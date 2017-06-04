ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ! ЛЬВОВСКИЕ МАШИНЫ С МУСОРОМ В ВИДЕ "ПОДАРКА ОТ "Самопомощи " УЖЕ В РАЙОНЕ ДНЕПРА

Неуловимые караваны фур со львовскими номерами колесят по всей стране.

Похоже, на карте не осталось областей, в которых бы они не побывали! Водителей ничего не смущает - ни расстояния в тысячу километров, ни отсутствие документов! Машины с отходами задерживали и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере!

Люди в других областях - даже восстания поднимали - против непрошеных гостей!

На этой неделе - 11 львовских фур появились возле Днепра. Местные - сразу же вызвали полицию. Показать документы на отходы - водители не смогли. Толком объяснить, куда едут, - тоже:

"В личной беседе с водителями было установлено, что они Якобы по заданию направляются на какой-то завод по переработке мусора на территории области, но опять же могу с уверенностью сказать что в областном реестре таких установок в Днепропетровской области нет", - сказал Руслан Стрелец, директор областного департамента экологии и природных ресурсов

8 фур - в сопровождении полиции - вернули на родину. Три машины с мусором так и остались стоять. Водители уезжать - отказались. Общаться - тоже.

А пока политики обмениваются взаимными обвинениями, мусорная проблема Львова - продолжается! Более того - она становится проблемой всей Украины. Ведь караваны фур со львовскими номерами - оставляют грязный след во всех областях.

Грязные дела проворачивают по одному сценарию. Если договориться с местным полигоном водителям не удалось кучи отходов они сбрасывают где придется. К примеру, на обочине или в поле. После чего быстро уезжают, оставляя неизменные улики чеки из львовских магазинов. А дальше уборка галицких гостинцев становится проблемой уже местных властей.

Договориться официально, или за взятку, или просто выбросить тонны отходов! Перевозчики - не брезгуют методами. А львовская власть не устает повторять: в том, что львовским мусором засыпана уже вся Украина, - они не виноваты.

"Надо спрашивать, а перевозчики куда они увозят свои отходы? Потому что отходы, которые выводятся из Лева - они везутся на эти полигоны, с которыми подписывается соглашение", - сказал Андрей Садовый, городской голова Львова

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