Похоже, высшее руководство страны дало команду «Можно»

Наверняка все заметили кардинальное изменение риторики Украины сразу после утверждения безвиза. Прошла неделя с момента последнего голосования по этому вопросу, а изменений столько, что их вполне хватило бы на целый год. Самым громким и пока полностью утилизировавшим все внимание публики стало закрытие филиалов ряда средств российской пропаганды и вербовки антиукраинской публики: ВК, ОК и откровенно шпионских Яндекса, Касперского и прочей дряни, но скорее всего, это не самое вкусное и интересное. Просто это получилось, что называется, «ножом по вате».









Именно это решение довольно показательно, и мы обратим внимание всего на один его аспект.

В отличие от законопроектов, с которыми можно ознакомиться на сервере Верховной Рады, решения СНБО публикуются не очень часто, а часть из них становится доступна только в момент их введения в силу. Поясним, что СНБО собирается для принятия решений по актуальным вопросам безопасности и обороны.

К заседанию готовятся профильные министерства и ведомства, предоставляя свои проекты решения вопросов или аналитику по теме. Глава совета – президент, а секретарь – ведет постоянную работу именно в этом направлении. На его плечах лежит подготовка заседания, где в присутствии и с активным участием президента принимается то или иное решение. Но большую часть этих решений не знает никто, кроме членов совета. Оно и понятно, ибо сфера интересов предполагает закрытый режим, до последнего момента. Эти решения не становятся обязательными для исполнения до того момента, пока президент не вводит их в действие своим указом. Только в этот момент становится доступным текст этого решения и то – не каждый и не весь. Но нам важно понимать, что решение по российским соцсетям было принято раньше, а введено в действие только сейчас. Сколько и каких решений ждет своего введения – мы не знаем.





Получается, что СНБО уже имеет пакет наработанных решений, которые президент может вводить в действие в нужный момент. Если вышел указ, то момент наступил.

Но кроме одноГлазников, началось движение и по другим направлениям. Откровенно говоря, мы пропустили момент, когда двинулся вопрос об РПЦ МП. Мы уже уловили реакцию московских попов, а вчера увидели их шабаш под Радой. То есть, время для ОК и РПЦ почти совпало.





Но мы продолжим тему.





Сегодня в Сети появились сообщения о том, что Укрзализныця отменяет рейсы в РФ. Мы не проверяли этот факт, но точно знаем, что уже есть проблемы с процедурой покупки билетов в Украину с той стороны. По нашей информации, там перестали продавать билеты по внутренним паспортам и требуют загран паспорта. Кроме того, начались проблемы с возможностью бронировок гостиниц, аренды автомобилей и прочего. С той стороны уже не могут выставлять счета в Украину. Мы подозреваем, что там уже пошли какие-то указания по ужесточению пограничного режима с Украиной. С нашей стороны знающие люди говорят о том, что визовый режим может быть введен в любой момент и пока не понятно, кто успеет первым это сделать. Расклад такой, что Украина таки решилась на этот шаг и ведет предварительные мероприятия, для обеспечения нового режима сразу с момента введения виз.





Понятно, что введение виз Украиной будет «ударом в спину» и РФ постарается опередить нас в этом вопросе. Короче говоря, и этот вопрос тоже перешел в практическую плоскость.

Но наиболее показательным стал инцидент, который вовсе утонул в пучине соплей по ВК и Яндексам. Он касается пограничного режима с оккупированными Россией, районами Молдовы – Приднестровьем. Дело в том, что промосковский руководитель Молдовы Додон, ставший единственным первым лицом иностранного государства, который приехал на парад колорадок, получил указание подлить масла в огонь на границе с Украиной. Это было сделано молниеносно и из Приднестровья послышалось обращение «властей» к России о том, чтобы та предоставила своих военных и пограничников на пограничные переходы с Украиной. Это при том, что Украина последовательно и настоятельно требует вывода российских войск из Приднестровья. Понятно, что Москва, через своих марионеток, решила продемонстрировать милитаризацию пограничной полосы.





Профильный комитет ВР отреагировал на это мгновенно и адекватно.

Властям ПМР было заявлено, что в случае обнаружения на приднестровских пунктах пропуска российских военных или пограничников, эти КПП будут закрыты с украинской стороны, а если эти случаи будут подтверждены на всех пунктах перехода, будет инициирована процедура закрытия всей границы с ПМР. При этом было уточнено, что сейчас не 2014 год и Украина имеет достаточное количество сил и средств для обеспечения режима полного закрытия границы. Мало того, украинская сторона высказала сожаление, что власти ПМР не заняли разумную позицию, в плане вывода российских войск из региона. Короче говоря, шантаж нарвался на мгновенный ультиматум.





Создается впечатление, что высшее руководство Украины дало команду: «можно» и в работу пошли давно подготовленные комплексы мероприятий, которые жестко очертили наши позиции. Там, где вчера была мягкая и вязкая политика, сейчас зазвенела сталь.





Самое же интересное замечание касается вот чего. Ясно, что исполнительная и законодательная власть, по неким причинам, снялись с тормозов и оказалось, что они не сидели сложа руки, а готовились к моменту, когда уже можно запускать в дело все наработки. И что-то подсказывает нам, что такие наработки были не только у гражданских, но и у ВСУ. Не может быть, что некие новые условия никак не отразились на их планах.





Впрочем, не будем гадать. Просто будем внимательно наблюдать за событиями. Будет интересно.

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