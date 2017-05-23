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Жизнь города / Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (Сегодня, 09:47)

З 18 по 20 травня на території дитячого оздоровчого табору «Великий Луг» пройшов міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

 Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Завершилися змагання військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

У змаганнях військово-спортивного та культурно-просвітницького спрямування протягом трьох днів учасники змагалися в 9 різних конкурсах. Серед іншого, юні джури мали змогу випробувати свої сили в стрільбі з пневматичної зброї, змаганнях на туристичній смузі перешкод, у розпалюванні вогнища та приготуванні козацьких страв.
 
Урочисте відкриття дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл» («Джура»),  відбулося 18 травня.  Відкрив захід наказний отаман Олександр Шевченко. З вітальним словом до молоді звернулась і заступник міського голови Андрія Фісака -  Ольга Коник. Вона побажала учасникам гри успіху та наголосила, що проведення таких заходів має велике значення для патріотичного виховання учнівської молоді.  
 
Перемогу вибороли вихованці школи №13, які посіли перше місце та отримали перехідний кубок.

Прес-служба міської ради
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 259 » Комментариев:0

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    • Музыченко 23.05.2017
      И вновь об автодорожной логист ... (2)
      Музыченко-С„РѕС‚Рѕ
      AG55, сижу и вижу как наши чинуши в фб сидят да лично вами поднятые темы читают.
      Сарказм.
    • Русскоязычный бандеровец 23.05.2017
      Внимание! КП «Нікопольводокан ... (1)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      То есть, двое суток без воды, а потом еще сутки вонючая хлорка, которой и руки не помоешь.

      ............
      Спасибо партии родной что обосрала выходной...
    • AG55 23.05.2017
      И вновь об автодорожной логист ... (2)
      AG55-С„РѕС‚Рѕ
      Я лично на ФБ уже поднимал именно эту тему и именно на этой развязке,но видимо для наших чинуш ВОКС ПОПУЛЕ не является ВОКС ДЕЙ.Может хоть журналист заставит поднять свинцовые зады наших "слуг"
    • Алексей Вайс 23.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Алексей Вайс-С„РѕС‚Рѕ
      А я доже не заморачивался по этому поводу.
      Это же дебилы.
      Путин этим дебилам памятник должен ставить.
      Если бы эти дебилы не прорвались к власти,
      Крым бы ещё 1000 лет был бы Украинским.
      И весь этот шмурдяк сделан с одной целью -
      создать БОЛЬШУЮ - ПРЕБОЛЬШУЮ ( и желательно единственную - фейсбук тоже нахер) социальную сеть 5 КАНАЛ +.
    • Vail 23.05.2017
      Реальне відбуття покарання за ... (2)
      Vail-С„РѕС‚Рѕ
      Забыли упомянуть, что принципиальная позиция прокуратуры была вынужденная, т.к. бандит совершал преступления будучи на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения в 2015 году и суд обязан был лишить свободы. А работа есть, может не достаточно хорошо оплачиваемая, но есть. Было бы желание.
    • Виктор Артеменко 23.05.2017
      Реальне відбуття покарання за ... (2)
      Виктор Артеменко-С„РѕС‚Рѕ
      За 57 тис. грн. - ПЯТЬ лет РЕАЛЬНОГО срока. Нет слов. Почему то в Украине только мелкие воришки идут на посадку. Пусть сидит, работы все равно нету
    • Махновец 23.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Махновец-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Русскоязычный бандеровец
      Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.

      Как по мне - полный бред. Святослав уже один раз "вляпался" в политику, став народным депутатом от партии Ющенко, сразу после первого Майдана. Только продлилось его депутатство недолго, и он сам, добровольно сдал мандат, сказав что политика - это не для него. И в отличии от той же дурынды Руси Лыжичко, протеревшей весь срок штаны в Раде и предлагавшей на втором Майдане не драться с беркутами, а "махати дружньо ліхтариками", поступил честно и правильно по отношению к народу Украины.
    • Наталья Евтушенко 23.05.2017
      Вбивство власної матері (1)
      Наталья Евтушенко-С„РѕС‚Рѕ
      Если речь идет об инциденте, который случился на третьем участке, то зачем писать бред о ссоре на бытовом уровне.. Я лично знаю эту семью и в этой трагической истории в сострадании нуждается как виновный, так и потерпевшая..
    • Русскоязычный бандеровец 23.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Ага, только вот видео у меня сохранено вконтакте. Т.к. там хоть не банят как в фейсбуке за каждое кривое слово об однотуровом. И поскольку скопировать я его не успел то буду поступать как и все. И по фигу мне такие эксперты-недопатриоты как Антоша "Кефир" Геращенко или Шкиряк, который во время штурма Майдана прятался возле Михайловского собора как крыса с бутылкой минералки. А в ФБ теперь ваты будет больше, чем в российских сетях. Только заблокировать его уже не смогут, тогда их вообще засмеют.

      А тем временем сегодня вечером на канале NewsOne Мураева-Рабиновича, который работает по темникам Банковой, снова произошел говновброс о якобы закрытом соцопросе группы Социс по заказу той же Банковой. Там в тройке лидеров президентского рейтинга Порошенко обходит Тимошенко на десятые доли процента, а третий - Вакарчук с почти таким же результатом. Кто-нибудь слышал о таком кандидате? А он набрал по опросу 12%.Это очередная технология по втюхиванию удобного, безвредного для президента и мало что понимающего в политики певца, с которым он не прочь бы выйти во второй тур.
    • Александр Рыбаков 22.05.2017
      Посмотрим на Ц.УКР (9)
      Александр Рыбаков-С„РѕС‚Рѕ
      Я уважаю мнение любого человека, поэтому на личный счёт редко когда воспринимаю. И себе оценку знаю. Был бы такой умный, как Вадик говорит , выиграл бы выборы мэра, а не пятое место занял. А по теме. Право любого независимого государства определять свою внешнюю политику самостоятельно. В том числе и ограничивая информационное влияние из-за рубежа, различными запретами , закрытием границ .
      Но , где-то уже это было и к чему привело, также известно . СССР называлось. Введение визового режима с РФ тоже очень последовательное решение будет , учитывая количество российских туристов и желающих посетить Украину . Главное , чтобы это выглядело не смешно , как стена Яценюка и имело какую-то степень эффективности. Если "запрет" соцсетей , помог Украине в укреплении обороноспособности , спустя почти 4 года , после Крыма -это хорошо. Учитывая, то обстоятельство,как посчитали разработчики решения о запрете , население Украины абсолютно безграмотно и не научится никогда обходить эти запреты, -это логично. Если основная часть населения это ещё поддерживает , значит это и демократично.
      В принципе решения по переносу акцента логичные , учитывая стоящий на повестке дня главный вопрос по продаже земель сельхозназначения.
      К тому же , сейчас стало модно ненавидеть русских на русском языке. Но мода явление проходящее. Я не скажу , что граждане России не причём к внешней политике РФ, народ всегда в ответе , но почему-то в Нюрберге не немецкий народ судили. Если Янукович преступник , то все граждане Украины , (следуя логике ответственности граждан за действия тех, кто у власти ), которые его избрание на пост Президента Украины поддержали своим голосованием , они кто ? А на Ютубе много чего весёлого крутится .
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