважаючи ні на що, не може.
 
2. Другою причиною неефективності судів загальної юрисдикції при розгляді справ, пов'язаних із військовими є наступне: в Україні сьогодні майже війна, і жоден військовослужбовець з впевненістю не можна сказати, де він буде завтра. Таким чином, справжньою проблемою стає допит свідків у справах.
 
Суддя суду загальної юрисдикції не може проводити судовий розгляд поза приміщенням суду – цього не дозволяє ані кількість справ, що перебувають у його провадженні, ані рівень матеріально-технічного забезпечення. У свою чергу і військові не завжди можуть прибути на розгляд справи до суду через пів-країни, оскільки в бойовій обстановці залишення позицій становить серйозний ризик.
 
На відміну від суддів судів загальної юрисдикції, судді ліквідованих військових судів здебільшого розглядали справи у розташуваннях військових частин у присутності військовослужбовців. Це гарантувало швидкий та більш ґрунтовний розгляд справи, адже суддя міг допитати відразу всіх свідків, не чекаючи їхнього прибуття з інших, часто віддалених населених пунктів. Також, за необхідності, він міг дослідити речові докази та провести огляд місця вчинення злочину не за допомогою фото та відео зйомки, а безпосередньо на місці їх знаходження.
 
3. Третя причина полягає в тому що військові злочини – це у значній мірі справи, пов'язані з військовою таємницею. Документи з грифами секретності не можна просто так принести до суду та ознайомитись з ними у своєму кабінеті, для цього потрібно спеціальне приміщення, якими не обладнано суди першої інстанції.
 
Що зможе змінити в описаній ситуації відновлення військових судів?
 
По-перше, суддя військового суду – військовий. Окрім знання норм кримінального права та процесу, він знає та вміє застосовувати дисциплінарні статути.
Він більш мобільний ніж цивільна людина - за необхідності він може бути направлений у будь-яку військову частину, і такі переїзди для нього не є чимось незвичним, а є частиною його роботи.
Він приносив присягу не лише, як суддя, а і як військовослужбовець.
Військовий суд – це невід'ємна частина системи захисту прав та законних інтересів військовослужбовців у багатьох розвинутих країнах світу та Європи.
 
Військові суди успішно функціонують у майже 40 розвинутих країнах світу, які мають власні збройні сили, серед них такі країни як Великобританія, США, Бельгія, Швейцарія, Швеція, Канада, Іспанія, Ізраїль, Польща. Франція свого часу ліквідувала військові суди, однак згодом це рішення було визнано помилковим, а систему військових судів було відновлено.
 
Практика розгляду справ у розташуваннях військових частин є найбільш ефективним способом реалізувати принципи гласності та доступності судового процесу для військовослужбовців, оскільки останні не в змозі відвідувати у вільний від служби час судові процеси за межами частини.
Сьогодні все більше і більше людей говорить про необхідність відновлення військових судів, особливо, в умовах гібридної збройної агресії, яку зазнала Україна з боку Російської Федерації.
 
Однією зі складових цієї агресії є дії, спрямовані на дискредитацію окремих інститутів та органів державної влади, силових структур  і, насамперед, Збройних Сил. Широкомасштабна кампанія із залученням антиукраїнські налаштованих ЗМІ, псевдо-громадських діячів, корумпованих чиновників, проросійських політиків, агентів російських спецслужб, що, на жаль, досі обіймають високі посади в органах державної влади, має на меті підірвати довіру українського суспільства до держави та її захисників.
 
Посіяти розбрат серед громадян, знецінити ідею української державності, поширити сумніви і страх перед майбутнім – ось методи якими діють наші вороги.
Переконатися у цьому можна легко - увімкнувши телевізійні новини чи відкривши широко розрекламований сайт новин в Інтернет. Найбільш обговорювана тема антитерористичної операції є й найбільш суперечливою – український воїн, що боронить свою Батьківщину часто-густо подається як асоціальний елемент, що займається мародерством, його командир – хабарником, а генерал – зрадником. Прикладів цьому маса.
 
