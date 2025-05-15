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З Днем народження, дорога Оксано Зеленяк!


Вірній подрузі, незамінному соадміну, людині, з якою не страшні жодні технічні бурі й життєві зливи — сьогодні шлемо наші найщиріші вітання!

Віктор Артеменко: - Бажаю миру в душі, міцного здоров’я і щоб жоден ... не зіпсував тобі настрій!

Амбуль Канзік: - тихо гарчить від ніжності та мріє про святкову кісточку в твою честь.

Кіт Боня: - солідно мурчить і радить більше відпочивати на сонечку (як він).

Кішечка Мотя: - граційно махає хвостиком: "Будь завжди такою красивою та незалежною, як я!"

Змій Гавриїл шепоче: - "Здоров’я, мудрості й тепла навколо тебе!"

Рибки в акваріумі енергійно виляють плавниками, створюючи тобі святкову бульбашкову симфонію.

Обидві рибки у ставочку мовчки блищать в променях сонця, бажаючи тобі світла й гармонії.

Ми всі — ті, кого ти знаєш і любиш, і хто знає й любить тебе вже багато років — дякуємо тобі за тепло, надійність і людяність.
Залишайся завжди собою — такою, як ти є. Це — безцінно.

З Днем народження!

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