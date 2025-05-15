Вірній подрузі, незамінному соадміну, людині, з якою не страшні жодні технічні бурі й життєві зливи — сьогодні шлемо наші найщиріші вітання!
Віктор Артеменко: - Бажаю миру в душі, міцного здоров’я і щоб жоден ... не зіпсував тобі настрій!
Амбуль Канзік: - тихо гарчить від ніжності та мріє про святкову кісточку в твою честь.
Кіт Боня: - солідно мурчить і радить більше відпочивати на сонечку (як він).
Кішечка Мотя: - граційно махає хвостиком: "Будь завжди такою красивою та незалежною, як я!"
Змій Гавриїл шепоче: - "Здоров’я, мудрості й тепла навколо тебе!"
Рибки в акваріумі енергійно виляють плавниками, створюючи тобі святкову бульбашкову симфонію.
Обидві рибки у ставочку мовчки блищать в променях сонця, бажаючи тобі світла й гармонії.Ми всі — ті, кого ти знаєш і любиш, і хто знає й любить тебе вже багато років — дякуємо тобі за тепло, надійність і людяність.
Залишайся завжди собою — такою, як ти є. Це — безцінно.
З Днем народження!