Если быть честным то узнав новость о закрытии в Украине рАссейских соцсетей и т.п. у меня лично ни один волос ни на одном месте не дернулся. И так уже пару лет так точно заходил на них только по рабочей необходимости, и часто жалел об этом. Конечно не из за работы самой сети а из за поселившихся там, ну вы сами знаете... Если быть честным то узнав новость о закрытии в Украине рАссейских соцсетей и т.п. у меня лично ни один волос ни на одном месте не дернулся. И так уже пару лет так точно заходил на них только по рабочей необходимости, и часто жалел об этом. Конечно не из за работы самой сети а из за поселившихся там, ну вы сами знаете...





Разговор сейчас не об этом. Невольно возникает вопрос: - А есть ли Украинская альтернатива facebook, twitter и т.п. - это хорошо, но ключевое - Украинская. И вот перебрав несколько, в том числе и крайне неудачных сетей, остановил внимание на ц.укр (Це Україна).





Российским тролям не советую начинать разговор о плагиате - проиграете, но она действительно похожа и внешне и, думаю, по функционалу на "В Контакте". Не понятно мне и почему домен ц.укр кириллицей, или я отстал от жизни или разработчик не знает что такие домены очень плохо индексируются. Но регистрация легкая, система понятная, не тормозит и т.д.





К слову, там довольно много Никопольчан. Ну что ж как говорится - Давайте будем вместе посмотреть:

0

twitter, facebook, Google +, livejournal, ц.укр, Канал на youtube