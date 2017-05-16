Названа дата, когда в Украине закроют «Одноклассники» и «ВКонтакте». Опрос: Мнение Никопольчан

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ, которые предусматривают в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекса» и Mail.ru на; он вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против РФ, которые предусматривают в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам «Яндекса» и Mail.ru на; он вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.

Об этом сказано в Указе президента Украины «О порядке официального обнародования нормативно-правовых актов и вступления их в силу».

Так указ начнет действовать после официального обнародования в СМИ.

«Законы Украины, другие акты Верховной Рады, акты президента Украины, Кабмина не позднее чем в 15-тидневный срок после их принятия в установленном порядке и подписания подлежат обнародованию государственным языком в официальных печатных изданиях», — говорится в документе.

Согласно указу, официальными печатными изданиями являются «Официальный вестник Украины» и газета «Правительственный курьер». Таким образом, указ президента вступит в силу не позднее 1 июня 2017 года.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисам «Яндекса». Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

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