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У Нікополі пройшли змагання з армрестлінгу (відео)

У Нікополі пройшли змагання з армрестлінгу серед молоді, дорослих, та  жінок у форматі спортивних зборів та відбору до чемпіонатів області та України з армрестлінгу. 

Змагання проводилися у безпечному місці завдяки фітнес студії MDI, яка надала зал, апаратуру та підтримку та знаходиться за адресою Трубників 26. 

На змагання зібралися спортсмени з Нікополя та району, Дніпра та Запоріжжя. Усього прийняли участь 25 спортсменів. Змагання пройшли на найвищому рівні. 

У категорії жінки 
3 місце зайняла Батрак Оксана, 
2 місце Касапська Юлія, 
1 місце Петракова Анна. 

У категорії молодь до 75 кг.
3 місце виборов Гапонов Данііл, 
2 місце Прокопенко Міхаіл
1 місце Зуєв Акіф

У категорії молодь до 85 кг
3 місце зайняв Кучеренко Андрій 
2 місце Шибалкін Данііл 
1місце Гладущенко Генадій.

Молодь 85+кг
3 місце Ліпісій Кирило
2 місце Прокопенко Кирило
1 місце Макар Святослав

Дорослі до 85 кг.
2 місце Зірко Віталій
1 місце Білан Андрій

Дорослі до 100 кг.
3 місце Гора Михайло 
2 місце Горбаченко Євген 
1 місце Ларцев Олексій

Дорослі 100+ кг
2 місце Малий Максим
1місце Кравець Володимир 

Абсолютна категорія:
3 Горбаченко Євген 
2 Макар Святослав 
1 Ларцев Олексій

Спонсорами змагання виступили Кравець Володимир, Кріс Галіксон, студія MDI, кав'ярня М'ята та магазин спортивного харчування Титан.

Відео на каналі ТГ: https://t.me/nikopoldpua/39195
Відео у ФБ: https://www.facebook.com/share/v/1AfHMNcicy/

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