Один з показових – справа генерала Назарова, якого судять за збитий терористами літак з десантниками, що мали деблокувати луганський аеропорт.
Генералу Назарову інкримінують те, що він, перебуваючи на посаді начальника штабу АТО не запобіг теракту, після  того як за його запитом було відправлено три  літаки до оточених українських військовослужбовців, які тримали оборону летовища. На жаль, один з бортів був збитий, проте ті, хто перебували в оточені, отримали підкріплення, успішно вийшли  та вижили завдяки цьому рішенню. Якби всі захисники аеропорту м. Луганськ загинули – судили б когось іншого за те, що не було ухвалено відповідне рішення.
 
І судили б у такому ж, подібному до Павлоградського, цивільному суді не зважаючи на ступінь кваліфікації судді, який до цього не стикався зі справами подібного масштабу і діяв під таким прискіпливим, а часто й маніпулятивним тиском з боку ЗМІ, політиків та громадськості.
За такою логікою можна судити будь-якого командира, чий підрозділ зазнав втрат під час бойових дій. Це неприпустимий прецедент у країні що зазнала військової агресії і боронить свою свободу і незалежність. І, на превеликий жаль, без жертв війни не буває…
 
В цьому контексті необхідно відновити діяльність військових судів, рішення яких не викликали б стільки суперечок з приводу компетенції та компетентності суду – це справа національної безпеки.
 
Вже зрозуміло, що лише спеціальний суд із справжніми професіоналами може ефективно відповісти на виклик часу, адже неефективність механізму притягнення винних до відповідальності порушує базовий принцип правосуддя – невідворотність покарання злочинця. З іншого боку, і невинна людина, яку несправедливо звинуватили в чомусь, часто має чекати справедливості невизначено довгий термін через тривалий, або недостатньо кваліфікований розгляд її справи у суді загальної юрисдикції, що є неприпустимим, особливо коли мова йде про захисника Батьківщини.
 
Як зазначив з цього приводу американський експерт у галузі безпеки та оборони доктор Філіп Карбер, у Сполучених Штатах неможлива ситуація, коли військового за якісь його рішення судять у цивільному суді.
 
"У США є військові суди, які розуміють контекст прийняття рішення і контекст поведінки певних командирів, які йдуть на певний ризик. І саме через це військовий суд набагато жорсткіший, ніж цивільні суди", - наголосив Філіп Карбер.
 
За його словами, зараз Збройні Сили України є однією з найбільших та найкраще підготовлених армій Європи, яка вже четвертий рік веде успішну боротьбу проти інформаційної, політичної, кібернетичної та збройної агресії. За цей час у Збройних Силах виросло покоління командирів нової формації, котрі не бояться брати на себе відповідальність та діяти рішуче, коли цього вимагають обставини та час.
 
Судити командира за прийняті у бойовій обстановці рішення означає створювати дуже небезпечний прецедент, коли командир не буде впевнений у правильності своїх дій і не зможе ухвалити вчасне і адекватне рішення через сумніви та перспективи судового переслідування у разі втрат. Однак, як вже зазначалося, втрати на війні неминучі, і розібратися чи не були вони марними мають досвідчені фахівці, а не цивільний суд, користуючись лише логікою цивільного права.
«Люди в Європі починають розуміти, що їхня майбутня безпека залежить від України і як добре Україна зможе відреагувати на цю загрозу. Але маємо бути впевненими, що жодна країна в Європі не буде так вчиняти з офіцерами, які прийняли рішення. Моя думка полягає в тому, що Росія намагається зараз вчинити акт реваншизму, прагне змінити порядок, який склався в Європі після часів холодної війни. І після цих 3 років крові у вас з’явились лідери, які ведуть за собою. Будь ласка, не викидайте їх», - зазначив Філіп Карбер.
 
Приклад справи генерала Віктора Назарова та широкий суспільний резонанс навколо неї, підтверджує необхідність відновлення військових судів – авторитетних органів правосуддя, рішення будуть адекватно сприйняті громадянським суспільством та військовими. 
 
На сьогоднішній день рішення Павлоградського міськрайонного суду військовослужбовцями Збройних Сил України сприймається як абсолютно неправосудне, та має бути переглянуте у апеляційному суді.
 
