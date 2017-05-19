Ліцеїсти Покрова – переможці обласного етапу «Стартів надій»

В Никополе, в этом году, были случаи "некоректного" поведения водителей общественного транспорта по отношению к участникам АТО. Это не системные случаи и на это можно было бы закрыть глаза, но!!! Было два случая хамского отношения к членам семей погибших наших никопольчан ! Это оставлять без внимания, никак нельзя! Исполнение закона и защиту членов семьи погибших, должны обеспечить мы - участники АТО. О морали этих водителей, которые посмели грубить мамам погибших ребят, я пока помолчу. А кто защитит интересы детей погибших за эту страну воинов?!

По этому, ГС " Ассоциация участников боевых действий Никопольщины" написало письмо на имя Городского головы с просьбой провести круглый стол с привлечением представителей перевозчиков, работников Исполкома и представителей ГО.

Надеемся, что нам, вскоре дадут ответ и в результате встречи, мы решим все вопросы.

По сути видео, могу сказать от себя: у меня бы не хватило нервов работать водителем и целый день ездить по нашим аварийным дорогам, при этом, водитель должен ещё и вести финансовые расчеты. Я соглашусь с руководителем "Матодора", что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем.

Но мы живем в реальности сегодня и к сожалению, есть факты грубых нарушений водителями. Кстати, был недавно на двух дневном тренинге " Альтернатива агрессии" : очень бы рекомендовал провести для водителей, ведь они работают в условиях постоянного стресса!

Надеемся на скорый круглый стол по пассажирским перевозкам: все проблемы лучше решать за столом переговоров.