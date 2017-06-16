16 червня Нікополь прощатиметься з загиблим героєм

горгаз чудить, от дивіться, виписка х особистого кабінету





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Лічильник відсутній Плита - 1шт.Колонка - 1шт.Опалювальний прилад - 1шт.

Перевірте, чи відповідають прилади, які ви бачите в особистому кабінеті, тим, що ви використовуєте

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На жаль, жодного лічильника не знайдено



і тут саме цікаве!!! лічильник вдома стоїть як і має йому бути.

Телефоную на "гарячу лінію"



Газорозподільна компанія



ПАТ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"



Контакт-центр: 056 78 70 104



додзонююсь на другий день, і милий голос сповіщає мені що ЛІЧИЛЬНИК ЗНЯТО НА ПОВІРКУ такого-то числа!!!!)))))))

Кажу, -Вибачте, але лічильик стоїть! хто б його без відома господарів знімав!?

Відповідь, -Нічого незнаю, акти про зняття є, номери актів є, вони підписані.



Це ж тепер вони віртуально за шість місяців по середньому влуплять за новою ціною.....