З моменту ліквідації військових судів пройшло лише п'ять років – і кадри, які протягом багатьох років захищали законність в Українському війську, все ще спроможні повернутись до строю.
 
У військовослужбовців Збройних Сил України віра в справедливий суд ще є.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • medveditca 19.07.2017
      Никопольчанки против закрытия ... (1)
      medveditca-С„РѕС‚Рѕ
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      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      ПДД Украины
      § 4.Обязанности и права пешеходов
      4.14.
      Пешеходам запрещается:
      б) внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход.

      В данном случае виноват не ребенок, а его родители которые не объяснили ему элементарные правила поведения на улице.
    • Русскоязычный бандеровец 17.07.2017
      Пренеприятнейшее награждение и ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, я думаю что тот подставной согласился принять чужую награду не по своей воле. А не сказал при вручении правду потому что не хотел иметь проблемы на работе. Добровольно-принудительно пришел как обычно бюджетники на митинги за власть приходят. И я не верю что родственники того, кого не отпустили с работы не знали что он не придет. Не каменный век. Наверняка он им позвонил и сказал. А может и заранее их предупредили что так будет. А мы народ терпеливый. Мычим как всегда до последнего чтобы работу не потерять, стабильность, мир мнимый не нарушить в стране пока не доведут до ручки тарифами и хамским отношением. А потом революции... Но поскольку и на это ума не хватает у нас, у народа то мы и власть смещаем так что на смену приходят другие уроды еще похуже. А работодатели-помещики вообще те же остаются. Потому что народ готов валить власть, но не готов брать ее в свои руки, многие не готовы не то что убить урода, своровавшего миллионы, а и пнуть его ногой какая-то внезапно просыпающаяся дебильная христианская мораль не позволяет. Мол, мы ж не такие как они, надо по закону, а то Бог накажет и т.д. Не каждый ведь даже на Майдане смог себя пересилить и ударить беркутовца. Не говоря уже о том, чтобы после Майдана прийти на родной завод зайти в родной горгаз и немножко спустить на землю тех, кто считает себя белыми людьми, а нас всех быдлом. Потому и засели там наверху порошенки(вальцманы), геращенки, аваковы и кононенки. Эти христианские нормы морали были нам вбиты в голову еще при царе для покорности что любая власть от Бога, а холопы должны работать и не ныть. А при совке этот идиотизм набрал больших масштабов только Бога заменили Партией. Когда боялись сказать слово поперек даже самому мелкому чиновнику, начальнику тем более. А если человек в форме, пусть даже несчастный железнодорожник(в фильме "Вокзал для двоих" это четко высмеяно)то надо обязательно перед ним пресмыкаться. Он же в форме, неважно в какой. А сейчас наша власть снова поменяла акценты. Теперь мы не должны ее скидывать потому что мы ж сердобольные патриоты, мы ж не хотим устроить бардак и спровоцировать Путина. Поэтому мы должны терпеть и смотреть на рожи самодовольные розенблатов, игрушечных комбатов-контрабандистов дейдеев и придурков-голодранцев вроде Ляшка и Лозового, которые благодаря популизму на крови народа из дерьма поднялись и стали миллионерами. А если градус недовольства накаляется то Вальцман периодически созванивается с Путиным и они договариваются что нужно усилить немножко обстрел украинских позиций. Потом выходит Турчинов, надувает щеки и говорит что нужно срочно всем залезть под одеяло и не выходить на акции протеста. А то Хуйло уже войска стягивает. А народ мычит, платит по новым тарифам и смотрит дальше NewsOne и 112-й, которые по темникам работают. Ну, и награды вместо себя позволяет получать чтобы с работы не уволили. А по морде начальство бить нельзя, полиция арестует. А нападать на полицию - значить идти против существующего порядка, власти. А власть - она ж от Бога. К тому же если власть свергнуть - путин зайдет. Замкнутый круг... Только они обречены жить всегда хорошо, мы мы всегда паршиво пока не отбросим глупую мораль и внутренние запреты.
      P.S. Это многие хотели бы сказать, но боятся показаться дураками или боятся осуждения. А мне по фигу.
    • Илья Варабьев 15.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Только что узнал. Почему госпадин Кириллов не полную версию видео предоставил? Почему не показали как вламываются к председателю домой и доводят до приступа престарелого отца? Или у Кириллова

