22 мая 2017 года в 3 часа 51 минуту энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности. 22 мая 2017 года в 3 часа 51 минуту энергоблок №1 Запорожской АЭС подключен к сети. Ведется набор мощности.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3 245 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону.





Справка: Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует естественным природным значениям и на 22 мая составляет 8 - 12 мкР/час. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.





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