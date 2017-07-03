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Жизнь города / Ушел из жизни на 54 году Сергей Петрович Жмурский – директор ЧП «Ликс» (Сегодня, 12:13)

Сегодня наш город всколыхнуло печальное известие -  ушел из жизни на 54 году Сергей Петрович Жмурский – директор ЧП «Ликс», замечательный, добрый и порядочный человек.
Память о нем останется в сердцах всех, кто его знал и общался с ним.

Похороны состоятся сегодня, 3 июля 2017 года, по адресу: ул. Хилинского, дом 28 (третий участок) в 16 часов.
 
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 302 » Комментариев:1

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    • Hаписал: Сегодня, 12:45 Копчик С., Комментариев: 3024, Новостей: 42 Пользователь offline
    Соболезнование родным и близким. 54 года, так рано ушел.. :(
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    • volga 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (7)
      volga-С„РѕС‚Рѕ
      Да уж, от чумы, от тюрьмы и от бес предела не зарекайся. Был у нас в городе защитник- Тихон, не сберегли. Теперь воюем поодиночке. А существуют ли вообще какие-либо схемы защиты от несправедливости?
    • Globator 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (5)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Что народ мелет? Какое разрешение от городского головы? Какое разрешение громады? Это ОСББ. На сколько я знаю 12м от дома земля принадлежит ОСББ, кроме разрешения жильцов ( на общем собрании) ничего разрешительного больше не нужно. Каким боком городские власти, не вложившие в кооператив ни копейки, имеют отношение к этому дому? Точно выше написали, зависть и жлобство, соседей к застройщику. Сначала пропустили собрание, где человек поднял вопрос, теперь мутят воду. Не нужно щелкать лицом. Председатели всегда развешивают предупреждение о сборах, ходите и решайте.
    • Копчик С. 03.07.2017
      Ушел из жизни на 54 году Серге ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Соболезнование родным и близким. 54 года, так рано ушел.. :(
    • kam4ekoid 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (5)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Александр Петрович
      Напоказ людская зависть и жлобство

      жлобство наплевательски относится к людям, а так методы известны , построим и плевать на всех.
    • Копчик С. 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (5)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Конечно такие вопросы надо было изначально решить с Председателем ОСББ и жильцами.. Не было бы , сегодня, этого кипиша.. Тем, кто против, пообещать лавочку у подьезда сделать :).. Все таки дом общий и приходится решать общим собранием, хоть и сложный путь.. Казалось бы , человек себе лоджию пристраивает и должен иметь кучу разрешений.
      С Горгазом сложнее и лавочкой не отделаешься.. Что интересно: На Жуковского есть дома, где ввод газопровода сделали с другой стороны, а не по проекту. Газовые трубы идут по потолку квартир и Горгаз в этом случаи молчит...так ещё и не разрешал людям потолок зашивать, что бы спрятать это уродство!
      Но трубу перекрыть ему не дадут..Потому, мне кажется, выход один: углубить лоджию на пол метра в землю, что бы она была ниже газовой трубы.
      С жильцами договорится по дружески и получить разрешение общего собрания. Я, понимаю, что он новый жилец и близкого контакта с соседями у него нет.. Но надо находить компромисс. А все остальные мифические и надуманные разрешения от чиновников - даже не заворачиваться.. Дом совладельцев - им и решать.Но это не легко! :)
    • Александр Петрович 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (5)
      Александр Петрович-С„РѕС‚Рѕ
      Напоказ людская зависть и жлобство
    • Русскоязычный бандеровец 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.
    • Довбуш 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (5)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Николаю Николаевичу шевцову распект-молодец

      Трубу вырезать никто не имеет права нет решения миськрады
    • Русскоязычный бандеровец 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Копчик С.
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)

      Вернее, как мне обьяснили..Олег Щучко просто не захотел продлевать контракт. Наверное есть причины..

      Конечно есть. Как всегда - наворовался и в кусты.
    • Палыч 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (7)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      А казалось бы, просто решается--ввести в городе разделение на купленых и некупленых ментов. Купленых пристроить охранять голову круглосуточно, а порядочных запускать в такие вот дела (да и в добровольцах недостатка не будет). Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
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