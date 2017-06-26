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Информация / ДО 15 СЕРПНЯ ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ «КРАЩИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ НІКОПОЛЯ»! (Сегодня, 09:21)
З цього року міською владою у партнерстві з підприємницькими організаціями міста запроваджується проведення нового конкурсу «Кращий підприємець м. Нікополя-2016».
Кращі підприємці у номінаціях будуть визначатися у сучасному та об`єктивному форматі оцінювання - на підставі набраних балів згідно показників роботи підприємства у 2016 р. Також розробляється можливість додаткового інтернет-голосування нікопольських споживачів товарів та послуг.
Положення про міський конкурс детально розроблялося за активної участі громадських об’єднань підприємців міста спільно з сектором з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу міськвиконкому.
Визначені такі номінації:
- «Кращий підприємець у сфері виробництва»;
- «Кращий підприємець у сфері торгівлі»;
- «Кращий підприємець у сфері транспорту та зв’язку»;
- «Кращий підприємець у сфері побутових послуг» (та зокрема у сфері ЖКГ);
- «Кращий підприємець у сфері медичних послуг»;
- «Кращий підприємець у сфері громадського харчування»;
- «Молодий підприємець року»;
- «Кращий підприємець ринкової торгівлі»;
- «Краще підприємство».
Конкурсна комісія сподівається на активність підприємців у висуненні на участь у новому конкурсі. На переможців у номінаціях чекають нагороди та відзнаки.
За задумом організаторів переможці та лауреати конкурсу зможуть використовувати свій статус Кращого підприємця (та логотип конкурсу) у просуванні свого бізнесу і лідерському позиціонуванні серед нових та потенційних споживачів їх товарів та послуг. Також позитивний приклад Кращих підприємців стане зразком для інших підприємців.
Координаційною радою з питань розвитку підприємництва у м. Нікополі було погоджено склад конкурсної комісії, до якої увійшли: підприємці - Тульчинський А.О., Тутуров С.С.; депутати міської ради - Саюк О.І., Якимець Р.М., Шило О.І.; заступники міського голови - Давидко О.М., Тихенко С.В, начальник сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу міськвиконкому Василенко Ю.В., керівник благодійної організації «Дітям Нікополя» Горбаненко М.М. Комісія обрала зі свого складу керівництво: голова комісії - Шило О.І., заступник - Тутуров С.С., секретар - Василенко Ю.В.
Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету у рамках виконання заходів міської цільової Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Нікополі та інших джерел фінансування (не заборонених чинним законодавством).
Церемонія вручення пройде у вересні 2017 р. під час відзначення Дня підприємця.
ЯК ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ?
Для участі у конкурсі необхідно:
- обрати номінацію,
- заповнити Анкету-заяву (скачавши Положення про Конкурс на офіційному сайті Нікопольської міської ради: http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/…/shanovni-subiekty-mikr… або за коротким посиланням: goo.gl/x2aFo3 чи на сторінці сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу: https://www.facebook.com/100014942865701),
- подати заповнену Анкету-заяву одним із способів: 1) у паперовому вигляді - до сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу - в робочий час (каб. № 3 міськвиконкому, графік роботи: з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45; обідня перерва з 13.00 до 13.45). 2) в електронному вигляді - на електронну пошту сектору: nmr_biznes@i.ua у вигляді відсканованого оригіналу з підписами (прийом до 23.59, 15 серпня).
Анкети приймаються до 15 серпня включно.
У разі виникнення пропозицій та запитань щодо проведення конкурсу, просимо звертатися до сектору з питань сприяння розвитку малого та середнього бізнесу за тел. 50573, 0509228500.
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ДОВІДКА: ЯК БУДУТЬ ВИЗНАЧАТИСЯ ПЕРЕМОЖЦІ?
Переможці будуть визначати на підставі набраних балів згідно Порядку розрахунку підсумкових балів, що є Додатком до Положення. По кожному показнику нараховується певна кількість балів.
Показники, за якими оцінюються учасники конкурсу такі (відображають діяльність підприємства у 2016 р.):
• наявність новостворених робочих місць у відповідному році;
• розмір середньомісячної заробітної плати (відносно мінімальної);
• наявність заборгованості по виплаті заробітної плати;
• сума податків, сплачених до бюджетів усіх рівнів в динаміці 2015-2016 рр.;
• наявність заборгованості по сплаті податків;
• заходи по створенню сприятливих умов праці для працюючих;
• наявність нагород у підприємства за якість виробленої продукції, інновації (дипломи, сертифікати тощо);
• наявність інноваційних технологій, впроваджених у виробництво; впровадження енергозберігаючих технологій, використання поновлювальних джерел енергії у виробництві; обсяг освоєних капітальних інвестицій; виробництво нових видів продукції; витрати підприємства на наукові дослідження, розробки тощо; розширення географії вироблення та збуту продукції;
• надання благодійної допомоги;
• обсяг коштів на/або заходи з природоохоронної діяльності;
• активна участь у розвитку та благоустрої міста.
Підсумковий бал визначається як сума підсумкових балів по кожному з оціночних критеріїв. Підбиття підсумків проводитиме конкурсна комісія.
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
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З цього року міською владою у партнерстві з підприємницькими організаціями міста запроваджується проведення нового конкурсу «Кращий підприємець м. Нікополя-2016».
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