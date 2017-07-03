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Жизнь города / Пост-реліз прес-конференції: «ПРЕЗЕНТАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ПРОЕКТІВ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ» (Вчера, 14:45)

З 23 червня по 7 липня у Нікополі проходить другий етап конкурсу Бюджету участі – голосування за проектні заявки. Відбір експертної групи при міськраді пройшли 109 проектів, серед яких нікопольці обирають найкращі. Голосування за проекти відбувається в інтернеті та паперовим способом в десяти пунктах голосування по всьому місту. Тож створені умови для усіх вікових категорій. Кожен мешканець Нікополя може проголосувати один раз лише за один з проектів.

 Пост-реліз прес-конференції: «ПРЕЗЕНТАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ПРОЕКТІВ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ»

За даними на 30 червня 16.00 загальна кількість голосів відданих у інтернет-голосуванні складає 921 голос, паперовими бюлетенями проголосували більше 500 чоловік. Данні паперового голосування та корегування задвоєння голосів онлайн та офлайн - будуть враховані після 7 липня і внесені до платформи інтернет-голосування initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in. Тоді стане відомо скільки голосів віддано в електронній та паперовій формі а також ім’я, прізвище і по-батькові всіх, хто віддав голос за той чи інший проект. Не менше 20 проектів будуть реалізовані у 2017 році за рахунок міського бюджету Нікополя!
 
Найбільш популярними темами заявок виявились проекти створення чи поліпшення дитячих та спортивних майданчиків і проекти щодо благоустрою прибудинкових територій. Загальна кількість таких заявок – 56, це трохи більше від половини усіх проектів!
Серед заявок трапляються дуже цікаві і креативні. На прес-конференцію, організовану фондом «Нікополь туристичний» запрошені автори найбільш креативних на думку фонду заявок - для персональної презентації проектів – журналістам міста.
 
