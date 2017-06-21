 Чемпіонат Європи – взято

Так переможно може сказати команда ветеранів «Дзюдо-Дніпро», до складу якої входить тренер ДЮСШ управління освіти Покрова – Сергій Сінілов.
Дев’ять медалей в особистих заліках і перемога в командному – з таким щедрим ужинком завершила Дніпропетровщина змагання у Загребе.
Не перший рік у Чемпіонаті, що визначає найсильніших майстрів дзюдо, бере успішну участь наставник дітей – Сергій Сінілов, представляючи Покров. Цього разу турнір зібрав близько 800 спортсменів з 32 країн. Боротьба була запеклою і захоплюючою.
Однією з найпотужніших команд на хорватському татамі був представлений «Дзюдо-Дніпро». Ветерани області показали відмінну підготовку. Дев’ять з 14 медалей, що виборола Україна в особистих заліках, належать Дніпропетровщині. Наш Сергій Сінілов став бронзовим призером у командному турнірі. За тренера вболівало все місто, його рідна школа, а найбільше – вихованці, для яких перемога вчителя, то найкращий приклад для наслідування.
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А я бы узаконил этот вид бизнеса и люди платили бы налоги , а не кому-то в карман.. Только не так как раньше, на каждом углу а в определенных местах с видеонаблюдением и запретом входа несовершеннолетних. А людей с с зависимостью игромания надо лечить.. они всё равно найдут где поиграть в подпольных залах..
"Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету
Ваші прилади
Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт. Перевірте, чи відповідають прилади, які ви бачите в особистому кабінеті, тим, що ви використовуєте Новини партнерів
На жаль, жодного лічильника не знайдено
і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути. Телефоную на "гарячу лінію"
Газорозподільна компанія
ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"
Контакт-центр: 056 78 70 104
додзонююсь на другий день, і милий голос сповіщає мені що ЛІЧИЛЬНИК ЗНЯТО НА ПОВІРКУ такого-то числа!!!!))))))) Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!? Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.
Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.
Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
Щиро вітаємо вас з професійним святом — Днем журналіста.
День журналіста - це не тільки професійне свято працівників засобів масової інформації. Це свято загальнонародне, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя.
Відділ з питань спорту управління з гуманітарних питань НМР, спільно з КЗ «НМФЗН «Спорт для всіх», за підтримки Дніпропетровського обласного відділення Національного Олімпійського комітету запрошують на урочисте відзначення Всеукраїнського Олімпійського дня в Нікополі!
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