Никопольский военком о призыве, призывниках и уклонистах 

В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу
Я не оправдываю Елену Каращук, но говорить, что она взяла семнадцатилетнюю девочку потому что её легче "кинуть" на деньги - это полный бред! Потому давайте не приписывать лишние.. Я много общаюсь с предпринимателями и вот, что Вам скажу! Ни один нормальный предприниматель не захочет связываться с малолетками?! Зачем?! Причины объяснять не буду, они и так очевидны: законы,кодексы, охрана труда и.т.д. Поэтому я и говорю, что её уговорили..
Цитата: Miodrag
А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи.
Вы не в библиотеке работали?! :) Если Вы считаете, что работающие пенсионеры - это основная причина безработицы, то даже спорить с Вами не буду..
Цитата: Виктор Артеменко
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д
А всё начинается на Банковой и рядом: Кто у нас министр МВС? Кто прокурор? Потому что одна политика и интриги что в Киеве, что в нашем Горсовете!
В моем притупленном понимании полицейский должен быть - полицейским, медик - медиком, журналист - журналистом и т.д. И я с Вами согласен что в ситуации где депутат горсовета, он(а) же преподаватель в школе (или директор) имеет свой бизнес в виде летнего кафе (разливайки, генделя или т.п.), понятно что не хватает времени рассчитать (толи по нерадивости, толи по другим причинам) несовершеннолетнего, неоформленного работника.
Тут же необходима высшая математика и минимум неделя времени. (Только в моем понимании преподаватель сидит ночами над тетрадками а не над серенькой бухгалтерией).
Так вот, ужасен не только сам случай, а то что некоторые слои нашего общества воспринимают это как НОРМАЛЬНОЕ явление. Но я уверен что депутатский корпус не весь такой и вызовет депутата-педагога-коммерсанта-кидалу на деп комиссию по этике и предложит определиться - или учитель и тетрадки учеников по ночам, или "бизнесмен" и тоже тетрадки только другие.
- На видео не все. Прежде чем публиковать я убедился что данное деяние действительно имело место.
На счет комментариев другой стороны: - Вы видите что я пытался получить их сразу и предложил через личку в ФБ потом. И сейчас готов заснять пояснения, только извините но придется ответить и на мои вопросы: - Как можно совмещать несовместимое? Школа - летнее кафе? Подводный космос получается. Но это мое мнение, как сразу сказал - притупленное.
Копчик С., вот вы совершенно не правы. Уговорили, такое не пройдет. Работодатель сам выбирает кого брать или не брать к себе на работу и простыми уговорами тут тяжело будет отделаться. Я сам уже весьма длительное время в Никополе не проживаю и у меня такое ощущение что закон еще в Никополь не добрался. В Киеве сейчас работодатели пытаются хоть чем-то прикрыть свой зад. Как минимум какие-то договора о бесплатной стажировке подписывают, но в целом работают по "серому" и официально платят минималку. А работы кстати нет почему? Да, рабочие места сокращаются и все такое... Но я 10 лет назад проходил практику от техникума на трубном заводе. И там работали люди, которым по 70-82 года в относительно большом количестве. Они не хотят уходить на пенсию и в свою очередь не дают те самые столь важные места для молодежи. Предприятия же дают им работать из великого уважения и почтения из-за того, что они работают на данном предприятии уже 30+ лет. А идти им некуда. Зачем предприятию такая головная боль? Вот придет молодой человек, обучится всему, а потом бац и в Польшу уехал. А им снова искать и обучать кадров.
Сергей, я с Вами полностью согласен. Но ведь полно нарушений, на которые наличие (отсутствие) дорожных знаков и разметки никак не влияет. Банальное не включение "поворотников" только чего стОит! А как Вам изобилие "говноксенона" (да простит меня редактор) в фарах не предназначенных для него, и которые освещают небо, а не дорогу, и попутно выжигают глаза водителям встречки? Или противотуманки яркостью как прожектор локомотива, и установленные над бампером, напротив радиатора? Супер! И таких клоунов все больше и больше! Многие по ходу не догадываются, что фары у машин регулируются, предпочитая впихнуть лампы помощнее. Яркий пример: еду по Херсонской в правом ряду, мне на встречу так же в правом ряду едет 2109. Между нами получается две полосы по ширине. Так вот его ПРАВАЯ фара слепит меня просто нереально! Это нормально вообще?! Вот и выходит, что проблемы начинаются с мелочей, и мы не хотим начинать с себя самих...
