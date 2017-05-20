Похоже, высшее руководство страны дало команду «Можно»

Наверняка все заметили кардинальное изменение риторики Украины сразу после утверждения безвиза. Прошла неделя с момента последнего голосования по этому вопросу, а изменений столько, что их вполне хватило бы на целый год. Самым громким и пока полностью утилизировавшим все внимание публики стало закрытие филиалов ряда средств российской пропаганды и вербовки антиукраинской публики: ВК, ОК и откровенно шпионских Яндекса, Касперского и прочей дряни, но скорее всего, это не самое вкусное и интересное. Просто это получилось, что называется, «ножом по вате».
Именно это решение довольно показательно, и мы обратим внимание всего на один его аспект.
В отличие от законопроектов, с которыми можно ознакомиться на сервере Верховной Рады, решения СНБО публикуются не очень часто, а часть из них становится доступна только в момент их введения в силу. Поясним, что СНБО собирается для принятия решений по актуальным вопросам безопасности и обороны.
К заседанию готовятся профильные министерства и ведомства, предоставляя свои проекты решения вопросов или аналитику по теме. Глава совета – президент, а секретарь – ведет постоянную работу именно в этом направлении. На его плечах лежит подготовка заседания, где в присутствии и с активным участием президента принимается то или иное решение. Но большую часть этих решений не знает никто, кроме членов совета. Оно и понятно, ибо сфера интересов предполагает закрытый режим, до последнего момента. Эти решения не становятся обязательными для исполнения до того момента, пока президент не вводит их в действие своим указом. Только в этот момент становится доступным текст этого решения и то – не каждый и не весь. Но нам важно понимать, что решение по российским соцсетям было принято раньше, а введено в действие только сейчас. Сколько и каких решений ждет своего введения – мы не знаем.
Получается, что СНБО уже имеет пакет наработанных решений, которые президент может вводить в действие в нужный момент. Если вышел указ, то момент наступил.
Но кроме одноГлазников, началось движение и по другим направлениям. Откровенно говоря, мы пропустили момент, когда двинулся вопрос об РПЦ МП. Мы уже уловили реакцию московских попов, а вчера увидели их шабаш под Радой. То есть, время для ОК и РПЦ почти совпало.
Но мы продолжим тему.
Сегодня в Сети появились сообщения о том, что Укрзализныця отменяет рейсы в РФ. Мы не проверяли этот факт, но точно знаем, что уже есть проблемы с процедурой покупки билетов в Украину с той стороны. По нашей информации, там перестали продавать билеты по внутренним паспортам и требуют загран паспорта. Кроме того, начались проблемы с возможностью бронировок гостиниц, аренды автомобилей и прочего. С той стороны уже не могут выставлять счета в Украину. Мы подозреваем, что там уже пошли какие-то указания по ужесточению пограничного режима с Украиной. С нашей стороны знающие люди говорят о том, что визовый режим может быть введен в любой момент и пока не понятно, кто успеет первым это сделать. Расклад такой, что Украина таки решилась на этот шаг и ведет предварительные мероприятия, для обеспечения нового режима сразу с момента введения виз.
Понятно, что введение виз Украиной будет «ударом в спину» и РФ постарается опередить нас в этом вопросе. Короче говоря, и этот вопрос тоже перешел в практическую плоскость.
Но наиболее показательным стал инцидент, который вовсе утонул в пучине соплей по ВК и Яндексам. Он касается пограничного режима с оккупированными Россией, районами Молдовы – Приднестровьем. Дело в том, что промосковский руководитель Молдовы Додон, ставший единственным первым лицом иностранного государства, который приехал на парад колорадок, получил указание подлить масла в огонь на границе с Украиной. Это было сделано молниеносно и из Приднестровья послышалось обращение «властей» к России о том, чтобы та предоставила своих военных и пограничников на пограничные переходы с Украиной. Это при том, что Украина последовательно и настоятельно требует вывода российских войск из Приднестровья. Понятно, что Москва, через своих марионеток, решила продемонстрировать милитаризацию пограничной полосы.
Профильный комитет ВР отреагировал на это мгновенно и адекватно.