      Или у Кириллов своя правда?
    • Илья Варабьев 15.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Только узнал, что гр. Кириллов предоставил не полное видео. А где же как Кириллов показывает всем "корочку антикорупционного комитета"? А где же как пять разъяренных баб во главе с Кирилловым вламываются в дом к председателю,в её отсутствие и доводят доприступа 80летнего отца? Или у гр. Кириллов однобокая правда?
    • sergant77 14.07.2017
      Сергей Тыхенко: Куда же идут н ... (3)
      sergant77-С„РѕС‚Рѕ
      Все с отчетности финансистов. Сам тупесенький только для себе а громада це бидло и усе. Вибився у владу щоб ще бильше наработать на карман. Все це уже дуже знайоме...
    • Илья Варабьев 14.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Так что хотят? Трубы поменяли, вода идет, что не так? Собрались "обиженные и оскорбленные" двух слов связать не могут, зато грязи налили!!! Сами то что сделали?
    • Василий 13.07.2017
      Как и кто должен оповещать люд ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      не ремонтують, погано, ремонтують - теж погано!!!??? люди! чого вам треба???
      треба користуватись моментом що вам на халяву поклали трубу і ви за це навіть копійки не заплатили.
      то ж беріть швиденько підключайтесь, поки траншеї не закопали.
    • Русскоязычный бандеровец 13.07.2017
      Всегда считала, что собачник п ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Бездомных животных как источника инфекций и повышенной опасности на улицах наших городов быть не должно. Если уж мы вроде как идем в Европу то пора становится цивилизованными. И вот эти маразматические изречения, вроде "собака не должна сидеть в клетке, она должна бегать" или "собаку после стерилизации надо выпустить на той улице где взяли, иначе у нее будет стресс" лишены здравого смысла. Стресс на всю жизнь может случиться у ребенка, которого такая псина покусает за то что он посмел зайти на детскую площадку, которую она считает своей территорией. Конечно, бродячая собака не должна быть в клетке. Согласен. Это не гуманно. Поэтому она после пребывания определенного срока в приюте должна либо стать домашней как в США и Европе или ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. Вот это гуманно. И также считают в США и во многих странах Европы куда мы стремимся.

      А что касается травли - это отдельная тема. Сегодня он на дворнягу натравил - завтра на пенсионера натравит, который сделает ему замечание чтобы не выгуливал псину прямо под окнами. Я вообще выступаю за то, чтобы приравнять все без исключения бойцовские породы собак к оружию. И чтобы завести соответствующую породу человек должен сначала пройти все необходимые экспертизы(заодно и психиатрическую) и получить соответствующее разрешение на приобретение такого животного. А некоторые невменяемые породы вроде кавказцев и питбулей вообще внести в черный список. А то у нас попривыкали некоторые чудики покупать собак определенных пород потому что это модно. А как воспитывать их не имеют ни малейшего представления. И во время прогулки это заметно когда фактически собака выгуливает хозяина. Но пока депутатам некогда такой фигней заниматься. Они сегодня пилили бюджет перед поездкой на моря, а для баранов устроили шоу с Добкиным, который уже третий год как сидеть должен и которого Луцик даже после разрешения на взятие под стражу арестовывать на 72 часа отказался. А завтра-послезавтра ему назначат залог, откупится и поедет отдыхать.
    • Василий 13.07.2017
      Актуально про вакцинацію. Існу ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      даною статтею влада заздалегідь піклується про самовідвід, так як можливо закупила неякісну вакцину.
      так що раптом щось станеться, то нам скажуть що нас попередили, і в усьому винні батьки.
      а гавняна, за три копійки куплена і тричі "відкочена" вакцина,, ну просто ні при чому, і хто її купував - сущий ангел!!!...
      [quote=самостійне придбання комбінованого препарату в аптеці, дотримуючись усіх норм та правил зберігання й транспортування.
      [/quote]
      в аптеки й завезли з порушенням, а батьки винні будуть.
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    Олімпійський день в Нікополі
    Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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