Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

В Украине / У Верховній раді пишуть законопроект про вільний обіг зброї – Пашинський (Сегодня, 12:05)

У Верховній раді України розробляють законопроект про законний обіг зброї в країні. Документ буде готовий до осені, заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський на "5 каналі".
 
"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполиции, в СБУ", - сказав народний депутат. "Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - зазначив Пашинський.

Сам Пашинський раніше "засвітився" в історії з застосуванням зброї. Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт Пашинським і жителем Київської області В'ячеславом Хімікусом, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.

Джерело: dt.ua
  • 0

twitterfacebookGoogle +livejournal  ц.укрКанал на youtube

 

Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: В Украине » Просмотров: 0 » Комментариев:0

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • Янукович пропонує Раді призначати суддів безстроково без обговорення
  • Президента і КО можна буде притягнути до кримінальної відповідальності за підрив авторитету держави і влади?
  • У Раді з'явився законопроект про кримінальну відповідальність за незгоду визнати РФ агресором
  • У Верховні Раді зареєстрували законопроект про вільний продаж зброї. Що нас чекає?
  • Андрій Шипко звернувся до Уряду з вимогою створити Державну програму розвитку української родини

    • Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    twitter

    facebook

    Google +

    livejournal 

     ц.укр

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Предлагаем Вам услуги по доставке доочищенной питьевой воды ТМ «Жив-Здоров»
  • Мы рады приветствовать Вас на сайте компании "СТРОЙОПТТОРГ"
  • Как депутаты - коммерсанты своих несовершеннолетних работников увольняют (видео)
  • Будет ли выкошена трава в Никополе? Когда, и в чем проблема? - видео интервью с Алексеем Савченко
  • В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
  • Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
  • Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?
  • У Томаківському районі п'яний водій збив інспектора дорожнього руху (фото)
  • Наш амбуль "Канзас" стал папой
  • Внимание! КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы
    • • Обзоры
    ВГО "Сокіл" запрошує Вас на захід до вшанування пам'яті Троїцького повстання
    Збір 03.06.2017 о 10:00 на вході до парку Перемоги зі сторони міської ради
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 35
    Пользователей: 0
    Гостей: 35
    • Календарь
    «    Июнь 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930 
    • Архив
    Июнь 2017 (9)
    Май 2017 (92)
    Апрель 2017 (75)
    Март 2017 (83)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    На правах рекламмы Полезно
    Мы рады приветствовать Вас на сайте компании "СТРОЙОПТТОРГ"
    Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    • Довбуш 03.06.2017
      ВГО "Сокіл" запрошує Вас на ... (1)
      Довбуш-С„РѕС‚Рѕ
      Загинули за Україну. Вічна пам'ять героям!
    • Yurez 03.06.2017
      Виктор Артеменко. Поговорим об ... (1)
      Yurez-С„РѕС‚Рѕ
      Тоже за. Страшилки о том, что будут перестрелки в очередях за хлебом вызывают только смех. Вон на Молдову посмотрите. Экономика там на уровне нашей (если не хуже), пьют больше. Короткоствол разрешен, но реки крови не льются.
      А вот мнимой самообороны (как в примере Виктора с пьяной толпой) как раз опасаться стоит. Многие получат ложное чувство защищенности, и в ситуациях, когда конфликта можно было б избежать - будет стрельба.
      На мой взгляд надо постепенно это все делать. Например разрешить травматику всем категориям населения (а не как сейчас). С проверками, обязательными занятиями и т.п. И с отбиранием разрешения за различные залеты (когда на время, когда и навсегда). А имеешь скажем три года беспорочного владения травматом - получи разрешение на короткоствол. Как-то так.
      Ну и как всегда экономический вопрос - цены на травматику космос, помпа дешевле. А короткоствол подороже будет.
    • Копчик С. 03.06.2017
      Дороги, стадіон та зміни в бюд ... (2)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата :" Нагадаємо, що спеціалісти Управління ЖКГ перевірило стан усіх доріг міста, які ремонтувалися протягом останніх років та підпадають під умови гарантійних термінів, та за результатами обстеження направили Акти перевірки підрядникам. Усі підрядні організації, котрі виконували капітальний та поточний ремонт доріг у Нікополі погодилися на проведення гарантійного ремонту за власний рахунок..."
      Так пр.Трубників та вул.Шевченко теж попадають під гарантійний ремонт.
      Цитата: " Зокрема, дорожнє покриття по вулицях Довгалівській та Електрометалургів почнуть ремонтувати за обласні кошти. Ці дороги капітально не ремонтувались вже більше 15 років..."
      Довгалівська не ремонтувалася 15 років?! А що тоді капітально ремонтував Токарь : я пам'ятаю цю казку про дорогу з "двойним бронированием" !?
    • Копчик С. 03.06.2017
      СТАРТУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ- " ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Отличный социальный проект от бизнеса для молодежи!
    • Копчик С. 03.06.2017
      Произошло ДТП. Не надейтесь чт ... (1)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      Полиции уже пора доплачивать Виктору! :)
    • Махновец 02.06.2017
      Дороги, стадіон та зміни в бюд ... (2)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Капитальный ремонт улицы Усова? Так ведь при Баклан Иваныче Тыкаре делали! Какие 15 лет?
    • 555 02.06.2017
      Om TV : "Отжать Анну". Позор ... (1)
      555-С„РѕС‚Рѕ
      Потомки хана Батыя и оленеводы воруют уже историю.
    • Vail 01.06.2017
      Круглый стол участников АТО и ... (1)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Видите как, жалобы, обращения считают только письменные.
    • AG55 01.06.2017
      Визит общественности к МЭРу г. ... (3)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      много шума без ничего
    • Русскоязычный бандеровец 31.05.2017
      Визит общественности к МЭРу г. ... (3)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Этот мэр НИЧЕГО уже делать не будет. Вот вспомните потом. Тем более по технологиям. Т.к. он и не собирался. Хоть ори на него, хоть молись на него. Это как Ющенко. Чего приходил так никто и не понял. Вроде сам и не наворовался особо, зато балоги, мартыненки, порошенки вынесли все что плохо лежало. Так же и у нас. Еще во время прошлой кампании, где потом победил Токарь он в предвыборных роликах давал понять что мол, не сказочник и обещать ничего не будет. А зачем тогда идти в мэры чтобы ничего не обещать и, следовательно, не делать? Популист Токарь потому и стал мэром что один надоел, а другой ничего не обещал. Вообще, избирателям пора понять что мэр, который берет в команду Донца ничего хорошего делать для города не собирается т.к. это несовместимые понятия. Нужно с кандидатов брать письменные(как это не смешно) обещания что этого "незаменимого" в их команде точно не будет ни в каком качестве. Чтобы потом после выборов напомнить когда память отшибет. А откажутся кандидат писать - делать выводы и голосовать за другого. А как еще бороться с этим явлением?
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

    С Днем Рождения!

     
    В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе!
    Спасибо огромное, Ксюша, за  преданность и самоотдачу, за человечность и понимание. Ты – опора и поддержка, родной и близкий человечек!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    СТАРТУЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ- "ВЭЙК -ДОСТУПНЫЙ СПОРТ"!!!
    Дорогие друзья, с целью привлечения юношей и девушек к здоровому образу жизни, и популяризации воднолыжного спорта -Вэйкбординга, мы открываем наш новый проект!
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, АТО, беспредел, Брэндак, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, МВД, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мысли в слух, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, реклама, референдум, реформа, рпл, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305