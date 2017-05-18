О взаимоотношениях перевозчиков, пассажиров льготников и власти  (видео)

Кожен нікополець віком від 18 років має можливість реалізувати свій проект, що передбачає покращення благоустрою міста, мікрорайону або іншу ідею із покращення життя у нашому Нікополі! Після голосування проект буде реалізований виконавчими органами місцевої влади за кошти міського бюджету – вже у 2017 році. На реалізацію проектів нікопольців у цьогорічному бюджеті закладено 300 тис. грн.
Ой беда! Где же я теперь вату троллить буду ::)))) я не знаю как Порошенко, но его советники и весь состав СНБО точно думают больше задницами. Объяснить те мне неучу кто нибудь, как сделать эту блокировку технически? Через провайдеров, верно? Без вариантов! Тогда немного техминимума - эти сайты, vk и прочие уже несколько лет сидят на https, и что по этому протоколу видит провайдер из моего трафика? URL сайта где я тусуюсь он не видит однозначно :) он может увидеть только IP. Ну хорошо, допустим заставят провайдеров блокировать lp-шники. И чем закончится? Ну к примеру на одном ip адресе(сервере) арендованном естественно, потому что мощностей своих не хватает никому, сидит часть контента VK и ....сайт администрации нашего президента :::)))) дошло? Блокировка по ip выкинет из украинского трафика целые сегменты сети. Никто точно не знает где лежит его контент, если не спец. Например мой блог, я знаю точно, лежит физически на сервере в Монтане, блокируйте его ip и вы положите половину русско- и украиноязычных блогов сети, все что лежит на blogspot.com так что сейчас блокировка по ip технически не возможна. Могу напророчить что будет. Возьмут кредит, а как без него :) на борьбу с российской пропагандой и блокировку сайтов. Растащат эти денежки по оффшорам и ......а там или падишах сдохнет или осел! Все как всегда впрочем! А даже если и за блокируют что то, я сейчас пять способов сходу назову, как эту блокировку обойти. 21 век на дворе, а нас наши политике своими указами в пещеры вернуть хотят. Вызовы современные, а реакции на них средневековые. В Киеве видимо место такое, кто туда попал, резко глупеет!
Я согласен что еще в 2014 это было бы логично. А сейчас это очковтирательство. Почему же Вальцман не закрыл российские банки. которые реально зарабатывают в Украине миллионы и финансируют российскую армию? И еще. А как быть с тем же МТС(Vodafone), которым владеет российский олигарх? Тоже тогда надо закрыть. Только вот учитывая что Пеця свой бизнес в России закрывать не желает. Я, допустим, вконтакте не общался с российскими пропагандистами. Мне они по фигу. Зато заходил в украинские группы, смотрел клипы. Фильмы на Яндексе тоже мне больше нравится смотреть. Там лучше сервис и не зависает. А российских троллей как и минстецевских в фейсбуке не меньше, чем вконтакте. Нельзя быть патриотом наполовину или на четверть как наш президент. Я готов выйти из зоны комфорта и отказаться от всего российского если власть имущие сделают тоже самое. И чтобы не было исключений. Пусть вводят ВП, национализируют весь российский бизнес, отказываются от своего бизнеса на территории России, не мешают армии воевать, не разворовывают средства, выделенные в бюджете на армию, пусть полиция не избивает вместе с титушней украинских патриотов, тогда поговорим. А так они держат миллионы в российских банкам, а нам хотят запретить фильмы смотреть и общаться. Это смешно и нереально в 21 веке что-то запретить в интернете. И выполнять незаконные указы президента-барыги и пособника оккупанта никто не будет.
Можна спокійно їхати до суду і судитися замовником робіт, підрядником робіт, технічною інспекцією, міськавтодором усих поколінь. І вимагати безкоштовного усунення несправностей заподіяних зумисними або непрофесійними діями відповідальних осіб.
Визовый режим лучше бы ввёл,пацриот панамский.Нельзя быть немного беременным.В контакте и в Одноклассниках масса патриотических групп.Их периодически блокируют,но открываются новые.Работать надо с мацкалями,а не закрываться.На наших никопольских сайтах бывает постят и больше дерьма против Украины и патриотов Украины (недавний пример с Ярошем).
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