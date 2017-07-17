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В Украине / Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео) (Вчера, 17:42)

Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
Зона АТО, Никопольчане в "Правом Секторе": Юбилей, полигон, песни и откровенный разговор (видео)
 

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 530 » Комментариев:0

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    • Русскоязычный бандеровец 17.07.2017
      Пренеприятнейшее награждение и ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ну, я думаю что тот подставной согласился принять чужую награду не по своей воле. А не сказал при вручении правду потому что не хотел иметь проблемы на работе. Добровольно-принудительно пришел как обычно бюджетники на митинги за власть приходят. И я не верю что родственники того, кого не отпустили с работы не знали что он не придет. Не каменный век. Наверняка он им позвонил и сказал. А может и заранее их предупредили что так будет. А мы народ терпеливый. Мычим как всегда до последнего чтобы работу не потерять, стабильность, мир мнимый не нарушить в стране пока не доведут до ручки тарифами и хамским отношением. А потом революции... Но поскольку и на это ума не хватает у нас, у народа то мы и власть смещаем так что на смену приходят другие уроды еще похуже. А работодатели-помещики вообще те же остаются. Потому что народ готов валить власть, но не готов брать ее в свои руки, многие не готовы не то что убить урода, своровавшего миллионы, а и пнуть его ногой какая-то внезапно просыпающаяся дебильная христианская мораль не позволяет. Мол, мы ж не такие как они, надо по закону, а то Бог накажет и т.д. Не каждый ведь даже на Майдане смог себя пересилить и ударить беркутовца. Не говоря уже о том, чтобы после Майдана прийти на родной завод зайти в родной горгаз и немножко спустить на землю тех, кто считает себя белыми людьми, а нас всех быдлом. Потому и засели там наверху порошенки(вальцманы), геращенки, аваковы и кононенки. Эти христианские нормы морали были нам вбиты в голову еще при царе для покорности что любая власть от Бога, а холопы должны работать и не ныть. А при совке этот идиотизм набрал больших масштабов только Бога заменили Партией. Когда боялись сказать слово поперек даже самому мелкому чиновнику, начальнику тем более. А если человек в форме, пусть даже несчастный железнодорожник(в фильме "Вокзал для двоих" это четко высмеяно)то надо обязательно перед ним пресмыкаться. Он же в форме, неважно в какой. А сейчас наша власть снова поменяла акценты. Теперь мы не должны ее скидывать потому что мы ж сердобольные патриоты, мы ж не хотим устроить бардак и спровоцировать Путина. Поэтому мы должны терпеть и смотреть на рожи самодовольные розенблатов, игрушечных комбатов-контрабандистов дейдеев и придурков-голодранцев вроде Ляшка и Лозового, которые благодаря популизму на крови народа из дерьма поднялись и стали миллионерами. А если градус недовольства накаляется то Вальцман периодически созванивается с Путиным и они договариваются что нужно усилить немножко обстрел украинских позиций. Потом выходит Турчинов, надувает щеки и говорит что нужно срочно всем залезть под одеяло и не выходить на акции протеста. А то Хуйло уже войска стягивает. А народ мычит, платит по новым тарифам и смотрит дальше NewsOne и 112-й, которые по темникам работают. Ну, и награды вместо себя позволяет получать чтобы с работы не уволили. А по морде начальство бить нельзя, полиция арестует. А нападать на полицию - значить идти против существующего порядка, власти. А власть - она ж от Бога. К тому же если власть свергнуть - путин зайдет. Замкнутый круг... Только они обречены жить всегда хорошо, мы мы всегда паршиво пока не отбросим глупую мораль и внутренние запреты.
      P.S. Это многие хотели бы сказать, но боятся показаться дураками или боятся осуждения. А мне по фигу.
    • Илья Варабьев 15.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Только что узнал. Почему госпадин Кириллов не полную версию видео предоставил? Почему не показали как вламываются к председателю домой и доводят до приступа престарелого отца? Или у Кириллова

