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Криминал / У Нікополі правоохоронці встановили жінку, яка викрала 237 метрів кабелю “Укртелекому” (Сегодня, 09:21)
38 річна місцева мешканка з допомогою гачка та садових ножиць зрізала 237 метрів телефонного кабелю у місті Нікополі.
Як з'ясували правоохоронці, діяла вона у нічний час в районі Лапинки. Злочин планувала завчасно. Обирала місця, де телефонний кабель провис і зрізати його було легко. Озброївшись гачком, зачіпляла дріт і зрізала його садовими ножицями. Потім знімала ізоляцію кабелю, а металевий дріт продавала.
Таким чином, жінка причинила збиток "Укртелекому” на 4 тис. гривень.
Наразі слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою зловмисниці оголошено про підозру за ч.1 ч.2 ст.185 КК України - таємне викрадення чужого майна (крадіжка). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 5 років.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Нікопольського ВП
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Криминал » Просмотров: 1167 » Комментариев:0
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