ДО 15 СЕРПНЯ ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ «КРАЩИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ НІКОПОЛЯ»!

З цього року міською владою у партнерстві з підприємницькими організаціями міста запроваджується проведення нового конкурсу «Кращий підприємець м. Нікополя-2016». З цього року міською владою у партнерстві з підприємницькими організаціями міста запроваджується проведення нового конкурсу «Кращий підприємець м. Нікополя-2016».





Кращі підприємці у номінаціях будуть визначатися у сучасному та об`єктивному форматі оцінювання - на підставі набраних балів згідно показників роботи підприємства у 2016 р. Також розробляється можливість додаткового інтернет-голосування нікопольських споживачів товарів та послуг.





Положення про міський конкурс детально розроблялося за активної участі громадських об’єднань підприємців міста спільно з сектором з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу міськвиконкому.





Визначені такі номінації:

- «Кращий підприємець у сфері виробництва»;

- «Кращий підприємець у сфері торгівлі»;

- «Кращий підприємець у сфері транспорту та зв’язку»;

- «Кращий підприємець у сфері побутових послуг» (та зокрема у сфері ЖКГ);

- «Кращий підприємець у сфері медичних послуг»;

- «Кращий підприємець у сфері громадського харчування»;

- «Молодий підприємець року»;

- «Кращий підприємець ринкової торгівлі»;

- «Краще підприємство».





Конкурсна комісія сподівається на активність підприємців у висуненні на участь у новому конкурсі. На переможців у номінаціях чекають нагороди та відзнаки.





За задумом організаторів переможці та лауреати конкурсу зможуть використовувати свій статус Кращого підприємця (та логотип конкурсу) у просуванні свого бізнесу і лідерському позиціонуванні серед нових та потенційних споживачів їх товарів та послуг. Також позитивний приклад Кращих підприємців стане зразком для інших підприємців.





Координаційною радою з питань розвитку підприємництва у м. Нікополі було погоджено склад конкурсної комісії, до якої увійшли: підприємці - Тульчинський А.О., Тутуров С.С.; депутати міської ради - Саюк О.І., Якимець Р.М., Шило О.І.; заступники міського голови - Давидко О.М., Тихенко С.В, начальник сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу міськвиконкому Василенко Ю.В., керівник благодійної організації «Дітям Нікополя» Горбаненко М.М. Комісія обрала зі свого складу керівництво: голова комісії - Шило О.І., заступник - Тутуров С.С., секретар - Василенко Ю.В.





Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у рамках виконання заходів міської цільової Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Нікополі та інших джерел фінансування (не заборонених чинним законодавством).

Церемонія вручення пройде у вересні 2017 р. під час відзначення Дня підприємця.





ЯК ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?

Для участі у конкурсі необхідно:

- обрати номінацію,

- заповнити Анкету-заяву (скачавши Положення про Конкурс на офіційному сайті Нікопольської міської ради: http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/…/shanovni-subiekty-mikr… або за коротким посиланням: goo.gl/x2aFo3 чи на сторінці сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу: https://www.facebook.com/100014942865701),

- подати заповнену Анкету-заяву одним із способів: 1) у паперовому вигляді - до сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу - в робочий час (каб. № 3 міськвиконкому, графік роботи: з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45; обідня перерва з 13.00 до 13.45). 2) в електронному вигляді - на електронну пошту сектору: nmr_biznes@i.ua у вигляді відсканованого оригіналу з підписами (прийом до 23.59, 15 серпня).





Анкети приймаються до 15 серпня включно.





У разі виникнення пропозицій та запитань щодо проведення конкурсу, просимо звертатися до сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу за тел. 50573, 0509228500.





========

ДОВІДКА: ЯК БУДУТЬ ВИЗНАЧАТИСЯ ПЕРЕМОЖЦІ?

Переможці будуть визначати на підставі набраних балів згідно Порядку розрахунку підсумкових балів, що є Додатком до Положення. По кожному показнику нараховується певна кількість балів.

Показники, за якими оцінюються учасники конкурсу такі (відображають діяльність підприємства у 2016 р.):

• наявність новостворених робочих місць у відповідному році;

• розмір середньомісячної заробітної плати (відносно мінімальної);

• наявність заборгованості по виплаті заробітної плати;

• сума податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів в динаміці 2015-2016 рр.;

• наявність заборгованості по сплаті податків;

• заходи по створенню сприятливих умов праці для працюючих;

• наявність нагород у підприємства за якість виробленої продукції, інновації (дипломи, сертифікати тощо);

• наявність інноваційних технологій, впроваджених у виробництво; впровадження енергозберігаючих технологій, використання поновлювальних джерел енергії у виробництві; обсяг освоєних капітальних інвестицій; виробництво нових видів продукції; витрати підприємства на наукові дослідження, розробки тощо; розширення географії вироблення та збуту продукції;

• надання благодійної допомоги;

• обсяг коштів на/або заходи з природоохоронної діяльності;

• активна участь у розвитку та благоустрої міста.

Підсумковий бал визначається як сума підсумкових балів по кожному з оціночних критеріїв. Підбиття підсумків проводитиме конкурсна комісія.





0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube