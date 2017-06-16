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город Покров / У приміщені виконкому Покрова відкрито фотовиставку (Вчера, 08:38)

Експозиція присвячена воїнам АТО, непростим солдатським будням – митям радості на тлі війни. Її основу складають любительські кадри, що відтворюють справжню картину подій, є частиною сучасної історії. Таку ініціативу міського голови Олександра Шаповала підтримала спілка ветеранів АТО. Знімки наших земляків, зроблені просто на телефон, або ж просту камеру, доповнили професійні роботи. Серед них одного з тих, хто не повернувся…
За словами організаторів, фотовиставка буде поповнюватися, аби розповідати про солдат, що прагнуть миру, виборюючи мир.
 
 
 
 
 
 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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Материал разместил(а) - пресс-служба г.Покров
» Категория: город Покров » Просмотров: 300 » Комментариев:0

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    • Emelya 16.06.2017
      Будьте обережні! Ботулізм! (1)
      Emelya-С„РѕС‚Рѕ
      "Когда я читаю, что народ мрет от ботулизма, а сыворотки нет, меня просто бешенство охватывает. Но надо держать себя в руках – от бешенства сыворотки тоже нет. Как и от столбняка, и от яда тарантула, и от всего, чем богата наша земля, включая дифтерию и коклюш." http://versii.com/news/365554/
    • serik048 16.06.2017
      Почему опять начали "падать" ... (2)
      serik048-С„РѕС‚Рѕ
      на дорогах беспредел водители на авто ездят как хотят Когда наконец -то будет порядок на дорогах Где ГАИ ДАИ Полиция
    • Александр Лавриненко 16.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (3)
      Александр Лавриненко-С„РѕС‚Рѕ
      Очень неожиданная и неприятнейшая новость.
      Знал его ещё с 90-х как отличного парня.
      Когда уже это всё закончится...
      Спи спокойно,Коля.
    • Копчик С. 14.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Ночь и день прошел с информацией, что Коли больше нет, а мозги отказываются понимать.. Ещё вчера с ним созванивался, все было хорошо: были планы на будущее. И вдруг слова " Коля погиб".. Больно смотреть на слезы Оксаны, слезы мамы..на слезы сослуживцев и друзей... Это был не только принципиальный и открытый человек. Коля был патриотом Украины, патриотом города и очень любил свою семью. Коля был Головой ГС " Ассоциации участников боевых действий Никопольщины". Коля был волонтером. Коля помогал становлению украинской церкви. Коля был хорошим и ответственный другом. Но теперь я слышу "был..был..был".. В моей памяти Коля останется веселым , радующимся жизни человеком который очень любит свою страну! Вечная память!!!!!
    • Максим 14.06.2017
      НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ… (3)
      Максим-С„РѕС‚Рѕ
      СЛАВА ВОЇНУ!!!
    • Василий 11.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету


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      Лічильник відсутнійПлита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт.
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      На жаль, жодного лічильника не знайдено

      і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути.
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      Контакт-центр: 056 78 70 104

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      Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!?
      Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.

      Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....
    • Александр Рыбаков 09.06.2017
      Никопольский ГорГаз не прекращ ... (3)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Приехал проконтролировать как траву покосили , а тут звонок : Александр Михайлович , спасайте , у нас ГОРГАЗ ! . История обычная в Никополе : Вдруг в том подъезде и доме, где живет должник , появился запах газа, кто-то мимо проходил , учуял -позвонил, мгновенно прибыли террористы в лице дежурной бригады и отключили в очередной раз стояк в доме 2/5 , по ул.50 лет НЗФ.

      Мой округ , телефон депутата там у всех на микрорайоне есть. Подъехал быстро , через пару минут , пообщались. Ребята в бригаде отключальщиков оказались взрослые , меня все в Горгазе знают в лицо , поэтому конечно поняли , что слегка с отключением погорячились. И ВИКТОР Артеменко оперативно следом за мной. Не первый раз мы с ним пересекаемся на подобных мероприятиях Но , не всегда получается сразу и рядом оказаться. По прежнему Горгаз занимается ерундой. Понятно, безопасность важна, но бороться с должниками нужно в судах, а не терроризировать людей, которые исправно платят. Как то так.
    • Виктор Артеменко 09.06.2017
      У Нікополі в першу добу чергув ... (1)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      Чоловік визвав явний інтерес у правоохоронців, і інспектором групи реагування патрульної поліції Гордієнко Дарією, він був зупинений для встановлення особи та обставин.
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    • 555 09.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (6)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Несколько лет назад предлагал западный инвестор построить завод ,но им вежливо отказали.
    • 555 09.06.2017
      Никопольский горводоканал отли ... (4)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      На Жучке к примеру(напротив"Сармата") регулярно сливаются машины говночистов в канализационный люк.
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