Оформляют, но...многие нет и не всех.. Это психология - если можно не платить лишние налоги, то предприниматель не будет его платить..Тем более, что иногда то и платить нечем в наш период "развитой экономики". Будет накапливаться пенсия или нет - это в первую очередь должно волновать работника! Тем более, что страховой стаж будет 35 лет! Плюс с постоянными законодательными изменениями, надо тогда иметь и бухгалтера в штате..Иначе штрафы будут сумасшедшие.. Я всегда оформлял работников как ФОП на первую группу: и бухгалтерию вести не надо и законно и человек имеет официальный статус. Но как первую группу ФОП закроют, то будет труднее..
Цитата: Vail
Несовершеннолетних проще кидать.
Я не оправдываю Елену Каращук, но мотив принятия на работу 17 летней, явно не этот! Мама девочки сама сказала, что уговорили.. А вот персонаж мамы мне тоже интересен! Мама уговаривает взять свою семнадцатилетнюю дочь в кафе официанткой, где много пьяных мужчин, матов и.т.д....Прямо раздолье для деятельности организации "Наследие". В 17 лет мировоззрение ещё формируется и кабак не лучшее место работы для ребёнка! Кстати, мне кажется, что Закон не запрещает работать несовершеннолетним, конечно не полный рабочий день и не на всех работах. Беда в том, что работы нет... Будет нормальный рынок, труда тогда люди будут сами требовать официального трудоустройства!
Щекотливая ситуация.. Даже со слов мамы, понятно, что уговорили взять девочку 17 лет на работу ( мол очень надо..где же подзаработать и.т.д.) Понятно, что когда начинается летний сезон, то в кафе надо в два раза больше штат и только на время.. Вот теперь Елена Каращук и будет "разгребать" за то, что поддалась на уговоры.. Жаль, что всё закончилось скандалом.. Думаю, что девочка была не лучшим работником, а тут пришла и стала требовать срочно деньги.. Но грубить и выталкивать её не стоило конечно..Теперь скандал.. А девочка понимая, что может быть резонанс , очень осведомлена и об этом заявляет "директор школы",городской депутат! Из всего этого : мама и эта девочка должны прекрасно понимать на что они могут рассчитывать, а на что нет, если не трудоустраиваются официально.. И эта ответственность должна лежать больше на человеке который сам сознательно идет на этих условиях на работу, а не на предприниматели.. Это же в первую очередь в интересах работника - официальное трудоустройство. Я думаю, что Елена Каращук не хотела "кидать" девочку на зарплату а получился скандал из ничего..Ничем он и закончится..С людьми всегда надо стараться находить общий язык мирно, тем более в финансовых вопросах. Но деньги надо девочке конечно отдать, а официантов оформить по трудовому договору..
Не соблюдение ППД начинается с отсутствия дорожных знаков и разметки, в первую очередь! Что бы нарушить, надо обозначить правила..То же кольцо на Универмаге..про него Виктор уже писал.. По новым правилам, на кольце главная..со стороны Горисполкома, знак "круговое движение "есть..а со стороны ул.Станиславского нет.. Вот и получается, что в случаи аварии будут правы оба..так как тот ехал по кольцу и считал, что он на главной, а второй не выезжал на кольцо, так как знака нет и знака уступи дорогу, там тоже нет Про знаки "пешеходный переход" или "главная.." я вообще молчу А чего стоят доморощенные лежачие полицейские ?! Они в два-три раза больше нормативных и никак не отличаются по цвету... Вот в первую очередь, полиция - приемники ГАИ должны этим заниматься!
Так тут целый букет статей: вождение ТС в нетрезвом виде, сопротивление сотруднику полиции, наезд на человека.
Можно по разному относится к ГАИ, уважать их, или ненавидеть, а может и то и другое одновременно. Но вот то что их ликвидировали - это преступление перед нормальными людьми! За последние 3 года нарушений на дорогах стало на два-три порядка больше. Несоблюдение ПДД сейчас "правило хорошего тона". Меня, как водителя и гражданина, это приводит в ярость! А те немногочисленные полицейские, которых удается увидеть на дорогах, занимаются поиском водителей "с запашком", причем методом "тыка". И на происходящие нарушения они зачастую не обращают внимания. И сложившуюся ситуацию видят и чувствуют ВСЕ! Безнаказанность порождает преступления.
Не, ну Алексей Владимирович, а где ты увидел "вы" ?? :) Отчество добавила, патамушо а)уважаю (и давно); б)ты при должности, при официальной, стало быть отчество как дресскот; в)шобы ощутил важность сего твоего пребывания на заморочном объекте и огромной роли в жизни нас, никопольчан! :) это без пафоса. А без отчества пообщаемся за пивком :)
ПЫСЫ. Наступного разу можна інтерв'ю українською, ти це без проблем, я знаю ;)
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