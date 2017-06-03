У Верховній раді України розробляють законопроект про законний обіг зброї в країні. Документ буде готовий до осені, заявив голова Комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський на "5 каналі".
"Моя позиція досить чітка. Я знаю, що мої колеги зараз пишуть відповідний законопроект, я готовий його підписати. Я вважаю, що перший крок треба робити. Визначити ті категорії людей, яким ми не боїмося давати короткоствольну зброю: люди, які без зауважень служили в армії, люди, які без зауважень служили в Нацполиции, в СБУ", - сказав народний депутат. "Я думаю, що восени ми повинні внести цей законопроект, обговорити його і рухатися вже далі", - зазначив Пашинський.
Сам Пашинський раніше "засвітився" в історії з застосуванням зброї. Нагадаємо, ввечері 31 грудня 2016 року стався конфлікт Пашинським і жителем Київської області В'ячеславом Хімікусом, в результаті якого депутат отримав удар пляшкою по голові, а його суперник – кулю в ногу.
Наша компания имеет многолетний опыт оптовых и розничных продаж в области строительных материалов. В настоящее время мы ставим перед собой задачу максимально сократить издержки, минуя посредников и выстроив правильную логистику доставить товар конечному потребителю, т.е. Вам уважаемые покупатели, а самое главное с очень низкой ценой.
Тоже за. Страшилки о том, что будут перестрелки в очередях за хлебом вызывают только смех. Вон на Молдову посмотрите. Экономика там на уровне нашей (если не хуже), пьют больше. Короткоствол разрешен, но реки крови не льются. А вот мнимой самообороны (как в примере Виктора с пьяной толпой) как раз опасаться стоит. Многие получат ложное чувство защищенности, и в ситуациях, когда конфликта можно было б избежать - будет стрельба. На мой взгляд надо постепенно это все делать. Например разрешить травматику всем категориям населения (а не как сейчас). С проверками, обязательными занятиями и т.п. И с отбиранием разрешения за различные залеты (когда на время, когда и навсегда). А имеешь скажем три года беспорочного владения травматом - получи разрешение на короткоствол. Как-то так. Ну и как всегда экономический вопрос - цены на травматику космос, помпа дешевле. А короткоствол подороже будет.
Цитата :" Нагадаємо, що спеціалісти Управління ЖКГ перевірило стан усіх доріг міста, які ремонтувалися протягом останніх років та підпадають під умови гарантійних термінів, та за результатами обстеження направили Акти перевірки підрядникам. Усі підрядні організації, котрі виконували капітальний та поточний ремонт доріг у Нікополі погодилися на проведення гарантійного ремонту за власний рахунок..." Так пр.Трубників та вул.Шевченко теж попадають під гарантійний ремонт. Цитата: " Зокрема, дорожнє покриття по вулицях Довгалівській та Електрометалургів почнуть ремонтувати за обласні кошти. Ці дороги капітально не ремонтувались вже більше 15 років..." Довгалівська не ремонтувалася 15 років?! А що тоді капітально ремонтував Токарь : я пам'ятаю цю казку про дорогу з "двойним бронированием" !?
Этот мэр НИЧЕГО уже делать не будет. Вот вспомните потом. Тем более по технологиям. Т.к. он и не собирался. Хоть ори на него, хоть молись на него. Это как Ющенко. Чего приходил так никто и не понял. Вроде сам и не наворовался особо, зато балоги, мартыненки, порошенки вынесли все что плохо лежало. Так же и у нас. Еще во время прошлой кампании, где потом победил Токарь он в предвыборных роликах давал понять что мол, не сказочник и обещать ничего не будет. А зачем тогда идти в мэры чтобы ничего не обещать и, следовательно, не делать? Популист Токарь потому и стал мэром что один надоел, а другой ничего не обещал. Вообще, избирателям пора понять что мэр, который берет в команду Донца ничего хорошего делать для города не собирается т.к. это несовместимые понятия. Нужно с кандидатов брать письменные(как это не смешно) обещания что этого "незаменимого" в их команде точно не будет ни в каком качестве. Чтобы потом после выборов напомнить когда память отшибет. А откажутся кандидат писать - делать выводы и голосовать за другого. А как еще бороться с этим явлением?
На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305