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Аналитика / опросы / Названа дата, когда в Украине закроют «Одноклассники» и «ВКонтакте». Опрос: Мнение Никопольчан (Вчера, 18:53)
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ, которые предусматривают в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекса» и Mail.ru на; он вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.
Об этом сказано в Указе президента Украины «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу».
Так указ начнет действовать после официального обнародования в СМИ.
«Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-тидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию государственным языком в официальных печатных изданиях», — говорится в документе.
Согласно указу, официальными печатными изданиями являются «Официальный вестник Украины» и газета «Правительственный курьер». Таким образом, указ президента вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.
Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.
Источник: Факты
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Материал разместил(а) - Виктор Артеменко
» Категория: Аналитика / опросы » Просмотров: 660 » Комментариев:2
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