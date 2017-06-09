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Криминал / У Нікополі в першу добу чергування на новому «Mitsubishi Outlander», співробітницею поліції було затримано бувалого крадія (Вчера, 19:14)
7 червня групи реагування патрульної поліції заступили на несення служби на нових "Mitsubishi Outlander”.
Патрулюючи місто о 5 ранку одним з екіпажів був помічений чоловік, який їхав на велосипеді, а в руках він тримав інший ровер та ще й повні мішки. Чоловік визвав явний інтерес у правоохоронців, і інспектором групи реагування патрульної поліції Гордієнко Дарією, він був зупинений для встановлення особи та обставин.
Як з'ясували правоохоронці, чоловік скоїв крадіжку з гаражу та їхав збувати викрадене.
Сам 34 річний чоловік, мешканець с.м.т.Червоногригорівка, вже мав не одну судимість, минулого місяця одне провадження відносно нього вже скеровано до суду за аналогічні злочини.
Крадій пояснив правоохоронцям, що хотів заробити грошей, викруткою відчинив замок на гаражі і здійснив крадіжку. Спочатку виніс телевізор та два відеомагнітофони, які збув скупщику краденого. А потім повернувся та виніс велосипед, дитячий самокат, електричний чайник, інструменти, погрузив все в мішок і поїхав. Саме в цей час його помітили поліцейські.
Наразі правоохоронці повернули все викрадене власнику. Слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою відомості внесено до ЄРДР за ч.3 ст.185 КК України(крадіжка) карається позбавленням волі від 3 до 6 років.
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області
за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 832 » Комментариев:1
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Нікопольська поліція обіцяє грошову винагороду за інформацію яка допоможе в розслідуванні подвійного вбивства в с.м.т. Червоногригорівка
Нікопольська поліція оголошує про те, що готова платити грошову винагороду за інформацію, яка приведе до розкриття або успіху розслідування подвійного вбивства в с.м.т.Червоногригорівка. Кошти для зазначених цілей є, і якщо у когось є така інформація, прохання звернутися до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області або зателефонувати за номером 0505775824. Конфіденційність гарантуємо.
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