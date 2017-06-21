 Чемпіонат Європи – взято

Так переможно може сказати команда ветеранів «Дзюдо-Дніпро», до складу якої входить тренер ДЮСШ управління освіти Покрова – Сергій Сінілов.









Дев’ять медалей в особистих заліках і перемога в командному – з таким щедрим ужинком завершила Дніпропетровщина змагання у Загребе.

Не перший рік у Чемпіонаті, що визначає найсильніших майстрів дзюдо, бере успішну участь наставник дітей – Сергій Сінілов, представляючи Покров. Цього разу турнір зібрав близько 800 спортсменів з 32 країн. Боротьба була запеклою і захоплюючою.

Однією з найпотужніших команд на хорватському татамі був представлений «Дзюдо-Дніпро». Ветерани області показали відмінну підготовку. Дев’ять з 14 медалей, що виборола Україна в особистих заліках, належать Дніпропетровщині. Наш Сергій Сінілов став бронзовим призером у командному турнірі. За тренера вболівало все місто, його рідна школа, а найбільше – вихованці, для яких перемога вчителя, то найкращий приклад для наслідування.