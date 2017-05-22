Если быть честным то узнав новость о закрытии в Украине рАссейских соцсетей и т.п. у меня лично ни один волос ни на одном месте не дернулся. И так уже пару лет так точно заходил на них только по рабочей необходимости, и часто жалел об этом. Конечно не из за работы самой сети а из за поселившихся там, ну вы сами знаете...
Разговор сейчас не об этом. Невольно возникает вопрос: - А есть ли Украинская альтернатива facebook, twitter и т.п. - это хорошо, но ключевое - Украинская. И вот перебрав несколько, в том числе и крайне неудачных сетей, остановил внимание на ц.укр (Це Україна).
Российским тролям не советую начинать разговор о плагиате - проиграете, но она действительно похожа и внешне и, думаю, по функционалу на "В Контакте". Не понятно мне и почему домен ц.укр кириллицей, или я отстал от жизни или разработчик не знает что такие домены очень плохо индексируются. Но регистрация легкая, система понятная, не тормозит и т.д.
К слову, там довольно много Никопольчан. Ну что ж как говорится - Давайте будем вместе посмотреть:
В период с 23-00 26 мая 2017 г. до 22-00 28 мая 2017 г. КП «Нікопольводоканал» будут проводиться ремонтные работы и дезинфекция на водопроводных сетях и сооружениях города, а также в селах Каменское, Менжинское, Южное, Алексеевка с полной остановкой водоснабжения.
Я уважаю мнение любого человека, поэтому на личный счёт редко когда воспринимаю. И себе оценку знаю. Был бы такой умный, как Вадик говорит , выиграл бы выборы мэра, а не пятое место занял. А по теме. Право любого независимого государства определять свою внешнюю политику самостоятельно. В том числе и ограничивая информационное влияние из-за рубежа, различными запретами , закрытием границ . Но , где-то уже это было и к чему привело, также известно . СССР называлось. Введение визового режима с РФ тоже очень последовательное решение будет , учитывая количество российских туристов и желающих посетить Украину . Главное , чтобы это выглядело не смешно , как стена Яценюка и имело какую-то степень эффективности. Если "запрет" соцсетей , помог Украине в укреплении обороноспособности , спустя почти 4 года , после Крыма -это хорошо. Учитывая, то обстоятельство,как посчитали разработчики решения о запрете , население Украины абсолютно безграмотно и не научится никогда обходить эти запреты, -это логично. Если основная часть населения это ещё поддерживает , значит это и демократично. В принципе решения по переносу акцента логичные , учитывая стоящий на повестке дня главный вопрос по продаже земель сельхозназначения. К тому же , сейчас стало модно ненавидеть русских на русском языке. Но мода явление проходящее. Я не скажу , что граждане России не причём к внешней политике РФ, народ всегда в ответе , но почему-то в Нюрберге не немецкий народ судили. Если Янукович преступник , то все граждане Украины , (следуя логике ответственности граждан за действия тех, кто у власти ), которые его избрание на пост Президента Украины поддержали своим голосованием , они кто ? А на Ютубе много чего весёлого крутится .
Решение о запрете одноклассников и других соц.сетей незаконно и не обосновано,почему не запрещают действительно опасные сайты как http://tribunal-today.ru/ ,там есть даже с Никополя народ.
Это не сайт социальный: не для общения...И тем более не бизнес проект! Сайт Одноклассники - это ещё и миллионы долларов! А сайт "Трибунал" - фейк взятый из соц.сетей. Я знаю,некоторых "героев"-никопольчан, которые даже кричат о том, что они есть на этом сайте, хотя по факту их там и нет :) Я, лично, уже жалею, что ОК и Контакт закрыли: теперь они все влазят в ФБ..у меня в день по 10-20 запросов в друзья и в группы и большинство зарегистрировались 17-19 мая.. Нет ни фото, ни ленты..Кто такие?! Вообщем теперь и мусора в ФБ будет больше!
петиции с предложениями заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook
При чем тут YouTube и Facebook? Просто Украина как может отгораживается от мерзкой и подлой страны России (те что братьями себя называли). Я считаю что это, и не только, нужно было сделать сразу как только грязный сапог ихтамнета ступил на Крымскую землю.И если Вы скажете что население России не при чем - уверяю Вас еще как при чем. Они бы и дальше пошли и в ладоши хлопали если б в холодильнике не поубавилось.
Выход простой - Они занимаются своими дураками и дорогами, а мы своими. Только сначала вернут награбленное.
