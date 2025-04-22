У Нікополі пройшли змагання з армрестлінгу (відео)

У Нікополі пройшли змагання з армрестлінгу серед молоді, дорослих, та жінок у форматі спортивних зборів та відбору до чемпіонатів області та України з армрестлінгу.
Змагання проводилися у безпечному місці завдяки фітнес студії MDI, яка надала зал, апаратуру та підтримку та знаходиться за адресою Трубників 26.
На змагання зібралися спортсмени з Нікополя та району, Дніпра та Запоріжжя. Усього прийняли участь 25 спортсменів. Змагання пройшли на найвищому рівні.
У категорії жінки
3 місце зайняла Батрак Оксана,
2 місце Касапська Юлія,
1 місце Петракова Анна.
У категорії молодь до 75 кг.
3 місце виборов Гапонов Данііл,
2 місце Прокопенко Міхаіл
1 місце Зуєв Акіф
У категорії молодь до 85 кг
3 місце зайняв Кучеренко Андрій
2 місце Шибалкін Данііл
1місце Гладущенко Генадій.
Молодь 85+кг
3 місце Ліпісій Кирило
2 місце Прокопенко Кирило
1 місце Макар Святослав
Дорослі до 85 кг.
2 місце Зірко Віталій
1 місце Білан Андрій
Дорослі до 100 кг.
3 місце Гора Михайло
2 місце Горбаченко Євген
1 місце Ларцев Олексій
Дорослі 100+ кг
2 місце Малий Максим
1місце Кравець Володимир
Абсолютна категорія:
3 Горбаченко Євген
2 Макар Святослав
1 Ларцев Олексій
Спонсорами змагання виступили Кравець Володимир, Кріс Галіксон, студія MDI, кав'ярня М'ята та магазин спортивного харчування Титан.
Відео на каналі ТГ: https://t.me/nikopoldpua/39195
Відео у ФБ: https://www.facebook.com/share/v/1AfHMNcicy/