



Закон об оружии и так есть, легального оружия тоже много у людей, но думаю речь идет о нарезном короткоствольном. Я ЗА. Только функции разрешительной системы оставил бы как есть. Думаю оно так и будет. Просто разрешат и нарезные пистолеты. Но не всем, далеко не всем. И суть здесь не в социальном статусе, а в характере и поведении человека. И тут главную роль и играет разрешительная система. Потому, согласитесь, что очень малый процент преступлений совершают владельцы оружия, особенно нарезного.





Не хочу ставить себя в пример, но оружие у меня практически всю жизнь. Можно сказать -вместо погремушек гильзы висели. Может поэтому типа - пострелять по баночкам в пьяном виде - исключено (или в далеком прошлом). Люблю классическое старое оружие и крупный калибр. Сейчас имею три единицы: - ОП АКМС (Калашников) кал. 7,62х39; - ИЖ 81 (гладкоствол, помпа) 12 кал; и ПМР (травматика, Макаров) 9 кал. В скором времени планирую приобрести винтовку Мосина (снайперский вариант, 1944 г.в.) кал. 7,62х54 но разговор не об этом.





Поговорим о короткоствольном.

Можно сказать по себе знаю, что человек который не имел пистолета и получил его официально - на подсознательном уровне, особенно в первое время, будет искать возможность его применения. И вот здесь должна быть работа разрешительной системы. Нужно понимать что поведение должно оставаться прежним, как без оружия. Не будем говорить о пьяных выходках, - выпил - хоть прав хоть нет - вообще забудь за него.





Рассмотрим ситуацию: К примеру возвращаясь домой на пути пьяная агрессивная компания. Не имея оружия практически любой человек постарается обойти что б не нагнетать ненужный конфликт. Правильно. Так вот так же нужно действовать и тогда когда ты с оружием. Я не говорю о реакции если там кого то избивает или насилует, я говорю о ненужном конфликте на ровном месте. То есть всегда, если возможно, то стараться избегать.





Просто достать и помахать пистолетом, большая вероятность что у тебя его просто заберут (и засунут...), потому как стрелять ты не собирался. Выкиньте из головы - Достал и стреляй на поражение. Что это значит? Рэмбо пересмотрел? Достал и сразу предупредительный, чтоб понимали что не игрушка. И тут же заявил требования, и если противник выполняет их - все. Вызываем полицию.





Нужно понимать что после выстрела, после любого выстрела, будет разбирательство и много часов потраченного времени и объяснений. Это вам нужно?

Рассмотрим ситуацию что вы все таки применили оружие по человеку, даже если прав. Будет суд, на который он явиться в инвалидной коляске, а вы такой весь здоровый в пиджачке и т.п. На чьей стороне будет суд? Спорно.





Давайте рассмотрим реальную ситуацию, имевшую место со мной лично 9 окт. 2015 г.

Возле редакции, днем, мою машину начали разбивать два гопника получившие за это деньги. Я вышел, сделал выстрел из травматики в верх, чем усмирил их пыл, спрятал пистолет в карман и вызвал полицию. За время пока ехала полиция они мне все рассказали - как их наняли, сколько заплатили и т.д.





Многие мне потом говорили: - Почему не вышел с ружьем или с Калашниковым. Почему даже из травматики не всадил в них пару обойм?

А из травматики тоже убить можно, с близкого расстояния - легко. Скажите вы готовы убить человека, любого, зато что он повредил ваше авто? Если да, то вам к психиатру.

Скажете можно по ногам и т.д. Не буду повторять про суд и инвалидные коляски, просто добавлю, как ни цинично это звучит, но человек должен быть достоин пули (даже резиновой). Представьте - оба гопника ранены, и даже я выигрываю суды и т.д., но в ихней среде делаю из них героев. Зачем?





В итоге хочу повторить я ЗА разрешение короткоствольного нарезного оружия в Украине, но с умом. Хотелось бы услышать и ваше мнение





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