      Или у Кириллов своя правда?
    • Илья Варабьев 15.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Только узнал, что гр. Кириллов предоставил не полное видео. А где же как Кириллов показывает всем "корочку антикорупционного комитета"? А где же как пять разъяренных баб во главе с Кирилловым вламываются в дом к председателю,в её отсутствие и доводят доприступа 80летнего отца? Или у гр. Кириллов однобокая правда?
    • sergant77 14.07.2017
      Сергей Тыхенко: Куда же идут н ... (3)
      sergant77-С„РѕС‚Рѕ
      Все с отчетности финансистов. Сам тупесенький только для себе а громада це бидло и усе. Вибився у владу щоб ще бильше наработать на карман. Все це уже дуже знайоме...
    • Илья Варабьев 14.07.2017
      Інша сторона конфлікту садівни ... (4)
      Илья Варабьев-С„РѕС‚Рѕ
      Так что хотят? Трубы поменяли, вода идет, что не так? Собрались "обиженные и оскорбленные" двух слов связать не могут, зато грязи налили!!! Сами то что сделали?
    • Василий 13.07.2017
      Как и кто должен оповещать люд ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      не ремонтують, погано, ремонтують - теж погано!!!??? люди! чого вам треба???
      треба користуватись моментом що вам на халяву поклали трубу і ви за це навіть копійки не заплатили.
      то ж беріть швиденько підключайтесь, поки траншеї не закопали.
    • Русскоязычный бандеровец 13.07.2017
      Всегда считала, что собачник п ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Бездомных животных как источника инфекций и повышенной опасности на улицах наших городов быть не должно. Если уж мы вроде как идем в Европу то пора становится цивилизованными. И вот эти маразматические изречения, вроде "собака не должна сидеть в клетке, она должна бегать" или "собаку после стерилизации надо выпустить на той улице где взяли, иначе у нее будет стресс" лишены здравого смысла. Стресс на всю жизнь может случиться у ребенка, которого такая псина покусает за то что он посмел зайти на детскую площадку, которую она считает своей территорией. Конечно, бродячая собака не должна быть в клетке. Согласен. Это не гуманно. Поэтому она после пребывания определенного срока в приюте должна либо стать домашней как в США и Европе или ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ. Вот это гуманно. И также считают в США и во многих странах Европы куда мы стремимся.

      А что касается травли - это отдельная тема. Сегодня он на дворнягу натравил - завтра на пенсионера натравит, который сделает ему замечание чтобы не выгуливал псину прямо под окнами. Я вообще выступаю за то, чтобы приравнять все без исключения бойцовские породы собак к оружию. И чтобы завести соответствующую породу человек должен сначала пройти все необходимые экспертизы(заодно и психиатрическую) и получить соответствующее разрешение на приобретение такого животного. А некоторые невменяемые породы вроде кавказцев и питбулей вообще внести в черный список. А то у нас попривыкали некоторые чудики покупать собак определенных пород потому что это модно. А как воспитывать их не имеют ни малейшего представления. И во время прогулки это заметно когда фактически собака выгуливает хозяина. Но пока депутатам некогда такой фигней заниматься. Они сегодня пилили бюджет перед поездкой на моря, а для баранов устроили шоу с Добкиным, который уже третий год как сидеть должен и которого Луцик даже после разрешения на взятие под стражу арестовывать на 72 часа отказался. А завтра-послезавтра ему назначат залог, откупится и поедет отдыхать.
    • Василий 13.07.2017
      Актуально про вакцинацію. Існу ... (2)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      даною статтею влада заздалегідь піклується про самовідвід, так як можливо закупила неякісну вакцину.
      так що раптом щось станеться, то нам скажуть що нас попередили, і в усьому винні батьки.
      а гавняна, за три копійки куплена і тричі "відкочена" вакцина,, ну просто ні при чому, і хто її купував - сущий ангел!!!...
      [quote=самостійне придбання комбінованого препарату в аптеці, дотримуючись усіх норм та правил зберігання й транспортування.
      [/quote]
      в аптеки й завезли з порушенням, а батьки винні будуть.
    • Максим 13.07.2017
      Всегда считала, что собачник п ... (2)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      Полностью с Вами согласен, Елена и поддерживаю Ваше негодование!
    • луганчанин 13.07.2017
      Сергей Тыхенко: Куда же идут н ... (3)
      луганчанин-С„РѕС‚Рѕ
      Очень скудно все описано,социальные выплаты и местные депутаты тоже себе выписуют,хотелось более подробную информацию?Не сказано,что работники горисполкома получают постоянно премии и много другого.
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