Властям ПМР было заявлено, что в случае обнаружения на приднестровских пунктах пропуска российских военных или пограничников, эти КПП будут закрыты с украинской стороны, а если эти случаи будут подтверждены на всех пунктах перехода, будет инициирована процедура закрытия всей границы с ПМР. При этом было уточнено, что сейчас не 2014 год и Украина имеет достаточное количество сил и средств для обеспечения режима полного закрытия границы. Мало того, украинская сторона высказала сожаление, что власти ПМР не заняли разумную позицию, в плане вывода российских войск из региона. Короче говоря, шантаж нарвался на мгновенный ультиматум.
Создается впечатление, что высшее руководство Украины дало команду: «можно» и в работу пошли давно подготовленные комплексы мероприятий, которые жестко очертили наши позиции. Там, где вчера была мягкая и вязкая политика, сейчас зазвенела сталь.
Самое же интересное замечание касается вот чего. Ясно, что исполнительная и законодательная власть, по неким причинам, снялись с тормозов и оказалось, что они не сидели сложа руки, а готовились к моменту, когда уже можно запускать в дело все наработки. И что-то подсказывает нам, что такие наработки были не только у гражданских, но и у ВСУ. Не может быть, что некие новые условия никак не отразились на их планах.
Впрочем, не будем гадать. Просто будем внимательно наблюдать за событиями. Будет интересно.
Кожен нікополець віком від 18 років має можливість реалізувати свій проект, що передбачає покращення благоустрою міста, мікрорайону або іншу ідею із покращення життя у нашому Нікополі! Після голосування проект буде реалізований виконавчими органами місцевої влади за кошти міського бюджету – вже у 2017 році. На реалізацію проектів нікопольців у цьогорічному бюджеті закладено 300 тис. грн.
Не буду говорить об антивирусных, бухгалтерских российских продуктах - в этом я не специалист. Но смешно было слушать нашего гибридного президента когда он сравнивал блокировку российских соцсетей вконтакте и одноклассники с отключением российскими каналов ОРТ, НТВ и пр. Я не верю в безграмотность Вальцмана, поэтому очевидно что он откровенно манипулировал фактами. Меня могут назвать даже ватником или агентам хуйла, но скажу что сми и соцсети - это не одно и то же. Отключение кабельными операторами российских телеканалов было действительно правильным решением т.к. оттуда лилась и льется ложь и российско-фашистская пропаганда при отсутствии обратной связи. При этом телеканалы в интернете не заблокированы и их смотрят и через спутниковое телевидение без проблем. В соцсетях есть обратная связь - возможность вступить в дискуссию, навязать свою мысль, переубедить если не русских, ту хотя бы своих. Вконтакте были проукраинские группы, где простые украинцы выполняли ту пропагандистскую работу на территории противника, которую должен был выполнять бездарный кум президента Стець, который только и может что натравливать своих троллей на украинских патриотов, критикующих нашу продажную власть. Своим незаконным указом(т.к. это мог сделать только суд) наш "гарант" не только сыграл на руку Москве, подчистив их соц. сети от альтернативной, проукраинской точки зрения, но и доставил проблемы тем людям, которые вообще туда заходили не для политических дискуссий, а для бытового общения или просмотра видео. Сейчас в фейсбуке возросло количество не только украинских пользователей. но и российских. ФСБшные тролли перемещаются туда. Будут там открывать сепарские группы. А Цукерберг, известный своим не очень благосклонным отношением к Украине(можно вспомнить историю с забаненым фото дочери погибшего бойца с его медалью), блокировать их вряд-ли будет. Один дебильный начульник отдела СБУ кричал о том что Яндекс-такси и Яндекс-пробки, оказывается, могут помочь путину при широкомасштабном наступлении на Украину. Да-а, танки очень бояться пробок на дорогах. Но этот чудик почему-то забыл что российские операторы Киевстар и Vodafone могут в этом случае помочь российской армии намного больше передавая данные о местонахождении абонентов в зоне АТО и не только. Нам кричат что заблокировав соцсети "мы нанесли серьезный удар по экономике врага". А чего ж тогда Гройсман отменил пошлину на российские удобрения? У нас своего навоза мало? Или нам мало было африканской чумы, которую как раз занесли через российские удобрения вначале в Харьковскую область? Однотуровый готовиться к осенним парламентским выборам и пытается выставить себя патриотом воюя с соцсетями, которые неприкосновенны во всем мире и доставляя проблемы больше нормальным людям, чем ватникам, при этом готовит очередной геноцид в виде "пенсионной реформы". И не забывает завозить новые партии пальмового масла на калужский и заодно на липецкий Рошен, который еще с Нового года закрывают и никак не закроют.
