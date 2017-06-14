За інформацією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в Україні зареєстровано 13 випадків захворювання на ботулізм, у тому числі 2 летальних, які пов’язанні з вживанням в’яленої риби, придбаної у торгівельних мережах супермаркеті в Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях. За інформацією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в Україні зареєстровано 13 випадків захворювання на ботулізм, у тому числі 2 летальних, які пов’язанні з вживанням в’яленої риби, придбаної у торгівельних мережах супермаркеті в Київській, Сумській, Полтавській, Херсонській та Запорізькій областях.

Ботулізм – це гостра токсикоінфекція, викликана паличкою Clostridium botulinum і її токсином, що міститься в неправильно приготовлених і збережених консервах. Присутність ботулотоксину в харчових продуктах не змінює їх органолептичних властивостей. Вегетативні форми і спори виявляються в кишечнику різних домашніх і особливо диких тварин, водоплавних птахів, риб. Потрапляючи у зовнішнє середовище (ґрунт, мул озер і річок), спори довгостроково зберігаються і накопичуються. Практично всі харчові продукти, забруднені ґрунтом або вмістом кишківника тварин, птахів, риб можуть містити спори або вегетативні форми збудників ботулізму.

Проте, захворювання може виникнути тільки при вживанні тих, які зберігалися без доступу повітря та в умовах недостатньої попередньої термічної обробки. Це можуть бути консерви, особливо домашнього приготування, копчені, в’ялені м’ясні та рибні вироби, а також інші продукти, в яких є умови для розвитку вегетативних форм збудників та токсиноутворення.

Лікар-інфекціоніст Нікопольської міської ліарні № 1 Алла Невпряга розповіла, що перші ознаки ботулізму: слабкість, нудота, головний біль, сухість ротової порожнини. Температура тіла найчастіше не підвищена. Протягом декількох годин або 1-2-х діб з’являються характерні для ботулізму симптоми ураження нервових центрів головного мозку: порушення зору, двоїння в очах, сітка перед очима, розширення зіниць, опущення повік, біль та труднощі при русі очних яблук. Пізніше виникає ураження дихального центру, в результаті чого може наступити розлад дихання і смерть від задухи.

За словами спеціаліста, найчастіше реєструються захворювання, пов’язані з вживанням грибів домашнього консервування, копченої або в’яленої риби, м’ясних і ковбасних виробів, бобових консервів. Також існує поняття «гніздової» інфікованості продукта збудниками ботулізму і утворення токсинів. Тому зустрічаються випадки захворювання на ботулізм, коли хворіють не всі особи, які вживали один продукт.

Медики наполягають, що єдиним лікувальним засобом при появі вищезгаданих симптомів є негайне звернення до лікаря. Домедична допомога повинна включати в себе промивання шлунку та прийом абсорбентів.

Виходячи з епідемічної ситуації в країні, інфекціоністи звертають увагу нікопольців на профілактичні заходи щодо запобігання захворювання на ботулізм. Слід ретельно мити продукти перед вживанням та консервацією, запобігати потраплянню вмісту кишок на м'ясо чи рибу при їх розробці, створювати достатню концентрацію солі ( не менше 10%) і оцтової кислоти у домашній консервації та стерилізувати консерви при температурі 120 градусів Цельсія. «Бомбажні» консерви – ті, у яких роздуті кришки, потрібно обов’язково утилізувати.

Не забувайте про обережність і під час купівлі продуктів зі стихійних ринків.





Прес-служба міської ради

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