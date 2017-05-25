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Криминал / У Нікополі затримано громадянина, який пропонував хабар слідчому (Сегодня, 09:16)
Нікопольською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління внутрішньої безпеки в Дніпропетровській області викрито особу у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Нікопольського відділу поліції перебуває кримінальне провадження за фактом зміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, в рамках якого автомобіль разом із свідоцтвом про реєстрацію вилучено та накладено арешт.
Зловмисник, діючи з корисливих мотивів, висловив пропозицію слідчому за грошову винагороду повернути вилучений у нього транспортний засіб та свідоцтво про реєстрацію. Так, хабародавець, перебуваючи в службовому кабінеті слідчого, неодноразово пропонував неправомірну вигоду у розмірі 300 доларів США з метою повернення автомобіля та документів. Вказані дії особи зафіксовані слідчим шляхом співробітниками прокуратури та поліції.
Сподіваючись на згоду, 24 травня 2017 року зловмисник повторно прибув до службового кабінету слідчого, де й був затриманий співробітниками правоохоронних органів.
Наразі зловмиснику, за погодженням з Нікопольською місцевою прокуратурою, повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Прокурор Нікопольської
місцевої прокуратури С. Кучерський
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 146 » Комментариев:0
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