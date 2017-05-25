Нікопольською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Дніпропетровській області викрито особу у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище). Нікопольською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Дніпропетровській області викрито особу у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Нікопольського відділу поліції перебуває кримінальне провадження за фактом зміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, в рамках якого автомобіль разом із свідоцтвом про реєстрацію вилучено та накладено арешт.

Зловмисник, діючи з корисливих мотивів, висловив пропозицію слідчому за грошову винагороду повернути вилучений у нього транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію. Так, хабародавець, перебуваючи в службовому кабінеті слідчого, неодноразово пропонував неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США з метою повернення автомобіля та документів. Вказані дії особи зафіксовані слідчим шляхом співробітниками прокуратури та поліції.

Сподіваючись на згоду, 24 травня 2017 року зловмисник повторно прибув до службового кабінету слідчого, де й був затриманий співробітниками правоохоронних органів.

Наразі зловмиснику, за погодженням з Нікопольською місцевою прокуратурою, повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.





Прокурор Нікопольської

місцевої прокуратури С. Кучерський





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