На прес-конференції були презентовані такі проекти:
1. Проект «Пікнік-зона в центрі міста» передбачає облаштування комфортної пікнік-зони в центрі міста поблизу Європейської площі (за будівлею краєзнавчого музею). Автор проекту: Яланська Надія. Номер проекту: 3-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/3. Також Сергій Литвиненко представив проект «Дерев’яний дитячий майданчик у центрі міста» біля краєзнавчого музею (автор Литвиненко-Сосновська Олена). Номер проекту: 2-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/2 .
2. Проект «Арт-об’єкт «Серце матері» передбачає виготовлення і встановлення скульптурної композиції у сквері за танком на пл.Незалежності. Арт-об’єкт символізує вічну любов та повагу до наших матерів. (Автор Ірина Казачкова, ескіз – В.Сараєв). Номер проекту: 22-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/22 .
3. Проект «Встановлення на вільному постаменті в парку Металургів Пресвятої Богородиці Діви Марії». Пропонується пофарбувати постамент знесеного раніше пам’ятника В. Леніну у патріотичні кольори та встановити на ньому садову скульптуру Пресвятої Богородиці Діви Марії. (Автор Бабінін Юрій Дмитрович). Номер проекту: 29-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/29 . Також Юрій Бабінін представив проект "Облаштування території громадського простору навколо монументу Пресвятої Богородиці Діви Марії на центральній алеї парку Металургів", що передбачає створення на центральній алеї парку Металургів (навколо майбутньої скульптурної композиції Діви Марії) громадський простір для спілкування, дозвілля, відпочинку, творчості та освіти. Навколо скульптури буде встановлено 4 зручних паркових лавки та 2 безкоштовні міні-бібліотеки, завдяки чому кожен перехожий або відпочиваючий зможе сісти на лавку та узяти в руки книгу і відлетіти своєю думкою далеко в минуле або в майбутнє, зануритися в духовну та історичну атмосферу міста, насолодитися красою паркового краєвиду та скульптури... Номер проекту: 30-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/30 .
4. Проект «Рушниковий вказівник», що передбачає встановлення на Європейській площі інформаційного покажчику туристичних об’єктів міста. (Автор Яна Кулєшова). За авторським задумом проект є візитною карткою міста і складається з двох об`єктів. На першому об’єкті - написана історія міста Нікополь, на другому (вказівнику) – розташування історичних місць. Два об’єкти мають вигляд рушників, адже саме рушник завжди був символом гостинності та своєрідною візитівкою хати... Номер проекту: 40-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/40 .
5. Проект «Створення виставкового поля» на прилеглій до музею території по вул.Електрометалургів, місця де стане можливо проведення загальноміських свят, виставок, фестивалів. Це надасть можливість залучати більшу кількість творчих людей, для участі в різнопланових заходах. (Автор Олександр Кушнірук). Номер проекту: 67-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/67 . Також Олександр Кушнірук представив символічний проект «Створення вказівного знаку «Нульовий кілометр козацьких шляхів України», що передбачає створення та розміщення на Європейській площі навпроти приміщення міськвиконкому художньо оформленої прямокутної плити із написом "НІКОПОЛЬ - нульовий кілометр козацьких шляхів України". Це стане для міста об'єктом туристичної зацікавленості, буде вказувати на особливий статус нашого міста в козацькій історії України. Номер проекту: 68-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/68 .
6. Проект «Лавка «Карета щастя» – це оригінальна лавка з двома стилізованими велосипедами і квітниками. Дійсно цікавий арт-об’єкт, що сприятиме покращенню естетичного вигляду міста і має шанс стати одним із улюбленіших місць відпочинку містян. (Автор Наталія Копчик). Номер проекту: 83-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/83 .
7. Проект: «Встановлення Арт-об’єкту «Я чекаю, бо кохаю». Передбачається встановлення арт-об’єкту для зустрічей біля нього - на алеї за міськвиконкомом біля арт-об’єкту «Міст закоханих». (Автор Еллада Зафірова). Номер проекту: 93-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/93 . Також Еллада представила проект «Арт-об’єкт «Вуличні часи» (номер проекту: 91-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/91) та «Арт-об’єкт «Арка закоханих» у чквері за танком навпроти площі Незалежності - це місце має стати культовим для проведення фотосесій молодят (номер проекту: 92-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/92).
8. Проект «Сад майбутнього», що передбачає висадження фруктових дерев та квітів на пустирі, біля модульного містечка переселенців, що знаходиться у мікрорайоні Жуковського. (Автор Косенко Олександр). Номер проекту: 23-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/23 .
9. Проект «Арт-об'єкт "Відкрита сцена" на території КЗ "Нікопольська міська школа мистецтв №1" по вул.Трубників 35 А» (автор Пастушок Ольга). Передбачає встановлення конструкції із помостом, облаштування простору дя виступів учнів школи мистецтв та цікавих культурних заходів. Номер проекту: 69-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/69 .
10. Проект Олени Рудоманової передбачає «Створення та встановлення велопарковки біля бібліотечно-інформаційного центру «СЛОВО», велопарковка має креативну форму у вигляді великих літер BOOKS, в якы встановлюються велосипеди. Номер проекту: 75-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/75 . Проект Сергія Горгіладзе також передбачає встановлення велопарковки біля Центру адміністративних послуг міськради, його номер: 21-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/21 .
 
