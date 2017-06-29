У День Конституції завершився скульптурний симпозіум «СКІФІЯ, СКІФ та Я» 

Цитата: Александр Рыбаков

устраивать тут религиозные войны между людьми -последнее дело. Время все рассудит и решит. Куда ходить и кому и на каком языке молиться пусть люди решат не кулаками , а ногами ( в смысле в какую церковь ходить ! И не нужно повторять " подвиги " большевиков в этом направлении.

+++але я думаю що церква будувалася раніше, і про всі заковики знали заздалегідь, але таки вирішили "подвинути" туалет.На все воля Господа.