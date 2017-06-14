НІКОПОЛЬ ВТРАТИВ СВОГО ГЕРОЯ…

Вчора, 13 червня, близько 23 години15 хвилин, внаслідок артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Луганське, Донецької області загинув нікопольський воїн – старший солдат Микола Миколайович Гайдук.

Микола Миколайович, 1974 року народження, за життя був не лише справжнім патріотом, спортсменом ( майстер спорту з кікбоксингу), а й активним громадським діячем. Микола Гайдук очолював «Асоціацію учасників бойових дій Нікопольщини» та служив за контрактом у 43-му батальйоні.

В Нікополі у Миколи Миколайовича залишилася чимала родина – дружина, двоє синів, мама і брат.

Висловлюємо найглибші співчуття рідним і близьким!

Згідно розпорядження міського голови 14 і 15 червня у Нікополі оголошено днями жалоби. На знак скорботи за загиблим героєм АТО закликаємо приспустити Державний Прапор України на будівлях підприємств, установ, організацій міста.

Також підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Дату та час поховання буде повідомлено згодом.













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