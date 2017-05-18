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Жизнь города / О взаимоотношениях перевозчиков, пассажиров льготников и власти (видео) (Сегодня, 18:50)

О взаимоотношениях перевозчиков, пассажиров льготников и власти (видео) 
О взаимоотношениях перевозчиков, пассажиров льготников и власти  (видео)

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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Жизнь города » Просмотров: 4 » Комментариев:0

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    • Mahno16 18.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (4)
      Mahno16-С„РѕС‚Рѕ
      Щойно, невідомі особи проводять роботи по залагодженню своєї провини.
    • Василий 17.05.2017
      У Нікополі правоохоронці встан ... (1)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      де ви бачили багатожильний телефонний дріт по 16 гривень?
    • Globator 17.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (6)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Цитата: Виктор Артеменко
      Считаю что все это, и не только, нужно было сделать еще три года назад

      Виктор, так если ты так считаешь, будь последовательным, под каждой статьёй у тебя иконки соцсетей, для расшаривания статей в сети. Там четыре штуки точно лишние ::))) не пора удалить?
    • Globator 17.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (6)
      Globator-С„РѕС‚Рѕ
      Ой беда! Где же я теперь вату троллить буду ::)))) я не знаю как Порошенко, но его советники и весь состав СНБО точно думают больше задницами. Объяснить те мне неучу кто нибудь, как сделать эту блокировку технически? Через провайдеров, верно? Без вариантов! Тогда немного техминимума - эти сайты, vk и прочие уже несколько лет сидят на https, и что по этому протоколу видит провайдер из моего трафика? URL сайта где я тусуюсь он не видит однозначно :) он может увидеть только IP. Ну хорошо, допустим заставят провайдеров блокировать lp-шники. И чем закончится? Ну к примеру на одном ip адресе(сервере) арендованном естественно, потому что мощностей своих не хватает никому, сидит часть контента VK и ....сайт администрации нашего президента :::)))) дошло? Блокировка по ip выкинет из украинского трафика целые сегменты сети. Никто точно не знает где лежит его контент, если не спец. Например мой блог, я знаю точно, лежит физически на сервере в Монтане, блокируйте его ip и вы положите половину русско- и украиноязычных блогов сети, все что лежит на blogspot.com так что сейчас блокировка по ip технически не возможна. Могу напророчить что будет. Возьмут кредит, а как без него :) на борьбу с российской пропагандой и блокировку сайтов. Растащат эти денежки по оффшорам и ......а там или падишах сдохнет или осел! Все как всегда впрочем! А даже если и за блокируют что то, я сейчас пять способов сходу назову, как эту блокировку обойти. 21 век на дворе, а нас наши политике своими указами в пещеры вернуть хотят. Вызовы современные, а реакции на них средневековые. В Киеве видимо место такое, кто туда попал, резко глупеет!
    • kam4ekoid 17.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (4)
      kam4ekoid-С„РѕС‚Рѕ
      тоесть приехала техника , толпа народу , покромсали асфальт и никто ничего не видел ?
    • Русскоязычный бандеровец 17.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (6)
      Русскоязычный бандеровец-С„РѕС‚Рѕ
      Я согласен что еще в 2014 это было бы логично. А сейчас это очковтирательство. Почему же Вальцман не закрыл российские банки. которые реально зарабатывают в Украине миллионы и финансируют российскую армию? И еще. А как быть с тем же МТС(Vodafone), которым владеет российский олигарх? Тоже тогда надо закрыть. Только вот учитывая что Пеця свой бизнес в России закрывать не желает. Я, допустим, вконтакте не общался с российскими пропагандистами. Мне они по фигу. Зато заходил в украинские группы, смотрел клипы. Фильмы на Яндексе тоже мне больше нравится смотреть. Там лучше сервис и не зависает. А российских троллей как и минстецевских в фейсбуке не меньше, чем вконтакте. Нельзя быть патриотом наполовину или на четверть как наш президент. Я готов выйти из зоны комфорта и отказаться от всего российского если власть имущие сделают тоже самое. И чтобы не было исключений. Пусть вводят ВП, национализируют весь российский бизнес, отказываются от своего бизнеса на территории России, не мешают армии воевать, не разворовывают средства, выделенные в бюджете на армию, пусть полиция не избивает вместе с титушней украинских патриотов, тогда поговорим. А так они держат миллионы в российских банкам, а нам хотят запретить фильмы смотреть и общаться. Это смешно и нереально в 21 веке что-то запретить в интернете. И выполнять незаконные указы президента-барыги и пособника оккупанта никто не будет.
    • Василий 16.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (6)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      фігня це все, проксі налаштують і вперед.
    • Василий 16.05.2017
      В Никополе неизвестные разруши ... (4)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      Можна спокійно їхати до суду і судитися замовником робіт, підрядником робіт, технічною інспекцією, міськавтодором усих поколінь. І вимагати безкоштовного усунення несправностей заподіяних зумисними або непрофесійними діями відповідальних осіб.
    • harakternik 16.05.2017
      Названа дата, когда в Украине ... (6)
      harakternik-С„РѕС‚Рѕ
      Визовый режим лучше бы ввёл,пацриот панамский.Нельзя быть немного беременным.В контакте и в Одноклассниках масса патриотических групп.Их периодически блокируют,но открываются новые.Работать надо с мацкалями,а не закрываться.На наших никопольских сайтах бывает постят и больше дерьма против Украины и патриотов Украины (недавний пример с Ярошем).
    • Василий 16.05.2017
      Знак "Уступи дорогу" уже име ... (3)
      Василий-С„РѕС‚Рѕ
      ще на цьому перехресті висить "кирпич" який забороняє проїзд у напрямку від райради до ринку, але водіям пос-рать, всі такі круті. де ж та поліція, там таке рибне місце...
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