Також цікавими проектами на думку фонду «НТ» є такі:
1. Проект «Квіткова візитка міста, присвячена хрещенню Київської Русі». Передбачається створення проекту ландшафтного дизайну квітників біля Поклонного хресту (за «Глобусом» навпроти міськради), висадку квітів. (Автор Рижова Наталя). Номер проекту: 10-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/10 .
2. Проект «Львів-Нікополь-Творча співдружність – проект культурно-просвітницький». Передбачає видання літературно-художнього твору "Маленький скіф", присвяченого Б.Мозолевському - з метою збереження та популяризації культурної спадщини. Також передбачається залучення до ілюстрування дітей-художників міста. (Автор Косих Антоніна). Номер проекту: 63-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/63 . 
3. Проект «Встановлення дорожніх вказівників на перетинах вулиць міста». Місцем реалізації проекту буде один із районів міста, що має розгалужену або заплутану систему вулиць. (Лапинка, 3 дільниця, Новопавлівка). (Автор Олександр Мойсеєнко). Номер проекту: 51-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/51 .
4. Проект арт-об’єкту «Петриківський розпис» передбачає розпис бокової стіни Палацу урочистих подій. Стіну постійно розмальовують вуличні хулігани, тому розпис стане місцем, де може бути популярна фото-зона для наречених, гостей та мешканців міста. (Автор Інна Дніпрова). Номер проекту: 59-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/59 . Також заслуговує на увагу проект Інни Дніпрової: «Арт-об’єкт «Молодіжний простір» з відокремленням площадки на ганку КЗ "Нікопольський Палац урочистих подій" декоративними ажурними загородженнями. Мета - створення окремої затишної зони (це місце зараз прохідне і не дає змоги створити атмосферу молодіжного простору), що дасть змогу організувати "молодіжний простір" як багатофункціональний культурний центр вуличної культури для проведення тематичних вечірок та культурних заходів, що дасть змогу оживити життя в мікрорайоні. Номер проекту: 60-17, голосування: http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol/in/View/60 .
 
ДОВІДКА:
- ЯК ПРОХОДИТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ В НІКОПОЛІ?
З 1 по 31 травня відбувався перший етап Бюджету участі у Нікополі – прийом заявок містян з їх ідеями як зробити Нікополь краще. Однією із головних умов була гранична вартість – не більше 15 000 грн. Нікопольці проявили себе досить активно під час цього етапу: до розгляду було прийнято 197 заявок! Що є навіть своєрідним рекордом серед міст, що впроваджують у себе громадське бюджетування. 
Найбільш частими причинами відхилення заявок були (за інформацією заступника міського голови Олени Давидко): перевищення граничної вартості, обмежений доступ до місця реалізації проекту, необхідність подальшого обслуговування та фінансування з міського бюджету, що суперечить вимогам цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у місті Нікополі на 2016-2020 роки».
 
- ЯК ПРОХОДИТЬ СУПРОВІД ГОЛОСУВАННЯ?
В рамках проекту «Супроводження впровадження бюджету участі у м.Нікополь задля покращення якості життя мешканців міста і розвитку громадянського суспільства», що реалізується благодійним фондом «Нікополь туристичний» та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ продовжили свою роботу у місті інформаційні платки, в яких можна дізнатися про перелік проектів, які є на голосуванні, адреси та графік роботи пунктів голосування, отримати друковані матеріали, що стосуються Бюджету участі та голосування. Також проводиться рекламна, медійна, методична підтримка впровадження проекту. Працює гаряча консультаційна лінія: (050) 734 888 4. Виконавчий директор фонду «НТ» Олег Фельдман зазначив: «Розуміючи, як важливо не тільки потрапити до етапу голосування, а й набрати необхідну кількість голосів, благодійним фондом «Нікополь туристичний» було прийнято рішення безкоштовно надати авторам проектів індивідуальні плакати та їх макети у електронному вигляді для промоції проектів, що містять інформацію про проект, його номер, автора та способи голосування».
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 366 » Комментариев:0

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    • Русскоязычный бандеровец 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я бы не стал называть это хамьё мудаками, идиотами или др. неполноценными. Они неплохо соображают и отлично знают чего хотят. Все верно сказано. Они ищут дураков, которые еще мозгами остались в СССР и не посмеют возражатьЮ обжаловать в суде обжаловать их хотелки, а просто заплатят последние деньги. Законным путем тут нечего не поделаешь. Государство наше антинародное по своей сути и потому защищает не наши права - права граждан, а права вот этих хамов вроде Щучка или начальника Горгаза(не помню фамилию). Не хочется повторяться, но восстановить свои права и поквитаться с такими особями простые люди смогут только во время революции, как бы кто ее не боялся. И от простых людей зависит когда эта революция произойдет. Захотят - будут терпеть еще 2-3 года. Не захотят - решат все раньше. Пока терпят, А власть в лице таких вот Щучек уже открыто гадит на голову.
    • Довбуш 03.07.2017
      Можно ли делать пристройку к д ... (1)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Николаю Николаевичу шевцову распект-молодец

