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Криминал / У Нікополі поліцейські менше ніж за добу розкрили крадіжку з дитячого садочку (фото) (Сегодня, 10:13)

15 травня до відділення поліції надійшло повідомлення про крадіжку від завідуючої дитячого садка. Жінка розповіла, що з її робочого кабінету викрали системний блок, монітор, роутер та магнітофон.

 У Нікополі поліцейські менше ніж за добу розкрили крадіжку з дитячого садочку (фото)

Поліцейські з’ясували, що зловмисник проник до садка шляхом віджиму металопластикового вікна, потім він пошкодив двері кбінету і здійснив крадіжку. Крадієм виявився раніше судимий 39-річний місцевий мешканець.  Він зізнався поліцейським, що діяв сам, викравши речі привіз їх додому взяв  паспорт дружини і здав викрадену техніку до ломбарду. 
 
Даний факт за погодженням з місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР за ч.3 ст.185 КК України (крадіжка). Крадію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести  років. 
 
Відділ комунікації ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 0 » Комментариев:0

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    • Владимир Лашков 19.05.2017
      Снова дерьмом дороги латают ил ... (3)
      Владимир Лашков-С„РѕС‚Рѕ
      Как раз по видео все понятно.
      Подбежал йог, подержался за горячий асфальт и устроил провокацию!

      Для тех кто в танке: зависимости от температуры воздуха, температура асфальта при укладке должна быть от 115 до 155 градусов.

      Хотабыч, ты прикоснешься к такому асфальту?
    • Хотабыч 19.05.2017
      Снова дерьмом дороги латают ил ... (3)
      Хотабыч-С„РѕС‚Рѕ
      Это провокация. Непонятно кто подбежал с камерой и начал задавать вопросы непонятно кому.
    • Василий 18.05.2017
      О взаимоотношениях перевозчико ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      і про толерантність, водії за кермом палять і солідна частка диму йде в салон, чому пасажири мають цим дихати? Водії розмовляють по телефону за кермом, керують автобусом однією рукою, віртуози!
      в багатьох автобусах просто свинюшник, але є й зразкові.

      але погоджусь, проблема розбитого по дорогах транспорту існує, дуже часто водії купують запчастини за власний кошт, і це не правильно, але якщо хочеш їхати на лінію то їдь, шукай, став і працюй.

      Цитата: Копчик С.
      что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем.

      і я про те
      Цитата: Василий
      прибрати готівку з автобусів і перейти на передплачені квитки,
    • Василий 18.05.2017
      О взаимоотношениях перевозчико ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      ото фантазує директор, 60% пільговиків! Документи Є? статистика ведеться? прибрати готівку з автобусів і перейти на передплачені квитки, тоді буде видно 50-60 чи 20.
    • Копчик С. 18.05.2017
      О взаимоотношениях перевозчико ... (3)
      Копчик С.-С„РѕС‚Рѕ
      В Никополе, в этом году, были случаи "некоректного" поведения водителей общественного транспорта по отношению к участникам АТО. Это не системные случаи и на это можно было бы закрыть глаза, но!!! Было два случая хамского отношения к членам семей погибших наших никопольчан ! Это оставлять без внимания, никак нельзя! Исполнение закона и защиту членов семьи погибших, должны обеспечить мы - участники АТО. О морали этих водителей, которые посмели грубить мамам погибших ребят, я пока помолчу. А кто защитит интересы детей погибших за эту страну воинов?!
      По этому, ГС " Ассоциация участников боевых действий Никопольщины" написало письмо на имя Городского головы с просьбой провести круглый стол с привлечением представителей перевозчиков, работников Исполкома и представителей ГО.
      Надеемся, что нам, вскоре дадут ответ и в результате встречи, мы решим все вопросы.
      По сути видео, могу сказать от себя: у меня бы не хватило нервов работать водителем и целый день ездить по нашим аварийным дорогам, при этом, водитель должен ещё и вести финансовые расчеты. Я соглашусь с руководителем "Матодора", что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем.
      Но мы живем в реальности сегодня и к сожалению, есть факты грубых нарушений водителями. Кстати, был недавно на двух дневном тренинге " Альтернатива агрессии" : очень бы рекомендовал провести для водителей, ведь они работают в условиях постоянного стресса!
      Надеемся на скорый круглый стол по пассажирским перевозкам: все проблемы лучше решать за столом переговоров.
    • Василий 18.05.2017
      Снова дерьмом дороги латают ил ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Представник держтехнагляду на бюджетній зарплаті, і вякати він не може, бо завтра його місце займе інший. І навряд чи йому щось заплатили, не того польоту птаха.

      та й взагалі, ну що ви придовбались!!!))))))) ями - погано, пиляють - погано, латають - погано, що вам тоді треба???))))))
      та всього лише громадська спостережна рада, чоловік так 50.
    • Mahno16 18.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (4)
      Mahno16-С„РѕС‚Рѕ
      Щойно, невідомі особи проводять роботи по залагодженню своєї провини.
    • Русскоязычный бандеровец 17.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (7)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Кстати, у нашего внезапно(может с как всегда бодуна) прозревшего президента все тоже имелась страница вконтакте. Видимо, чтобы охватить большую аудиторию избирателей. А теперь он вдруг наплевал на тех, кто сидит там и решил переориентироваться на аудиторию фейсбука. А следующий указ будет о блокировке фейсбука т.к. так там уже сейчас регулярно публикуют его фотографии на столбе в петле. И делают это не ольгинские тролли, а народ, которого он достал своими "реформами". Еще есть мнение что российские соц. сети не находятся под колпаком СБУ и Стеця как фейсбук и там украинским националистам было проще в специальных группах согласовывать свои действия. Ну узнают о каких-то планах российские спецслужбы прочитают и пес с ними. Вальцману вряд-ли будут докладывать. А вот СБУ узнает не сразу. Потому режиму не нужны неподконтрольные соцсети.
    • Василий 17.05.2017
      У Нікополі правоохоронці встан ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      де ви бачили багатожильний телефонний дріт по 16 гривень?
    • Globator 17.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (7)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Считаю что все это, и не только, нужно было сделать еще три года назад

      Виктор, так если ты так считаешь, будь последовательным, под каждой статьёй у тебя иконки соцсетей, для расшаривания статей в сети. Там четыре штуки точно лишние ::))) не пора удалить?
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