 Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Я уважаю мнение любого человека, поэтому на личный счёт редко когда воспринимаю. И себе оценку знаю. Был бы такой умный, как Вадик говорит , выиграл бы выборы мэра, а не пятое место занял. А по теме. Право любого независимого государства определять свою внешнюю политику самостоятельно. В том числе и ограничивая информационное влияние из-за рубежа, различными запретами , закрытием границ .

Но , где-то уже это было и к чему привело, также известно . СССР называлось. Введение визового режима с РФ тоже очень последовательное решение будет , учитывая количество российских туристов и желающих посетить Украину . Главное , чтобы это выглядело не смешно , как стена Яценюка и имело какую-то степень эффективности. Если "запрет" соцсетей , помог Украине в укреплении обороноспособности , спустя почти 4 года , после Крыма -это хорошо. Учитывая, то обстоятельство,как посчитали разработчики решения о запрете , население Украины абсолютно безграмотно и не научится никогда обходить эти запреты, -это логично. Если основная часть населения это ещё поддерживает , значит это и демократично.

В принципе решения по переносу акцента логичные , учитывая стоящий на повестке дня главный вопрос по продаже земель сельхозназначения.

К тому же , сейчас стало модно ненавидеть русских на русском языке. Но мода явление проходящее. Я не скажу , что граждане России не причём к внешней политике РФ, народ всегда в ответе , но почему-то в Нюрберге не немецкий народ судили. Если Янукович преступник , то все граждане Украины , (следуя логике ответственности граждан за действия тех, кто у власти ), которые его избрание на пост Президента Украины поддержали своим голосованием , они кто ? А на Ютубе много чего весёлого крутится .