      Трубу вырезать никто не имеет права нет решения миськрады
    • Русскоязычный бандеровец 03.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Цитата: Копчик С.
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)

      Вернее, как мне обьяснили..Олег Щучко просто не захотел продлевать контракт. Наверное есть причины..

      Конечно есть. Как всегда - наворовался и в кусты.
    • Палыч 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Палыч-С„РѕС‚Рѕ
      А казалось бы, просто решается--ввести в городе разделение на купленых и некупленых ментов. Купленых пристроить охранять голову круглосуточно, а порядочных запускать в такие вот дела (да и в добровольцах недостатка не будет). Скажем, поступил сигнал, те поехали, скрутили руки(одну можно и поломать по дороге за зверское сопротивление, не убудет) у начальника горводоканала, заодно и у начальника горгаза, как подельника, поместили, в соответствии с законом об установлении личности, в обезьянник на трое суток без воды, еды и туалета, пусть почувствуют, как народ живет, затем с извинениями отпустили под подписку (чтобы всегда под рукой были). И все! И не надо огромные тыщи тратить на суды--пересуды, на подкуп неподкупных судей и депутатов, две такие процедуры провели--и забыли, потому как в городе--тишина! Только вдоль дороги покойники стоят и висят. Когда мы уже научимся адекватности при решении подобных проблем?!
    • Копчик С. 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Копчик С.
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)

      Вернее, как мне обьяснили..Олег Щучко просто не захотел продлевать контракт. Наверное есть причины..
    • Копчик С. 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Как вовремя статья...как раз сняли с должности директора Горводоканала. Как то вовремя статья подоспела :)
    • Globator 02.07.2017
      Как горводоканал может придума ... (6)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Расширю список организаций с мудаками - горводоканал, Укртелеком и конечно же мой любимый горгаз :) действительно, там если и есть текучка, то мудаки просто курсируют по кругу, между этими организациями!
    • валерий 29.06.2017
      Садоводы заявили о попытке рей ... (1)
      валерий-С„РѕС‚Рѕ
      достала уже эта революция в разгар жары.а не могли бы вы г.Нина Мороз обсераться на собрании с/т.если по вашей милости не будет поливной воды,то почему должны страдать все садоводы?
    • Копчик С. 29.06.2017
      У Покрові відкрито меморіальні ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: " За ініціативи міської влади на СЗШ№4, 6, НВК№1, було урочисто відкрито меморіальні дошки Почесним громадянам Покрова, воїнам, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави..."
      Хотів би прочитати такі строки в Нікополі : "по ініціативі міської влади", "почесним громадянам"... Все треба видавлювати у нас...яка там ініціатива.. Написали лист , щоб нашим загиблим нікопольцям дали звання почесний громадянин, так куча відписок і нуль ініціатив. І так на жаль по всьому.. А в Покрові можуть..Напевно совісті більше у владних кабінетах. Тому і дороги і парки у них краще!
    • Дед Мазай 29.06.2017
      Билецкий: Все идет к полному р ... (9)
      Дед Мазай-С„РѕС‚Рѕ
      [quote=guten Tag]НЗФ отгружает ферросплавы на Россию,какого Ху.??????????

      Чтоб они танки делали и нас же ими давили.Петухи

      Страна кохлов и уродов,пи...сы.Нет слов

      Витя сьезди на завод почему идёт отгрузка на Россию а руководство косит от мобилизаций[/

      А отгружают потому что наверное продукцию куда то нужно сбывать, это зарплата рабочих, без этого не проживут. Договора нужно выполнять, неустойка стОит дороже.
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