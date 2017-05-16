Главная Реклама Контакты
Регистрация RSS Правила

Главная Все новости Фоторепортаж Доска объявлений Реклама на сайте Моб.версия Связаться с редакцией

Аналитика / опросы / Названа дата, когда в Украине закроют «Одноклассники» и «ВКонтакте». Опрос: Мнение Никопольчан (Вчера, 18:53)

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ, которые предусматривают в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекса» и Mail.ru на; он вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.
 
Об этом сказано в Указе президента Украины «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу».
Так указ начнет действовать после официального обнародования в СМИ.
 
«Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-тидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию государственным языком в официальных печатных изданиях», — говорится в документе.
Согласно указу, официальными печатными изданиями являются «Официальный вестник Украины» и газета «Правительственный курьер». Таким образом, указ президента вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.
 
Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.
Источник: Факты
  • 0
Подписывайтесь на наши каналы в соцсетях:

В контактеtwitterfacebookОднокласникиGoogle +Мой мирlivejournalКанал на youtube

 
Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Аналитика / опросы » Просмотров: 660 » Комментариев:2
В Украине закроют «Одноклассники», «ВКонтакте» и т.п.
Ваше мнение:
За - 4 (28,57%)
28,57%
Против - 9 (64,29%)
64,29%
Все равно - 1 (7,14%)
7,14%
Всего проголосовало: 14
 

Ключевые слова -
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Похожие статьи:
  • У Порошенко таки объяснили, зачем обратились в КСУ
  • Если вы вдруг не заметили: Порошенко создал ВИДЕО о том, как он изменил Украину
  • Мобилизация-2015: полный текст указа президента и решения СНБО
  • Порошенко ветировал мораторий на отчуждение залогового жилья по валютным кредитам
  • Порошенко может объявить досрочные парламентские выборы после 27 августа – ЦИК
    • Hаписал: Вчера, 19:04 Виктор Артеменко, Комментариев: 1662, Новостей: 4689 Пользователь offline
    Считаю что все это, и не только, нужно было сделать еще три года назад


    --------------------
    С уважением, Виктор Артеменко
    гл.редактор газеты "ГОРОД Никополь"
    063 430 6886, 050 7085305, 096 9727785
    https://www.facebook.com/profile.php?id=100001389104493
    • +1

    Hаписал: Вчера, 23:25 Василий, Комментариев: 898, Новостей: 3 Пользователь offline
    фігня це все, проксі налаштують і вперед.
    • +1

    Информация

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    • Личный кабинет
    Имя: (регистрация?) Пароль (забыл?):
    • • Новости по разделам
  • Информация
  • Анонсы и предложения
  • События
  • Происшествия
  • Резонанс
  • Политика
  • Криминал
  • Финансы
  • Жизнь города
  • Аналитика
  • Лохотрон
  • Беспредел
  • На правах рекламы
  • Поиск людей
  • В Украине
  • В газету от читателей
  • В регионе
  • Орджоникидзе
  • Видео новости
  • Фоторепортаж
  • Другие СМИ пишут
  • Спорт
    • → все новости
    • Мы в соцсетях

    В контакте

    twitter

    facebook

    Однокласники

    Google +

    Мой мир

    livejournal

    Канал на youtube

     
    • Популярное
  • Прогулка по Покрову: Соседний город или другой мир? Ну почему должно быть стыдно мне??? (фото, видео)
  • Квартиры Чернобыльцам: Красиво, трогательно - но чистый фальшь (видео 18+)
  • В Нiкополi на хабарі викрито голову райдержадміністрації та голову сільської ради
  • Ваше мнение: Какой городской голова Никополя любил наш город и развивал его?
  • Так кого полиция считает "активистами"? или Благодаря чему Никополь отметил 9-е мая без происшествий?
  • Зная что продал квартиру - полицейские просто попросили отдать деньги (видео)
  • У Нікополі поліцейські затримали розповсюджувача амфетаміну (фото, вiдео)
  • 9 мая в Никополе (фото, видео)
  • Нікопольські поліцейські затримали двух зухвалих розбійників, які під погрозою зброї заволоділи грошима та золотом у подружжя в селі Павлопілля
  • Низкий поклон Вам! Дорогие Никопольчане пришедшие на наш благотворительный концерт и тем самым поддержали это Богоугодное мероприятие!
    • • Обзоры
    Нікопольський відділ поліції запрошує на службу
    Нікопольський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області запрошує на службу до Національної поліції України на посади:
    → все обзоры
    Шаблоны для DLEторрентом
    Всего на сайте: 30
    Пользователей: 1
    Гостей: 29
    assassin778
    • Календарь
    «    Май 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031 
    • Архив
    Май 2017 (43)
    Апрель 2017 (76)
    Март 2017 (84)
    Февраль 2017 (80)
    Январь 2017 (78)
    Декабрь 2016 (105)
    На правах рекламмы Полезно
    6 мая в Никополе рок-н-ролл & блюз музыкальный вечер Александра Овчаренко!
    6 мая в 19.00 в ресторане «Ковчег» состоится выступление талантливого музыканта и исполнителя, нашего земляка, живущего в Харькове - участника шоу Х-фактора 6 сезона Александра Овчаренко - в проекте "Elephant Blues". 
    подробнее
    → все в разделе
    ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Сообщения о ...

    Горячая линия
    Последние комментарии на сайте Последние комментарии на сайте
    Copyright © WEBoss.Net & Delphi
    → все происшествия
    События Все события в городе и не только
    Сегодня особенный День Рождения у заместителя редактора газеты «Город Никополь» Оксаны Зеленяк

    С Днем Рождения!

     
    В этом году ее возраст говорит еще и о времени, посвящённом становлению и развитию нашего издания – 10 лет вместе!
    Спасибо огромное, Ксюша, за  преданность и самоотдачу, за человечность и понимание. Ты – опора и поддержка, родной и близкий человечек!
    подробнее
    → все фоторепортажи
    Спорт Живая лента всего мира
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" (видео)
    Футбол Live ФК "Никополь" - ФК "Энергия" ПФЛ вторая лига
    подробнее
    → все происшествия
    Ассоциация, асторский, АТО, беспредел, вірш, вірші, война, Выборы, газета, Город Никополь, Гражданский Актив, дерибан, закон, исполком, лірика, Марганец, Михаил Поперечнюк, Михайло Поперечнюк, мэр, нікополь, НЗФ, Никополь, Никополь Вечерний, никопольский, никопольчане, ОСМД, поезія, Польша, помощь, работа, референдум, реформа, рпл, савченко, Самопоміч, самопоміч нікополь, Тихон, УВБ, украина, Янукович

    Показать все теги
    Главная | Все новости | Реклама на сайте | Мобильная версия | Контакты
    На всех прав не хватает. - газета ГОРОД Никополь(c) официальный сайт газеты ГОРОД Никополь Свидетельство ДП № 1712-450ПР, e-mail: office@nikopol.dp.ua,
    собственник сайта: Зеленяк Оксана Евгеньевна, гл.редактор Виктор Артеменко
    адрес редакции: г. Никополь ул. И.Сирка 8/2 тф. (05662) 51467, моб. 050 7085305