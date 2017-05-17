Увага! КОНКУРС ДО 31 ТРАВНЯ: 15 тисяч гривень на втілення твоєї ідеї - з міського бюджету-2017!





Кожен нікополець віком від 18 років має можливість реалізувати свій проект, що передбачає покращення благоустрою міста, мікрорайону або іншу ідею із покращення життя у нашому Нікополі! Після голосування проект буде реалізований виконавчими органами місцевої влади за кошти міського бюджету – вже у 2017 році. На реалізацію проектів нікопольців у цьогорічному бюджеті закладено 300 тис. грн.





Як працює бюджет участі?

Громадяни подають проекти на фінансування з Бюджету участі, гранична вартість одного проекту – не більше 15 000 грн.

Місцева влада створила експертну групу для попереднього відбору проектів.

Відібрані проекти виставляються на голосування для всіх членів територіальної громади (голосування відбуватиметься на сайті http://initiativ.e-dem.in.ua/nikopol та традиційним способом у бібліотеках міста та у міськвиконкомі – приблизно з 19 червня по 2 липня).

Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, фінансуються з Бюджету участі міста та реалізовуються профільними виконавчими органами місцевої влади впродовж 2017 р.





Коли можна подати заявку?

Заявки приймаються з 1 по 31 травня 2017 року.





Як подати заявку?

Свої проектні ідеї можна подати у формі заповненої Заявки з 1 по 31 травня. Скачати форму Заявки із додатками, а також інструкцію із їх заповнення можна на сайті проекту: https://nikopolcharity.wixsite.com/pbnikopol





Спосіб подання Заявки із Додатками: електронною поштою у вигляді відсканованого оригіналу за адресами: inform@nikopol-mrada.dp.gov.ua та mrada_economika@i.ua (з темою листа «Бюджет участі») чи принести особисто у паперовому вигляді до відділу економічного аналізу та прогнозування управління економічної політики Нікопольської міської ради по вул. Електрометалургів, 3 (каб. 30/1) з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00, у п’ятницю з 9.00 до 16.45 (обідня перерва з 13.00 до 13.45). Дізнатися про можливі альтернативні способи подачі Заявки Ви можете за телефоном Гарячої лінії – (066) 477 000 2.





Приклади проектів що можуть бути реалізовані у Нікополі:

• створення дитячого, спортивного майданчику або арт-об’єкту,

• різноманітний благоустрій міста чи свого мікрорайону,

• запровадження нового заходу, що може стати міською традицією,

• створення велопарковки та доріжки,

• відновлення вуличного освітлення або ремонт невеликої ділянки дороги,

• встановлення камер відеонагляду на подвір*є школи,

• проведення нової події у місті,

• благоустрій пляжної або берегової зони,

• створення нової секції для дітей та молоді,

• заходи із енергозбереження

• ствеорення публічної Wi-Fi зони

• та інші Ваші ідеї!





ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ЗАЯВКИ!

Дізнатись детальніше про бюджет участі та отримати повну допомогу у заповненні проектної Заявки можна за телефоном Гарячої лінії, що працює з понеділка по суботу: (066) 477 000 2.

Підписуйтесь на спільноти «Бюджет участі у Нікополі» у соцмережах: Vk.com/PBNikopol та Fb.com/groups/PBNikopol , за детальною інформацією також заходьте на сайт проекту - https://nikopolcharity.wixsite.com/pbnikopol





ПРИХОДЬТЕ НА ФОРУМ ГРОМАДСЬКИХ ПРОЕКТІВ!

20 травня у Палаці урочистих подій міста Нікополь у 11.00 відбудеться Форум громадських проектів. Програма включатиме: безкоштовний тренінг з написання проектних заявок від досвідченого тренера всеукраїнського рівня Леоніда Доноса, консультації щодо заповнення Заявки, розгляд досвіду реалізації бюджетів участі у інших містах. Кожен учасник отримає пам’ятку, інструкцію та аплікаційну форму для подачі Заявки. Попередня реєстрація до 18 травня обов’язкова. Реєструйтеся за телефоном: (066) 477 000 2.





Бюджет участі у Нікополі: твоя ідея має значення! Зробимо Нікополь кращим!





ХТО ДОПОМОГАЄ МІСТУ У ВПРОВАДЖЕННІ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ?

Благодійний фонд «Нікополь туристичний» переміг у конкурсі GIZ і з травня при фінансуванні Німецького товариства з Міжнародного співробітництва GIZ та у співпраці з місцевою владою реалізовує Проект «Супроводження впровадження бюджету участі у м.Нікополі задля покращення якості життя мешканців міста і розвитку громадянського суспільства».

В рамках проекту проводяться такі заходи:

• Форум громадських проектів з безкоштовним тренінгом для учасників – 20 травня.

• Робота 5 інформаційних палаток у місті.

• Локальні зустрічі з громадянами міста для надання розширеної інформації щодо проекту та участі у ньому.

• Безкоштовна консультація учасників щодо заповнення заявки проекту на гарячій лінії проекту: +38(066)4770002.

• Всебічне оповіщення нікопольців про проекти, які надійшли на голосування, стимулювання участі у голосуванні - як онлайн, так і в бібліотеках міста. Розміщення інформаційних стендів у місцях голосування.

• Інформаційне супроводження реалізації проектів-переможців.

• Проведення другого Форуму громадських проектів по результатам конкурсу Бюджету участі.

Як зазначив виконавчий директор фонду Олег Фельдман, загальна мета - залучення якомога більшої кількості учасників до участі у проекті, а також до відбору переможців при голосуванні. Громадянське суспільство Нікополя має отримати товчок до розвитку та вдосконалювання - активні нікопольці отримують щорічний інструмент для втілення своїх ідей та прагнень із покращення нашого Нікополя!





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