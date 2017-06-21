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Другие СМИ пишут / Стало відомо про серію нещасних випадків на гірничо-збагачувальному підприємстві Марганця (20-06-2017, 22:00)
19 та 20 червня на одному з цехів виробництва ПАТ МГЗК сталось два смертельних нещасних випадки з працівниками підприємства. Про це із власних джерел дізнались активісти марганецького осередку "Стоп корупції".
"По одному з випадків нам достовірно відомо, що в присутності керівництва гірничо-збагачувальної фабрики стався нещасний виробничий випадок зі смертельними наслідками (від електротравми помер працівник) під час виникнення аварійної ситуації. Цей смертельний нещасний випадок намагається приховати особисто Швець А.С., видаючи його за серцевий напад.
Все це є наслідками халатних та корупційних дій з боку заступника голови правління ПАТ МГЗК з охорони праці Швеця Андрія Сергійовича. Виникає дуже багато запитань про порівняння особистих інтересів та одержуваних доходів Швеця А.С. та коштів, які направляються на ремонт обладнання комбінату та на заходи з охорони праці й техніки безпеки на підприємстві", – розповідають активісти "Стоп корупції".
"Значна кількість нещасних випадків приховується за командою заступника голови правління ПАТ МГЗК з охорони праці Швеця Андрія Сергійовича, який також є депутатом Марганецької міської ради та головою бюджетної комісії та особою, наближеною до міського голови Жадько О.А.", – додають активісти.
Нагадаємо, що в лютому 2017 р. вже був груповий нещасний випадок, який досі не розслідуваний і всіляко затягується та фальсифікується.
"На нашу думку, якби тоді керівництво МГЗК зробило висновки про необхідність контролю за станом охорони праці та кваліфікацію відповідальної особи – пана Швеця, то цього б випадку могло б не бути", – припускають активісти.
Марганецький осередок ГО "Стоп корупції" висловлює співчуття родинам загиблих. Активісти проекту звертаються до незалежних профспілок з проханням допомогти в об’єктивності розслідування та неможливості приховати всі ці діяння.
Джерело:http://stopcor.org/stopkoru-stalo-vidomo-pro-seriyu-neshhasnih-vipadkiv-na-girnicho-zbagachuvalnomu-pidpriyemstvi-margantsya/
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Другие СМИ пишут » Просмотров: 644 » Комментариев:0
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