Информация в статье, по моему мнению , не соответствует действительности. С запретом соцсетей в принципе понятно. Путём не сложных манипуляций заходится без проблем.
Никакие поезда Укрзализныця в РФ не отменяет. (Киев 18мая ."Информация о якобы планах властей Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 1 июля не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" ) . Понятно , что если визовый режим между Украиной и РФ будет введён, то первой это сделает Украина, а не РФ. Почему до сих пор Украина не ввела визовый режим , большой вопрос. Сведения о том, что билеты на поезда в Украину из РФ продают по загранпаспортам, также из серии ОБС, да и не логично -тем , кто по внутренним паспортам приехал в РФ и имиграционку получил , вернуться в Украину может только по внутренним паспортам предъявив иммигрант. карту на границе. . По поводу принятия двух законопроектов по вопросам религии, не хватило .... поставить на голосование. Тогда смысл был включать в повестку дня ?
О том , что объём торговли с РФ за 4 месяца 2017 г,. увеличился на 45%, известно. Поэтому , заявление о том , что поступила команда " Можно " , как минимум спорное. Но, это только мое мнение.
і про толерантність, водії за кермом палять і солідна частка диму йде в салон, чому пасажири мають цим дихати? Водії розмовляють по телефону за кермом, керують автобусом однією рукою, віртуози! в багатьох автобусах просто свинюшник, але є й зразкові.
але погоджусь, проблема розбитого по дорогах транспорту існує, дуже часто водії купують запчастини за власний кошт, і це не правильно, але якщо хочеш їхати на лінію то їдь, шукай, став і працюй.
Цитата: Копчик С.
что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем.
і я про те
Цитата: Василий
прибрати готівку з автобусів і перейти на передплачені квитки,
В Никополе, в этом году, были случаи "некоректного" поведения водителей общественного транспорта по отношению к участникам АТО. Это не системные случаи и на это можно было бы закрыть глаза, но!!! Было два случая хамского отношения к членам семей погибших наших никопольчан ! Это оставлять без внимания, никак нельзя! Исполнение закона и защиту членов семьи погибших, должны обеспечить мы - участники АТО. О морали этих водителей, которые посмели грубить мамам погибших ребят, я пока помолчу. А кто защитит интересы детей погибших за эту страну воинов?! По этому, ГС " Ассоциация участников боевых действий Никопольщины" написало письмо на имя Городского головы с просьбой провести круглый стол с привлечением представителей перевозчиков, работников Исполкома и представителей ГО. Надеемся, что нам, вскоре дадут ответ и в результате встречи, мы решим все вопросы. По сути видео, могу сказать от себя: у меня бы не хватило нервов работать водителем и целый день ездить по нашим аварийным дорогам, при этом, водитель должен ещё и вести финансовые расчеты. Я соглашусь с руководителем "Матодора", что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем. Но мы живем в реальности сегодня и к сожалению, есть факты грубых нарушений водителями. Кстати, был недавно на двух дневном тренинге " Альтернатива агрессии" : очень бы рекомендовал провести для водителей, ведь они работают в условиях постоянного стресса! Надеемся на скорый круглый стол по пассажирским перевозкам: все проблемы лучше решать за столом переговоров.
Кстати, у нашего внезапно(может с как всегда бодуна) прозревшего президента все тоже имелась страница вконтакте. Видимо, чтобы охватить большую аудиторию избирателей. А теперь он вдруг наплевал на тех, кто сидит там и решил переориентироваться на аудиторию фейсбука. А следующий указ будет о блокировке фейсбука т.к. так там уже сейчас регулярно публикуют его фотографии на столбе в петле. И делают это не ольгинские тролли, а народ, которого он достал своими "реформами". Еще есть мнение что российские соц. сети не находятся под колпаком СБУ и Стеця как фейсбук и там украинским националистам было проще в специальных группах согласовывать свои действия. Ну узнают о каких-то планах российские спецслужбы прочитают и пес с ними. Вальцману вряд-ли будут докладывать. А вот СБУ узнает не сразу. Потому режиму не нужны неподконтрольные соцсети.
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