Ліцеїсти Покрова – переможці обласного етапу «Стартів надій»

Тільки наприкінці минулого тижня команду вітали з перемогою у міському етапі, як учора стали відомі результати обласного туру Всеукраїнських спортивних ігор серед школярів. Ліцеїсти піднялися на верхню сходинку п’єдестала, вже – вдвадцяте.
Обласні змагання традиційно проходили на базі нашого міста. Команди-учасниці повинні були проявити себе у кросі, естафеті, метанні, стрибках у довжину, підніманні тулуба за хвилину. Боротьба була запеклою та напруженою, але покровчани достойно її витримали. З відривом у 400 очок вихованці тренера Віктора Махинька, наші ліцеїсти, перемогли супротивників. Друге місце посіла команда Петропавлівки, третє-Дніпра.
Знову наша команда вийде на старт Всеукраїнських змагань, що відбудуться на початку червня у Луцьку. Місто вболіватиме за спортсменів. Поки що ж у ліцеїстів триває етап серйозної підготовки.
Кожен нікополець віком від 18 років має можливість реалізувати свій проект, що передбачає покращення благоустрою міста, мікрорайону або іншу ідею із покращення життя у нашому Нікополі! Після голосування проект буде реалізований виконавчими органами місцевої влади за кошти міського бюджету – вже у 2017 році. На реалізацію проектів нікопольців у цьогорічному бюджеті закладено 300 тис. грн.
і про толерантність, водії за кермом палять і солідна частка диму йде в салон, чому пасажири мають цим дихати? Водії розмовляють по телефону за кермом, керують автобусом однією рукою, віртуози! в багатьох автобусах просто свинюшник, але є й зразкові.
але погоджусь, проблема розбитого по дорогах транспорту існує, дуже часто водії купують запчастини за власний кошт, і це не правильно, але якщо хочеш їхати на лінію то їдь, шукай, став і працюй.
Цитата: Копчик С.
что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем.
і я про те
Цитата: Василий
прибрати готівку з автобусів і перейти на передплачені квитки,
В Никополе, в этом году, были случаи "некоректного" поведения водителей общественного транспорта по отношению к участникам АТО. Это не системные случаи и на это можно было бы закрыть глаза, но!!! Было два случая хамского отношения к членам семей погибших наших никопольчан ! Это оставлять без внимания, никак нельзя! Исполнение закона и защиту членов семьи погибших, должны обеспечить мы - участники АТО. О морали этих водителей, которые посмели грубить мамам погибших ребят, я пока помолчу. А кто защитит интересы детей погибших за эту страну воинов?! По этому, ГС " Ассоциация участников боевых действий Никопольщины" написало письмо на имя Городского головы с просьбой провести круглый стол с привлечением представителей перевозчиков, работников Исполкома и представителей ГО. Надеемся, что нам, вскоре дадут ответ и в результате встречи, мы решим все вопросы. По сути видео, могу сказать от себя: у меня бы не хватило нервов работать водителем и целый день ездить по нашим аварийным дорогам, при этом, водитель должен ещё и вести финансовые расчеты. Я соглашусь с руководителем "Матодора", что монитизация льгот или электронный билет; решили бы массу проблем. Но мы живем в реальности сегодня и к сожалению, есть факты грубых нарушений водителями. Кстати, был недавно на двух дневном тренинге " Альтернатива агрессии" : очень бы рекомендовал провести для водителей, ведь они работают в условиях постоянного стресса! Надеемся на скорый круглый стол по пассажирским перевозкам: все проблемы лучше решать за столом переговоров.
Кстати, у нашего внезапно(может с как всегда бодуна) прозревшего президента все тоже имелась страница вконтакте. Видимо, чтобы охватить большую аудиторию избирателей. А теперь он вдруг наплевал на тех, кто сидит там и решил переориентироваться на аудиторию фейсбука. А следующий указ будет о блокировке фейсбука т.к. так там уже сейчас регулярно публикуют его фотографии на столбе в петле. И делают это не ольгинские тролли, а народ, которого он достал своими "реформами". Еще есть мнение что российские соц. сети не находятся под колпаком СБУ и Стеця как фейсбук и там украинским националистам было проще в специальных группах согласовывать свои действия. Ну узнают о каких-то планах российские спецслужбы прочитают и пес с ними. Вальцману вряд-ли будут докладывать. А вот СБУ узнает не сразу. Потому режиму не нужны неподконтрольные соцсети.
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