У День Конституції завершився скульптурний симпозіум «СКІФІЯ, СКІФ та Я» 

21 червня у Нікополі розпочався керамічний симпозіум, який об’єднав 15 митців з різних куточків України, серед яких вперше було четверо дітей. Скульптори вдихнули життя в майже 4 тони глини та створили керамічні фігури, що втілюють авторське бачення скіфської тематики.
Результат натхненної праці керамістів демонстрували 28 червня у День Конституції України. На площі навпроти будівлі міської ради нікопольці мали змогу зануритися в творчу атмосферу, та спостерігати завершальний етап створення скульптур – «Вогняну феєрію». Супроводжували дійство виступи джазових музикантів.
29 червня були підведені підсумки симпозіуму. Найкращою визнали скульптуру Тетяни Антонової – «Дерево життя». Подарунком за перше місце став сучасний планшет. Інші переможці та учасники керамічного симпозіуму також отримали нагороди та подарунки від міської влади.
Планується, що витвори мистецтва будуть встановлені біля Нікопольського краєзнавчого музею та стануть частиною «скіфського парку».
Нікопольський скульптор, один з організаторів симпозіуму – В’ячеслав Гуденок розповів, що щорічний керамічний симпозіум у Нікополі – це неповторне явище та єдиний фестиваль вогняної скульптури в Україні. Планується, що в наступному році керамічний симпозіум «Скіфія. Скіф та Я» запрошуватиме гостей не лише з України, а й з усього світу.
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Цитата: " За ініціативи міської влади на СЗШ№4, 6, НВК№1, було урочисто відкрито меморіальні дошки Почесним громадянам Покрова, воїнам, що загинули, захищаючи незалежність нашої держави..." Хотів би прочитати такі строки в Нікополі : "по ініціативі міської влади", "почесним громадянам"... Все треба видавлювати у нас...яка там ініціатива.. Написали лист , щоб нашим загиблим нікопольцям дали звання почесний громадянин, так куча відписок і нуль ініціатив. І так на жаль по всьому.. А в Покрові можуть..Напевно совісті більше у владних кабінетах. Тому і дороги і парки у них краще!
1. Там у них свое кладбище для священников и родственников. 2. Там же хозяйство с садом! Для справки: Участок выделяли для каплычки и совершения обрядов.. Раньше там был участок не кладбища, а из разряда исторических ( Курган) Потом участок под каплычку расширился..Кстати документов никто не видел.. Дальше без какого либо разрешения на капитальное строительство, начал строится большой храм. И строится уже десять лет.. Зачем там большой храм? А затем, что большая трапезная и кухня : там планировалось проводить все поминальные обеды. Хороший доход для прихода! Но зарабатывать не стыдно..церковь тоже должна зарабатывать, но не путем махинаций... Весь этот новый "поход" письма от Николая Марущака и.т.д только с одной целью : Шантаж с целью получить документы на капитальное строительство. Но всем известно, что с помощью шантажа, иногда достигается обратный эффект. Я лично, рушить строение под храм не хочу..Пусть будет.. Когда УПЦ КП окрепнет, как истинно украинская церковь, тогда встанет вопрос о передаче храма по Преображенской...ведь это собственность громады.. А через десять лет, всё будет УКРАИНА! Так что ждем и миросуществуем! Сегодня, должны были начать работы..На неделе съезжу , посмотрю..
устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
+++ але я думаю що церква будувалася раніше, і про всі заковики знали заздалегідь, але таки вирішили "подвинути" туалет. На все воля Господа.
Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело
Сегодня была дискуссия по этому поводу.. Я сказал Николаю Марущаку : "все беды в том, что политику смешивают с религией. Политика должна быть отдельно, а религия отдельно..." Все вроде согласились.. Но это теория, а на практике, увы... процесс слияния не прекращается..
Нужно в любом случае находить компромиссы . Если действительно была договорённость о переносе , а я уверен что Сергей ВИТАЛЬЕВИЧ говорит так , как было , спокойно нужно перенести строение туалета и забор, а не воевать. На стройку, нужно получить все необходимые документы и разрешения , если они отсутствуют . Никополь небольшой спокойный город и устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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