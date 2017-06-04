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В газету от читателей / ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ! ЛЬВОВСКИЕ МАШИНЫ С МУСОРОМ В ВИДЕ "ПОДАРКА ОТ "Самопомощи " УЖЕ В РАЙОНЕ ДНЕПРА (Сегодня, 13:38)

Неуловимые караваны фур со львовскими номерами колесят по всей стране.
Похоже, на карте не осталось областей, в которых бы они не побывали! Водителей ничего не смущает - ни расстояния в тысячу километров, ни отсутствие документов! Машины с отходами задерживали и на западе, и на востоке, и на юге, и на севере!
 ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ ! ЛЬВОВСКИЕ МАШИНЫ С МУСОРОМ В ВИДЕ "ПОДАРКА ОТ "Самопомощи " УЖЕ В РАЙОНЕ ДНЕПРА
Люди в других областях - даже восстания поднимали - против непрошеных гостей!
На этой неделе - 11 львовских фур появились возле Днепра. Местные - сразу же вызвали полицию. Показать документы на отходы - водители не смогли. Толком объяснить, куда едут, - тоже:
 
"В личной беседе с водителями было установлено, что они Якобы по заданию направляются на какой-то завод по переработке мусора на территории области, но опять же могу с уверенностью сказать что в областном реестре таких установок в Днепропетровской области нет", - сказал Руслан Стрелец, директор областного департамента экологии и природных ресурсов
8 фур - в сопровождении полиции - вернули на родину. Три машины с мусором так и остались стоять. Водители уезжать - отказались. Общаться - тоже.
 
А пока политики обмениваются взаимными обвинениями, мусорная проблема Львова - продолжается! Более того - она становится проблемой всей Украины. Ведь караваны фур со львовскими номерами - оставляют грязный след во всех областях.
Грязные дела проворачивают по одному сценарию. Если договориться с местным полигоном водителям не удалось кучи отходов они сбрасывают где придется. К примеру, на обочине или в поле. После чего быстро уезжают, оставляя неизменные улики чеки из львовских магазинов. А дальше уборка галицких гостинцев становится проблемой уже местных властей.
 
Договориться официально, или за взятку, или просто выбросить тонны отходов! Перевозчики - не брезгуют методами. А львовская власть не устает повторять: в том, что львовским мусором засыпана уже вся Украина, - они не виноваты.
"Надо спрашивать, а перевозчики куда они увозят свои отходы? Потому что отходы, которые выводятся из Лева - они везутся на эти полигоны, с которыми подписывается соглашение", - сказал Андрей Садовый, городской голова Львова
По материалам: podrobnosti.ua
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Материал разместил(а) - Александр Рыбаков
» Категория: В газету от читателей » Просмотров: 569 » Комментариев:2

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    • Hаписал: Сегодня, 16:19 Александр Рыбаков, Комментариев: 2234, Новостей: 97 Пользователь offline
    Необходимо , чтобы городская власть , совместно с руководством района профильной постоянной депутатской комиссией и общественниками , СОЗДАЛА РАБОЧУЮ ГРУППУ, подключили полицию и взяли этот вопрос на КОНТРОЛЬ. Когда львовский мусор попадёт на полигоны , на " Ромашку" или более вероятно просто в поле будет поздно пить " Боржоми".
    • 0

    Hаписал: Сегодня, 19:31 555, Комментариев: 677, Новостей: 0 Пользователь offline
    если попадутся - их нужно сжигать .Коктейль в помощь .
    • 0

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    • 555 04.06.2017
      У Верховній раді пишуть законо ... (1)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Простолюдин его не получит.
    • 555 04.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (2)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      если попадутся - их нужно сжигать .Коктейль в помощь .
    • Александр Рыбаков 04.06.2017
      ВНИМАНИЕ , НИКОПОЛЬ ! ВНИМАНИЕ ... (2)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Необходимо , чтобы городская власть , совместно с руководством района профильной постоянной депутатской комиссией и общественниками , СОЗДАЛА РАБОЧУЮ ГРУППУ, подключили полицию и взяли этот вопрос на КОНТРОЛЬ. Когда львовский мусор попадёт на полигоны , на " Ромашку" или более вероятно просто в поле будет поздно пить " Боржоми".
    • Русскоязычный бандеровец 04.06.2017
      Виктор Артеменко. Поговорим об ... (2)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Немножко не так. Если хочешь выжить то сначала стреляй на поражение, а потом уже предупредительный. Ну, это если достал ствол. А доставать его нужно только при явной угрозе жизни. И как бы не выписали этот закон - все равно полиция перевернет все так что виноватым окажется стрелявший даже если у него на глазах гоп-компания убивала человека или охотилась на него самого. И народ это жрет потому что менталитет у нас такой. Но все эти разговоры бессмысленны т.к. эта власть никогда не допустит принятия подобного закона. Ходить/ездить со стволами у нас по улицам будут только пашинские. А это все пиар перед возможными осенними перевыборами.
    • Довбуш 03.06.2017
      ВГО "Сокіл" запрошує Вас на ... (1)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям!
    • Yurez 03.06.2017
      Виктор Артеменко. Поговорим об ... (2)
      Yurez-С„РѕС‚Рѕ
      Тоже за. Страшилки о том, что будут перестрелки в очередях за хлебом вызывают только смех. Вон на Молдову посмотрите. Экономика там на уровне нашей (если не хуже), пьют больше. Короткоствол разрешен, но реки крови не льются.
      А вот мнимой самообороны (как в примере Виктора с пьяной толпой) как раз опасаться стоит. Многие получат ложное чувство защищенности, и в ситуациях, когда конфликта можно было б избежать - будет стрельба.
      На мой взгляд надо постепенно это все делать. Например разрешить травматику всем категориям населения (а не как сейчас). С проверками, обязательными занятиями и т.п. И с отбиранием разрешения за различные залеты (когда на время, когда и навсегда). А имеешь скажем три года беспорочного владения травматом - получи разрешение на короткоствол. Как-то так.
      Ну и как всегда экономический вопрос - цены на травматику космос, помпа дешевле. А короткоствол подороже будет.
    • Копчик С. 03.06.2017
      Дороги, стадіон та зміни в бюд ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата :" Нагадаємо, що спеціалісти Управління ЖКГ перевірило стан усіх доріг міста, які ремонтувалися протягом останніх років та підпадають під умови гарантійних термінів, та за результатами обстеження направили Акти перевірки підрядникам. Усі підрядні організації, котрі виконували капітальний та поточний ремонт доріг у Нікополі погодилися на проведення гарантійного ремонту за власний рахунок..."
      Так пр.Трубників та вул.Шевченко теж попадають під гарантійний ремонт.
      Цитата: " Зокрема, дорожнє покриття по вулицях Довгалівській та Електрометалургів почнуть ремонтувати за обласні кошти. Ці дороги капітально не ремонтувались вже більше 15 років..."
      Довгалівська не ремонтувалася 15 років?! А що тоді капітально ремонтував Токарь : я пам'ятаю цю казку про дорогу з "двойним бронированием" !?
    • Копчик С. 03.06.2017
      СТАРТУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ- " ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Отличный социальный проект от бизнеса для молодежи!
    • Копчик С. 03.06.2017
      Произошло ДТП. Не надейтесь чт ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Полиции уже пора доплачивать Виктору! :)
    • Махновец 02.06.2017
      Дороги, стадіон та зміни в бюд ... (2)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Капитальный ремонт улицы Усова? Так ведь при Баклан Иваныче Тыкаре делали! Какие 15 лет?
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