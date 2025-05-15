З Днем народження, дорога Оксано Зеленяк!

Віктор Артеменко: - Бажаю миру в душі, міцного здоров’я і щоб жоден ... не зіпсував тобі настрій!Амбуль Канзік: - тихо гарчить від ніжності та мріє про святкову кісточку в твою честь.Кіт Боня: - солідно мурчить і радить більше відпочивати на сонечку (як він).Кішечка Мотя: - граційно махає хвостиком: "Будь завжди такою красивою та незалежною, як я!"Змій Гавриїл шепоче: - "Здоров’я, мудрості й тепла навколо тебе!"Рибки в акваріумі енергійно виляють плавниками, створюючи тобі святкову бульбашкову симфонію.Обидві рибки у ставочку мовчки блищать в променях сонця, бажаючи тобі світла й гармонії.