Не только мы , есть и попутчики на пути к ...В террористической организации "Исламское государство" боевикам запретили использование социальных сетей. "Утверждая, что сайты социальных сетей предоставляют опасность, "власти" ИГИЛ опубликовали уведомление, запрещающее их использование", – говорится в сообщении мониторинговой группы SITE.
После принятия решения СНБО о запрете социальных сетей и интернет-ресурсов РФ на сайте электронных петиций, кроме многочисленных обращений об отмене запрета российских сайтов, появились петиции с предложениями заблокировать в Украине социальные сети YouTube и Facebook.
Доиграются ребята с "Энергоатома" с этими американскими стержнями на реакторах ВВЭР -1000 советской ещё конструкции, в 8 ми км от Никополя. Декоммунизировать решили заодно и ТВЭЛы. Но нам от этого не легче. Сидим себе на пороховой бочке, приговаривая "А у нас Безвиз, а у вас?", и думаем , долетим ли, если рванет , до Европы ...Судя по мощности ЗАЭС, можем и перелететь . БЕЗВИЗ в случае чего будет реальный ! Нужно только в сторону Брюсселя кровати развернуть ....ногами . Но , нам не привыкать, по росту онкологических заболеваний в нашем регионе мы опередили уже даже ... работающих на урановых рудниках.
21.05 .17 , в 15.09 , энергоблок №1 Запорожской АЭС действием автоматики был отключен от сети по неизвестной причине и сейчас специалисты выясняют причины срабатывания автоматики, сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом". В информации отмечается, что радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.
В Никополе, наиболее крупном населенном пункте в непосредственной близости от ЗАЭС, нет на сегодня никакой системы автоматического мониторинга и предупреждения о повышенном уровне радиации , о состоянии воздушной среды, нет даже элементарного табло показывающееся уровень радиации , хотя так называемые " гробовые -экологические" каждый год нам исправно перечисляются. Созданная, не так давно, новая постоянная постоянная депутатская комиссия по вопросам экологии и охраны окружающей среды , пока с мыслями собирается , но времени , товарищ председатель , Сергей Александрович ПОДДУБНЫЙ, может и не хватить.
Для перехода на американское ядерное топливо необходимо было провести масштабную реконструкцию украинских реакторов. Но , к сожалению украинский "Энергоатом" надеется на русское " Авось " ,.Ко всему , американская корпорация Westinghouse, которая с прошлого года начала поставки на Украину ядерного топлива, подала в Нью-Йорке заявление о банкротстве.
Когда президент страны рассказывает про отключение социальных сетей в интернете, то мне вообще не понятно... Больше не чем похвастаться ..это не уровень и компетенция президента страны.. Моё мнение, если отключать, то надо было три года назад, когда только началась война.. А сейчас , это играет на опоблок и другие сероводородные партии.. Рабинович уже тем же вечером обещал, как только они придут к власти , то вернут и ОК и Контакт.. Так что, на предвыборные билборды и ничего придумывать им не надо.. Даже гречки не надо!!! Пообещать вернуть игру "Ферма" и все :)) А спутниковое ТВ крутит росс.каналы и новости во всю.. И браузеры уже все установили, которые загружают и маил.ру и ОК.. Так что получился громкий скандал на руку прокремлевских сил, а эффективность ноль.. Как с "железным занавесом" - забором Яценюка на границе!
Желательно знать, вклад в энергетику какой страны десятки лет вносит ЗАЭС?! Уже ж поймали брехунов на том, что 40% энергии АЭС шуруют прямо за кордон, Никополь от нее не получал никогда ни грамма энергии (загляните в диспетчерскую горсети), одни только болячки. А болячки в том, что по международным соглашениям, зафиксированным МАГАТЭ, запрещено строить больше 2-х энергоблоков вместе. Это во всем мире строго выполняется, и только наплевательское отношение Никопольского горсовета и Верховной Рады к международным соглашениям позволило нам иметь их аж 6, да еще отработавших ресурс. И еще. После катастрофы на ЧАЭС и в Никополь привезли беженцев оттуда, поселили в1-й школе временно. Утром те вышли на берег, увидели блоки на той стороне, тут же собрали чемоданы и уехали навсегда, сказав, что такого они насмотрелись у себя в Чернобыле. Это--настоящая "справка", а не та, которую Информационный центр ЗАЭС подсовывает городу. А никопольчане имеют право знать настоящую картину маслом, где мы сидим на бочке с порохом и раскуриваем трубку мира с энергобаронами, живущими недосягаемо от угрозы.
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